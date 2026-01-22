Європа досі не досягла реального прогресу у створенні Спецтрибуналу за злочин агресії РФ, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа досі не досягла реального прогресу у створенні Спеціального трибуналу за злочин російської агресії проти України.

Про це глава держави сказав під час виступу на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський звернув увагу, що через позицію США багато міжнародних акторів уникають теми Міжнародного кримінального суду, що ускладнює просування питання відповідальності Росії.

"Через позицію Америки люди зараз уникають теми Міжнародного кримінального суду. І це зрозуміло, це історична американська позиція, але в той же час досі немає реального прогресу щодо створення Спеціального трибуналу за злочин російської агресії проти України, проти українського народу", - заявив президент.

За його словами, попри наявність відповідної угоди та численні зустрічі, Європа так і не перейшла до практичної реалізації проєкту.

"У нас є угода - це правда. Відбулося багато зустрічей, але досі Європа не досягла навіть етапу, щоб була будівля для трибуналу з персоналом та реальною роботою, яка б відбувалась в її стінах", - наголосив Зеленський.

Він також поставив під сумнів наявність достатньої політичної волі для запуску трибуналу.

"Чого не вистачило - часу чи політичної волі? Надто часто в Європі є щось більш нагальне, ніж справедливість", - додав президент України.

Спецтрибунал щодо злочинів Росії

  • 21 березня 2025 року на заключному засіданні у Страсбурзі завершили роботу над ключовими правовими документами для створення Спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів Росії.
  • У квітні висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що у Європейському Союзі завершили технічні переговори щодо створення спеціального трибуналу над Росією з покарання злочину агресії проти України.
  • Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра у травні зазначила, що Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України може розпочати роботу вже наступного року.
  • Комітет міністрів Ради Європи на засіданні у червні ухвалив ключові документи, необхідні для створення Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України.
  • 25 червня, президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.
  • Російське МЗС заявило, що не визнаватиме Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України й застерегло треті країни від приєднання до нього.
  • 1 липня президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.
  • Верховна Рада 15 липня ратифікувала Угоду з Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

Топ коментарі
+9
Посміховисько. А як в Україні? Зрадникам, агентам ФСБ, дезертирам вирок суду м'ягче ніж за крадіжку мобіли чи угон автівки
22.01.2026 17:04 Відповісти
+7
Про який трибунал мова якщо ти готовий на капітуляцію? Під трибунал віддають програвшу сторону і пускають програвшого по колу
22.01.2026 17:05 Відповісти
+5
Містер Потужник, а ну розкажи нам:
Завод Rheinmetall з виробництва снарядів в Україні все ще не почали будувати, тепер названо нові причини.

Пруф: https://defence-ua.com/news/zavod_rheinmetall_z_virobnitstva_snarjadiv_vse_sche_ne_pochali_buduvati_teper_nazvano_novi_prichini-21522.html
22.01.2026 17:10 Відповісти
ага ..трампон досяг
22.01.2026 16:56 Відповісти
А що заважало Україні провести спецтрибунал за злочини комуністичного режиму з 1917 по 1991 рік?
22.01.2026 17:02 Відповісти
Посміховисько. А як в Україні? Зрадникам, агентам ФСБ, дезертирам вирок суду м'ягче ніж за крадіжку мобіли чи угон автівки
показати весь коментар
22.01.2026 17:04 Відповісти
Вони цього і не думають робити - їх мрії про дешеві кацапські енергоносії і 300 млрд$ , що лежать в їхніх банках !
22.01.2026 17:04 Відповісти
Про який трибунал мова якщо ти готовий на капітуляцію? Під трибунал віддають програвшу сторону і пускають програвшого по колу
показати весь коментар
22.01.2026 17:05 Відповісти
© чікі-брікі і в дамкі....
22.01.2026 17:12 Відповісти
Містер Потужник, а ну розкажи нам:
Завод Rheinmetall з виробництва снарядів в Україні все ще не почали будувати, тепер названо нові причини.

Пруф: https://defence-ua.com/news/zavod_rheinmetall_z_virobnitstva_snarjadiv_vse_sche_ne_pochali_buduvati_teper_nazvano_novi_prichini-21522.html
показати весь коментар
22.01.2026 17:10 Відповісти
хрипате чмо, а що ти особисто зробило для створення цього трибуналу? віддало головного свідка по збиттю Боїнга - Цемаха москалоті, навіть його не осудивши в Україні, те саме з Медведчуком, віддали навіть не осудивши, тепер він має повне право балотуватися хоч на президента України, твої найближчі друзі та подєльнікі відправляють зараз, під час повномасштабної війни, двушку лямов баксів на москву, а ти своїми указами призначав агентів фсб на керівні посади в СБУ та в жовтні 2019 підписав путінську формулу Штайнмаєра, яка передбачала вибори на окупованих частинах ЛуганДона, без виведення звідти російських військ та без контролю України над українсько-російським кордоном в луганській та донецькій областях. І після всього цього ти винуватиш не себе, а Європу ??? Ти часом не забув, що твої ідіоти-виборці обирали президентом не Макрона та Шольца, а тебе. Хтось чув колись від Пороха якісь предяви на адресу наших партнерів, навіть коли вони тупо відморажувалися та лише виказували нам глибоку занепокоєність? Ні. Бо Порох сам добивався того результату, який був потрібен країні і не на кого не переводив стрілки, бо він самодостатній мудрий досвідчений політик, а не тупе нікчемне закомплексоване бидло, яке вміє лише кривляти когось та грати хєром на піанінє...
22.01.2026 17:18 Відповісти
Навіщо ви так? А ви не подумали, що своїм дописом ви можете причинити шкоду Зе-дегенератам, порушивши спокій і гармонію у тому місці, де у адекватних людей мізки? Не шкода їх?
22.01.2026 19:43 Відповісти
якщо їм самих себе та своїх дітей та онуків не шкода, не шкода власної держави, то за таких імбіцилів не варто перейматись, вони цього не те що не оцінять, ба навіть не второпають що про них хтось піклується, бо реагують лише на зовнішні подразники, на форму, не замислюючись про зміст та сутність.
22.01.2026 20:23 Відповісти
По міндічам з алі-бабами тощо і по тобі особисто теж треба спецтрибунал створювати, **** неголена.
22.01.2026 17:22 Відповісти
Ну, головний злочин перед українцями у тебе, чуваче. Жодна пральна машина тебе ніколи не відпере.
22.01.2026 17:35 Відповісти
 
 