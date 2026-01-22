Путін досі залишається безкарним на четвертому році широкомасштабної війни в Європі, - Зеленський
Венесуельський диктатор Ніколас Мадуро опинився в суді, а кремлівський диктатор Володимир Путін досі безкарний за свою злочини в Україні.
Про це президент Володимир Зеленський сказав на Всесвітньому економічному форумі у Давосі після зустрічі з Трампом, інформує Цензор.НЕТ.
Про Путіна
Він заявив, що Путін продовжує війну проти України й "навіть має успіхи".
"Трамп провів операцію у Венесуелі й Мадуро було заарештовано. Були різні думки про це. Але факт є фактом –– Мадуро в суді в Нью-Йорку, вибачте, але Путін не в суді. І це на 4 рік великої війни в Європі", - наголосив Зеленський.
Трибунал для Путіна
Він нагадав, що Європа досі не дійшла до рішення щодо трибуналу для лідера Кремля.
"Досі немає реального прогресу щодо створення реального трибуналу за російську агресію проти України", - сказав президент.
- Зеленський повторює критику Дональда Трампа на адресу Європи:
"Це правда, що відбулося багато зустрічей, але Європа досі не досягла навіть того моменту, щоб мати дім для трибуналу, адже справи та реальна робота відбуваються всередині. Чого бракує? Часу чи політичної волі? Занадто часто в Європі щось інше завжди є більш нагальним, ніж справедливість".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Завод Rheinmetall з виробництва снарядів в Україні все ще не почали будувати, тепер названо нові причини.
