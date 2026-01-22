Путин до сих пор остается безнаказанным на четвертом году широкомасштабной войны в Европе, - Зеленский
Венесуэльский диктатор Николас Мадуро оказался в суде, а кремлевский диктатор Владимир Путин до сих пор безнаказан за свои преступления в Украине.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе после встречи с Трампом, информируетЦензор.НЕТ.
О Путине
Он заявил, что Путин продолжает войну против Украины и "даже имеет успехи".
"Трамп провел операцию в Венесуэле и Мадуро был арестован. Были разные мнения по этому поводу. Но факт остается фактом – Мадуро в суде в Нью-Йорке, извините, но Путин не в суде. И это на 4 год большой войны в Европе", – подчеркнул Зеленский.
Трибунал для Путина
Он напомнил, что Европа до сих пор не пришла к решению о трибунале для лидера Кремля.
"До сих пор нет реального прогресса в создании реального трибунала за российскую агрессию против Украины", - сказал президент.
- Зеленский повторяет критику Дональда Трампа в адрес Европы:
"Это правда, что состоялось много встреч, но Европа до сих пор не достигла даже того момента, чтобы иметь дом для трибунала, ведь дела и реальная работа происходят внутри. Чего не хватает? Времени или политической воли? Слишком часто в Европе что-то другое всегда является более насущным, чем справедливость".
