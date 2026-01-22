Зеленский о Гренландии: Большинство лидеров ждут, что Америка перегорит этой темой
Президент Украины Владимир Зеленский в отношении ситуации в Гренландии заявил, что большинство лидеров не знают, что с этим делать, надеются, что США перегорят этой идеей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Каждый год приносит что-то новое для Европы и для мира. Все обратили внимание на Гренландию. И это понятно, что большинство лидеров просто не знают, что с этим делать. И, кажется, что все просто ждут, что Америка перегорит этой темой. Надеются, что это пройдет. Но что, если нет. Что тогда?" - сказал Зеленский.
Планы США на Гренландию
- Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
- Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен, в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
- CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта 2025 года Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
- 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.
