Зеленский о Гренландии: Большинство лидеров ждут, что Америка перегорит этой темой

Зеленский в Давосе о Гренландии

Президент Украины Владимир Зеленский в отношении ситуации в Гренландии заявил, что большинство лидеров не знают, что с этим делать, надеются, что США перегорят этой идеей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Каждый год приносит что-то новое для Европы и для мира. Все обратили внимание на Гренландию. И это понятно, что большинство лидеров просто не знают, что с этим делать. И, кажется, что все просто ждут, что Америка перегорит этой темой. Надеются, что это пройдет. Но что, если нет. Что тогда?" - сказал Зеленский.

Планы США на Гренландию

  • Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен, в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта 2025 года Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
  • 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.

Може не треба це взагалі коментувати в нашій ситуації зараз??
22.01.2026 16:47 Ответить
Це ж не він коментує. Що клоуну спічрайтери написали, то суфльорист і зачитав. Якщо його і вільній формі запитати про що йшла мова він і не відповість...
22.01.2026 17:20 Ответить
скжите ріжему, что если он заберет гренландию, пуйло заберет аляску....
22.01.2026 16:47 Ответить
Ну так і скажи, розумник.
22.01.2026 19:17 Ответить
щас всі козирі протіряє, якщо буде язиком ляпать, лишаться одні безкорики
22.01.2026 16:59 Ответить
та да , перегорить ,і китай з русньою теж цього чекають ...зеленський звільняй свої теріторії які ти здав русні ,а там на Заході самі розберуться ,без торчків 🤡 усяких...
22.01.2026 17:16 Ответить
 
 