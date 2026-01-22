У Європі зараз немає розмов про далекобійну зброю для України, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз немає розмов у Європі про постачання Києву далекобійної зброї "в межах зони досяжності" для відбиття російського терору.

Про це він сказав на економічному форумі у Давосі, інформує Цензор.НЕТ.

Зброя Україні

"Чи не було б дешевше і простіше просто відрізати Росію від компонентів, необхідних для виробництва ракет, або навіть знищити заводи, що їх виробляють? Минулого року більшу частину часу витратили на обговорення того, чи повинна Україна отримувати зброю великої дальності. Зараз немає розмов про далекобійну зброю для України, але російські ракети й дрони "Шахед" все ще літають. Ми досі маємо координати заводів, де їх виробляють. Сьогодні вони націлені на Україну, але завтра це може бути будь-яка країна НАТО", - сказав Зеленський.

Дивіться також: Російські кораблі тонутимуть біля Гренландії, як тонуть біля Криму – Україна може з цим допомогти, - Зеленський. ВIДЕО

Європейська армія

Зеленський вважає, що Європі за нинішніх обставин варто створювати "Об’єднані збройні сили", щоб не покладати усі сподівання на гарантії у рамках НАТО.

"Сьогодні Європа покладається головним чином на віру в те, що в разі небезпеки НАТО вживе заходів. Але ніхто ще ніколи не бачив, як альянс проходить випробування на повну силу. Якщо путін вирішить захопити Литву або завдати удару по Польщі, хто відреагує? НАТО існує завдяки вірі в те, що США вживуть заходів — що вони не залишаться осторонь і нададуть допомогу. Але що, якщо вони цього не зроблять?" - зауважив голова української держави.

Він припустив, що це питання подумки ставлять усі європейські лідери, і сподіваються почути конкретику від президента США Дональда Трампа.

Читайте також: Європа досі не досягла реального прогресу у створенні Спецтрибуналу за злочин агресії РФ, - Зеленський