1 926 23

Путин до сих пор остается безнаказанным на четвертом году широкомасштабной войны в Европе, - Зеленский

зеленський

Венесуэльский диктатор Николас Мадуро оказался в суде, а кремлевский диктатор Владимир Путин до сих пор безнаказан за свои преступления в Украине.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе после встречи с Трампом, информируетЦензор.НЕТ.

 О Путине

Он заявил, что Путин продолжает войну против Украины и "даже имеет успехи".

"Трамп провел операцию в Венесуэле и Мадуро был арестован. Были разные мнения по этому поводу. Но факт остается фактом – Мадуро в суде в Нью-Йорке, извините, но Путин не в суде. И это на 4 год большой войны в Европе", – подчеркнул Зеленский.

Трибунал для Путина

Он напомнил, что Европа до сих пор не пришла к решению о трибунале для лидера Кремля.

"До сих пор нет реального прогресса в создании реального трибунала за российскую агрессию против Украины", - сказал президент.

  • Зеленский повторяет критику Дональда Трампа в адрес Европы: 

"Это правда, что состоялось много встреч, но Европа до сих пор не достигла даже того момента, чтобы иметь дом для трибунала, ведь дела и реальная работа происходят внутри. Чего не хватает? Времени или политической воли? Слишком часто в Европе что-то другое всегда является более насущным, чем справедливость".

+9
Твої висери на четвертий рік війни це як пук в калюжу.
22.01.2026 16:29 Ответить
+8
давос у всій красі!
дякую тобі, зе!херпіду!
ти всіх викрив.
план на 90%, і команда *****!!!!
яскраве, потужне завершення частини шоу голобородька!
чекайте на на новий сезон!
22.01.2026 16:29 Ответить
+6
А хто мав пуйла притягнути до відповідальності? Хто по Конституції відповідає за безпеку, суверенітет і зовнішні відносини? Подивився пуйлу в очу? Розчистив шлях його війську? Твої друзі продали частину України пуйлу і Запорізьку АЕС? Твої бізнес- партнери розікрали мільярди, які виділені для захисні з споруд? Знову всі винні, в ти тоді навіщо тут?
22.01.2026 16:32 Ответить
22.01.2026 16:29 Ответить
22.01.2026 16:29 Ответить
точно - результат зустрічі - дуже хороше грандіозне ніфуя
22.01.2026 16:30 Ответить
22.01.2026 16:32 Ответить
Як то навіщо? А хтось же має грати роль
22.01.2026 16:42 Ответить
Точно так же как и ты.
22.01.2026 16:32 Ответить
Дайте ему ещё сто дней, и он научицца
22.01.2026 16:32 Ответить
Ящітаю торг здєсь нєумєстєн !!!
22.01.2026 17:26 Ответить
на 4ий рік війни досі не побудовані захисні споруди в енергетиці.
"Чого бракує? Часу чи політичної волі? Занадто часто в Європі Зеленського щось інше завжди є більш нагальним, ніж справедливість "
22.01.2026 16:32 Ответить
Вєсь вєчєр на манєже клоунская група во главє с зєлєнскім!
буратінка, давай, за краще, про бакланова свого з наумовим, про розмінування Півдня та його здачу разом з самою потужною АЕС у Єіропі, про планове знищення контррозвідки з ЗСУ та військових програм.
22.01.2026 16:34 Ответить
З цим важко змиритися, але зелений мародер та його шобло теж зовсім безкарні, як і Пуйло.
22.01.2026 16:40 Ответить
Зараз одні відправлять двушку на Москву, інші пару мільярдів за енергоносії, а ще одні продадуть туди чіпи та електроніку. І тоді точно покарають, чекай.
22.01.2026 16:45 Ответить
Все вірно сказав Президент - що толку від рішення Гааги , якщо ЄС й досі мріє смівпрацювати з кацапами ?
22.01.2026 16:47 Ответить
Президент відсутній. Пусте місце не вимагає ні поваги ні відваги
22.01.2026 17:22 Ответить
Пардон, відваги ні уваги
22.01.2026 17:24 Ответить
Срати всі хотіли на ту Гаагу. Хто не вірить - нехай запитає у Трампа.
22.01.2026 19:13 Ответить
Я тим європейцям, значить, рік тому так і кажу «Ви окопи маєте копати 24/7.», а вони у відповідь «Та не нагнітай, бо паніка буде, всі ломануться з Європи і ми втратимо мільярди євро. Наші спецслужби краще знають що Пу..ін не нападе. Ми краще нову дорогу через сувалкський коридор збудуємо і шашалички в травні по смажимо.».
22.01.2026 16:50 Ответить
Так і ти ж Володенька теж ще не покараний..... Ти ж наробив лиха та біди для Украіни теж неміряно....
22.01.2026 16:53 Ответить
"Лідер" міг би потренуватися, наприклад, на Міндічі... Як треба "заарештовувати".
22.01.2026 17:13 Ответить
Містер Потужник, а ну розкажи нам:
Завод Rheinmetall з виробництва снарядів в Україні все ще не почали будувати, тепер названо нові причини.

Пруф: https://defence-ua.com/news/zavod_rheinmetall_z_virobnitstva_snarjadiv_vse_sche_ne_pochali_buduvati_teper_nazvano_novi_prichini-21522.html
22.01.2026 17:20 Ответить
Так це ж ти, курво брехливе, обіцяв блекаут на москвє. Але зараз блекаут твої оманські партнери з кремля влаштували Україні.
22.01.2026 17:45 Ответить
Як бакланов агент ФСБ і уся шобла фсбешна біля лідора
22.01.2026 18:52 Ответить
Як і сам ішак. Будемо сподіватись не довго.

Як і сам ішак. Будемо сподіватись не довго.
22.01.2026 19:56 Ответить
 
 