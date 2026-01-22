Путін досі залишається безкарним на четвертому році широкомасштабної війни в Європі, - Зеленський

Венесуельський диктатор Ніколас Мадуро опинився в суді, а кремлівський диктатор Володимир Путін досі безкарний за свою злочини в Україні.

Про це президент Володимир Зеленський сказав на Всесвітньому економічному форумі у Давосі після зустрічі з Трампом, інформує Цензор.НЕТ.

Він заявив, що Путін продовжує війну проти України й "навіть має успіхи".

"Трамп провів операцію у Венесуелі й Мадуро було заарештовано. Були різні думки про це. Але факт є фактом –– Мадуро в суді в Нью-Йорку, вибачте, але Путін не в суді. І це на 4 рік великої війни в Європі", - наголосив Зеленський.

Трибунал для Путіна

Він нагадав, що Європа досі не дійшла до рішення щодо трибуналу для лідера Кремля.

"Досі немає реального прогресу щодо створення реального трибуналу за російську агресію проти України", - сказав президент.

  • Зеленський повторює критику Дональда Трампа на адресу Європи: 

"Це правда, що відбулося багато зустрічей, але Європа досі не досягла навіть того моменту, щоб мати дім для трибуналу, адже справи та реальна робота відбуваються всередині. Чого бракує? Часу чи політичної волі? Занадто часто в Європі щось інше завжди є більш нагальним, ніж справедливість".

Зеленський Володимир путін володимир війна в Україні
Топ коментарі
Твої висери на четвертий рік війни це як пук в калюжу.
22.01.2026 16:29 Відповісти
давос у всій красі!
дякую тобі, зе!херпіду!
ти всіх викрив.
план на 90%, і команда *****!!!!
яскраве, потужне завершення частини шоу голобородька!
чекайте на на новий сезон!
22.01.2026 16:29 Відповісти
А хто мав пуйла притягнути до відповідальності? Хто по Конституції відповідає за безпеку, суверенітет і зовнішні відносини? Подивився пуйлу в очу? Розчистив шлях його війську? Твої друзі продали частину України пуйлу і Запорізьку АЕС? Твої бізнес- партнери розікрали мільярди, які виділені для захисні з споруд? Знову всі винні, в ти тоді навіщо тут?
22.01.2026 16:32 Відповісти
точно - результат зустрічі - дуже хороше грандіозне ніфуя
22.01.2026 16:30 Відповісти
Як то навіщо? А хтось же має грати роль
22.01.2026 16:42 Відповісти
Точно так же как и ты.
22.01.2026 16:32 Відповісти
Дайте ему ещё сто дней, и он научицца
22.01.2026 16:32 Відповісти
Ящітаю торг здєсь нєумєстєн !!!
22.01.2026 17:26 Відповісти
на 4ий рік війни досі не побудовані захисні споруди в енергетиці.
"Чого бракує? Часу чи політичної волі? Занадто часто в Європі Зеленського щось інше завжди є більш нагальним, ніж справедливість "
22.01.2026 16:32 Відповісти
Вєсь вєчєр на манєже клоунская група во главє с зєлєнскім!
буратінка, давай, за краще, про бакланова свого з наумовим, про розмінування Півдня та його здачу разом з самою потужною АЕС у Єіропі, про планове знищення контррозвідки з ЗСУ та військових програм.
22.01.2026 16:34 Відповісти
З цим важко змиритися, але зелений мародер та його шобло теж зовсім безкарні, як і Пуйло.
22.01.2026 16:40 Відповісти
Зараз одні відправлять двушку на Москву, інші пару мільярдів за енергоносії, а ще одні продадуть туди чіпи та електроніку. І тоді точно покарають, чекай.
22.01.2026 16:45 Відповісти
Все вірно сказав Президент - що толку від рішення Гааги , якщо ЄС й досі мріє смівпрацювати з кацапами ?
22.01.2026 16:47 Відповісти
Президент відсутній. Пусте місце не вимагає ні поваги ні відваги
22.01.2026 17:22 Відповісти
Пардон, відваги ні уваги
22.01.2026 17:24 Відповісти
Срати всі хотіли на ту Гаагу. Хто не вірить - нехай запитає у Трампа.
22.01.2026 19:13 Відповісти
Я тим європейцям, значить, рік тому так і кажу «Ви окопи маєте копати 24/7.», а вони у відповідь «Та не нагнітай, бо паніка буде, всі ломануться з Європи і ми втратимо мільярди євро. Наші спецслужби краще знають що Пу..ін не нападе. Ми краще нову дорогу через сувалкський коридор збудуємо і шашалички в травні по смажимо.».
22.01.2026 16:50 Відповісти
Так і ти ж Володенька теж ще не покараний..... Ти ж наробив лиха та біди для Украіни теж неміряно....
22.01.2026 16:53 Відповісти
"Лідер" міг би потренуватися, наприклад, на Міндічі... Як треба "заарештовувати".
22.01.2026 17:13 Відповісти
Містер Потужник, а ну розкажи нам:
Завод Rheinmetall з виробництва снарядів в Україні все ще не почали будувати, тепер названо нові причини.

Пруф: https://defence-ua.com/news/zavod_rheinmetall_z_virobnitstva_snarjadiv_vse_sche_ne_pochali_buduvati_teper_nazvano_novi_prichini-21522.html
22.01.2026 17:20 Відповісти
Так це ж ти, курво брехливе, обіцяв блекаут на москвє. Але зараз блекаут твої оманські партнери з кремля влаштували Україні.
22.01.2026 17:45 Відповісти
Як бакланов агент ФСБ і уся шобла фсбешна біля лідора
22.01.2026 18:52 Відповісти
Як і сам ішак. Будемо сподіватись не довго.
22.01.2026 19:56 Відповісти
 
 