Зеленский о Гренландии: Большинство лидеров ждут, что Америка перегорит этой темой

Президент Украины Владимир Зеленский в отношении ситуации в Гренландии заявил, что большинство лидеров не знают, что с этим делать, надеются, что США перегорят этой идеей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Каждый год приносит что-то новое для Европы и для мира. Все обратили внимание на Гренландию. И это понятно, что большинство лидеров просто не знают, что с этим делать. И, кажется, что все просто ждут, что Америка перегорит этой темой. Надеются, что это пройдет. Но что, если нет. Что тогда?" - сказал Зеленский.

