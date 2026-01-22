Європа досі не досягла реального прогресу у створенні Спецтрибуналу за злочин агресії РФ, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа досі не досягла реального прогресу у створенні Спеціального трибуналу за злочин російської агресії проти України.

Про це глава держави сказав під час виступу на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський звернув увагу, що через позицію США багато міжнародних акторів уникають теми Міжнародного кримінального суду, що ускладнює просування питання відповідальності Росії.

"Через позицію Америки люди зараз уникають теми Міжнародного кримінального суду. І це зрозуміло, це історична американська позиція, але в той же час досі немає реального прогресу щодо створення Спеціального трибуналу за злочин російської агресії проти України, проти українського народу", - заявив президент.

За його словами, попри наявність відповідної угоди та численні зустрічі, Європа так і не перейшла до практичної реалізації проєкту.

"У нас є угода - це правда. Відбулося багато зустрічей, але досі Європа не досягла навіть етапу, щоб була будівля для трибуналу з персоналом та реальною роботою, яка б відбувалась в її стінах", - наголосив Зеленський.

Він також поставив під сумнів наявність достатньої політичної волі для запуску трибуналу.

"Чого не вистачило - часу чи політичної волі? Надто часто в Європі є щось більш нагальне, ніж справедливість", - додав президент України.

Спецтрибунал щодо злочинів Росії

21 березня 2025 року на заключному засіданні у Страсбурзі завершили роботу над ключовими правовими документами для створення Спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів Росії.

У квітні висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що у Європейському Союзі завершили технічні переговори щодо створення спеціального трибуналу над Росією з покарання злочину агресії проти України.

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра у травні зазначила, що Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України може розпочати роботу вже наступного року.

Комітет міністрів Ради Європи на засіданні у червні ухвалив ключові документи, необхідні для створення Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України.

25 червня, президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Російське МЗС заявило, що не визнаватиме Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України й застерегло треті країни від приєднання до нього.

1 липня президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Верховна Рада 15 липня ратифікувала Угоду з Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

