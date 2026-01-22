У Європі зараз немає розмов про далекобійну зброю для України, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз немає розмов у Європі про постачання Києву далекобійної зброї "в межах зони досяжності" для відбиття російського терору. 

Про це він сказав на економічному форумі у Давосі, інформує Цензор.НЕТ.

"Чи не було б дешевше і простіше просто відрізати Росію від компонентів, необхідних для виробництва ракет, або навіть знищити заводи, що їх виробляють? Минулого року більшу частину часу витратили на обговорення того, чи повинна Україна отримувати зброю великої дальності. Зараз немає розмов про далекобійну зброю для України, але російські ракети й дрони "Шахед" все ще літають. Ми досі маємо координати заводів, де їх виробляють. Сьогодні вони націлені на Україну, але завтра це може бути будь-яка країна НАТО", - сказав Зеленський.

  • Зеленський вважає, що Європі за нинішніх обставин варто створювати "Об’єднані збройні сили", щоб не покладати усі сподівання на гарантії у рамках НАТО.

"Сьогодні Європа покладається головним чином на віру в те, що в разі небезпеки НАТО вживе заходів. Але ніхто ще ніколи не бачив, як альянс проходить випробування на повну силу. Якщо путін вирішить захопити Литву або завдати удару по Польщі, хто відреагує? НАТО існує завдяки вірі в те, що США вживуть заходів — що вони не залишаться осторонь і нададуть допомогу. Але що, якщо вони цього не зроблять?" - зауважив голова української держави.

Він припустив, що це питання подумки ставлять усі європейські лідери, і сподіваються почути конкретику від президента США Дональда Трампа.

Містер Потужник, а ну розкажи нам:
Завод Rheinmetall з виробництва снарядів в Україні все ще не почали будувати, тепер названо нові причини.

Пруф: https://defence-ua.com/news/zavod_rheinmetall_z_virobnitstva_snarjadiv_vse_sche_ne_pochali_buduvati_teper_nazvano_novi_prichini-21522.html
22.01.2026 17:32 Відповісти
а нахера далекобійна зброя з Європи коли є фламінги?
22.01.2026 17:34 Відповісти
Так ты криворогульны в ПРОШЛОМ году обещался что в Украине будет сделано ТРИ тыщи дальнобойных рокет. Нахрена нам ещё ракеты с Европы. Тут три тыщи надо выстрилять .
22.01.2026 17:42 Відповісти
Містер Потужник, а ну розкажи нам:
Завод Rheinmetall з виробництва снарядів в Україні все ще не почали будувати, тепер названо нові причини.

Пруф: https://defence-ua.com/news/zavod_rheinmetall_z_virobnitstva_snarjadiv_vse_sche_ne_pochali_buduvati_teper_nazvano_novi_prichini-21522.html
показати весь коментар
22.01.2026 17:32 Відповісти
а нахера далекобійна зброя з Європи коли є фламінги?
22.01.2026 17:34
22.01.2026 17:34
не просто Фламінго, а більше 3000 одиниць Фламінго. 7 одиниць на добу роблять. По крайней мірі гроші піздять на 7 фламінго на добу. Це пів москви під фундамент знести можна
22.01.2026 18:37 Відповісти
Спічрайтери постарались. Подякуємо Вовочці за гарний виступ.
22.01.2026 17:38 Відповісти
Так дехто Зєлєнскій переконував потужно всіх, що є дплекобійні Фламінги, довгі Нептуни і ще купа всякого. Тому Європа утерлася соплями і замовкла. Ну і ще одна причина, про яку сьогодні повідомив дехто Качка, знаний зелений урядовець: "Так, звичайно, ми досі відчуваємо певне відлуння липневих подій (ухвалення Радою закону про ліквідацію незалежності НАБУ та САП. - Ред.) і наслідки цього неправильного рішення, тому що ми не отримали "Тауруси" і "Томагавки". Але ми свої помилки виправили", - розповів він. Джерело: https://censor.net/ua/n3596689
22.01.2026 17:40 Відповісти
Так ты криворогульны в ПРОШЛОМ году обещался что в Украине будет сделано ТРИ тыщи дальнобойных рокет. Нахрена нам ещё ракеты с Европы. Тут три тыщи надо выстрилять .
показати весь коментар
22.01.2026 17:42 Відповісти
А толку что у нас есть разговоры про Сапсан, Фламиго, Руту, Паляницю и т.д.? Разговоры и видосики не заменят оружия.
22.01.2026 17:43 Відповісти
Меняю видео и фото фламинго на ваш старый хлам(томагавки, таурусы и т.д.) с вашей доплатой. Бизнес План от известного пересидента.
22.01.2026 17:44 Відповісти
А навіщо нам Європа, в нас є свій Найвеличніший Лідор і стратег, який розробив найпотужнішу за всі часи людства ''Рожеву фламінго''. Можуть створити ще пузатого і довгого ''Юзика''. Головне пообіцяти, нарід повірить.
22.01.2026 17:50 Відповісти
Звісно не дадуть - вони сплять і бачуть , як би знову з Рассєюшкой гешефти мутити ...
Хоча - чому знову ? Нічого ж і не припинялось
2024 году ЕС потратил на российское ископаемое топливо около 22 млрд евро, что больше, чем выделенная помощь Украине, пишет https://www.theguardian.com/world/2025/feb/24/eu-spends-more-russian-oil-gas-than-financial-aid-ukraine-report The Guardian.
22.01.2026 17:50 Відповісти
Якраз вони не сплять, а бачать, як друзі Голобородька' міндічі, цукермани, галущенки сумками тягають їх допомогу та ще й не забувають ''двушки'' відправити на москву. А баканови і наумов машинами вивозили гроші,тяка дала Європа. На місцях ''зелена влада'' крала і краде сотнями вагонів і контейнерів гуманітарку,яку вони передали для людей.
22.01.2026 18:03 Відповісти
А ще бачать , як чудово заробляють під час війни -
Сукупний дохід народних депутатів, декларації яких є у відкритому доступі за 2022-2023 рр., склав більше 7 млрд
42% від цієї суми складають доходи нардепів «Європейської Солідарності» - https://youcontrol.com.ua/data-research/za-2022-2023-roky-parlamentari-otrymaly-7-mlrd-hrn-dokhodu-detalnyy-rozbir-deklaratsiy/ йдеться у дослідженні R&D центру YouControl.
27 нардепів Порошенка у війну заробили майже у 2,5 раза більше, ніж 235 "Слуг народу"
22.01.2026 18:10 Відповісти
Чудово заробляють під час війни клоунята: Міндіч, Цукерман, Скороход, Баканов
23.01.2026 09:23 Відповісти
Так ти ж з Умєровим вже на мір согласниє, от і не дають.
22.01.2026 18:00 Відповісти
Так вони є знають що 3000 фламіндічів є лише с того року
22.01.2026 18:50 Відповісти
А як зелені ракетни програми звернули ?
22.01.2026 19:26 Відповісти
В ішака, виходячи з його браварного кукурікння, є купа "всього" і без Європи. Тож, для чого зайве.
22.01.2026 19:30 Відповісти
 
 