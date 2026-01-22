Моє послання до Путіна: війна в Україні має закінчитися, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що його послання російському диктатору Володимиру Путіну полягає в тому, що війна в Україні повинна завершитися.

Про це він сказав журналістам в Давосі 22 січня, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомлення для Путіна

Про послання до Путіна лідер США заявив після зустрічі із Володимиром Зеленським.

"Війна має закінчитися. Ось і все. .. Багато людей загинуло. Минулого місяця загинуло 30 000 людей, 30 000 — переважно солдати. І це справді війна, яка має закінчитися", - наголосив Трамп.

Він також підтвердив, що завтра відбудеться зустріч американської делегації з Путіним у Москві.

"Усі хочуть, щоб війна закінчилася", - додав Трамп.

Що передувало?

22 січня на полях саміту у Давосі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідером США Дональдом Трампом.

