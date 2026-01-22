УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10533 відвідувача онлайн
Новини Зустріч Трампа та Зеленського
8 955 69

Зустріч із Зеленським була дуже хорошою, всі хочуть закінчення війни, - Трамп

Трамп прокоментував зустріч із Зеленським у Давосі

Президент Дональд Трамп після зустрічі із Володимиром Зеленським заявив, що переговори були "дуже хорошими".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Трампа запитали, чи є шанс укласти угоду сьогодні, і він відповів: "Подивимося, що буде".

"У мене була дуже хороша зустріч із президентом Зеленським, усі хочуть, щоб війна закінчилася", - зазначив лідер США.

Трамп також повідомив журналістам, що вони не обговорювали приєднання України до Ради миру.

У Давосі за участю Трампа створили міжнародну "Раду миру". ВІДЕО

Що передувало?

Зеленський нагородив 728 захисників України, з них 356 - посмертно

Автор: 

Зеленський Володимир Трамп Дональд
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Не просто велике, а ще й "дуже хороше".
показати весь коментар
22.01.2026 15:38 Відповісти
+18
знов велике ніфуя?
показати весь коментар
22.01.2026 15:34 Відповісти
+13
всьо?
прекрасна, фантастична, добра, яскрава, геніальна, продуктивна....... зустріч закінчилась?
******!!!!
скільки коштує переміщення утирка зе!поца з києва до давоса і в київ?
який результат?
фотки будуть?
показати весь коментар
22.01.2026 15:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Розмова

Степан Руданський

Прибув Мошко з Петрополя

Та й людей дурив, (2) https://www.************.com.ua/uk/Lit/R/Rudansky/Prykazky/Rozmova.html#Line2 К

Що ніби він у столиці

З царем говорив.

- А як же ви говорили? -

Якийсь запитав.

- О, ми славно говорили, -

Мошко відвічав. -

Я казав усе цареві:

«Ура» та «ура!»,

А воно мені казало:

«Дурак» та «дурак!»

15 окт[ября 1859]

Як давно написаний цей вірш Степана Руданського, а ніби йдеться в ньому про вчорашні події. Тільки замість Петрополя підставте Давос, а замість Мошка- Вова *********.
показати весь коментар
22.01.2026 16:44 Відповісти
Дякуй, що рудий знову не звинуватив Україну у нападі на біднесеньке *****
показати весь коментар
22.01.2026 16:02 Відповісти
ще не вечір, зачекай
показати весь коментар
22.01.2026 16:03 Відповісти
Ну да, вітьок і затьок мабуть ще не відзвонилися з моЦкви
показати весь коментар
22.01.2026 16:07 Відповісти
уночі побачимо, почуємо та відчуємо
показати весь коментар
22.01.2026 16:09 Відповісти
...вже побачили і відчули: пу вимагає офіц.визнання вже загарбаних і ще не загарбаних територій України навічно расєйськими і ...

далі буде заперечення любих зах.гарантій безпеки, вимога демілітаризації і заява про те, що саме пу буде гарантом миру... після фактичної капітуляції України, адже те, що від країни залишиться пу згодом легко зжере...= багато галасу про про можливість покласти край війні, але все даремно

пу вимагає капітуляції і його типа компромис - це перший крок - визнання 5 областей... і на черзі інши, які на думку пу є новарасєєю ... і так крок за кроком...

На більш мягкій редакції "договору" Україна могла ще в 2022 р. капітулювати... так за що кров пролівали?
Адже, принципова умова пу в 2022 і зараз - це демілітаризація...

Чи озброїть нарешті тр Україну до зубів, як він обіцяв, це і є питання руба.
показати весь коментар
23.01.2026 08:56 Відповісти
рудий зброю Україні не надасть. ніколи
показати весь коментар
23.01.2026 09:44 Відповісти
До циганки не ходи: не пройде і пару днів, як Трамп заявить, що мирна угода зривається по вині Зеленського.
показати весь коментар
22.01.2026 16:24 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2026 16:26 Відповісти
помаранчева потвора звинувачувала ЗЕпоца, а не Україну...
показати весь коментар
22.01.2026 18:51 Відповісти
Трамп настільки "великий переговорник" , що не зміг домовитися з проституткою Стормі Деніелз, програв їй у суді декілька міліонів долларів і по цій причині став першим і єдиним президентом США, який має кримінальну судимість. Трамп - жалюгідна пародія на переговорника.
показати весь коментар
22.01.2026 16:30 Відповісти
шизоїдний нарцис із прогресуючою деменцією той рудий
показати весь коментар
22.01.2026 16:31 Відповісти
Настільки великий бізнесмен, що коли він відкрив у 1991 році казіно Trump Taj Mahal, воно збанкрутувало через рік.
показати весь коментар
22.01.2026 17:14 Відповісти
в нього не одне казіно збанкрутувало! татко кілька разів рятував свого недолуго синочка...
показати весь коментар
22.01.2026 18:48 Відповісти
"Трамп також повідомив журналістам, що вони не обговорювали приєднання України до Ради миру."
Трамп вже вивчив відомий напрямок...
показати весь коментар
22.01.2026 15:36 Відповісти
за результати на зустрічі згадок не було
показати весь коментар
22.01.2026 15:39 Відповісти
Результат був!
 47й після зустрічи виступив і чітко сказав: пу отримав сигнал, війна мусить закінчиться!

Враховуючи, що до 31 січня залишилися личені дні, то якщо пу буде вдавати з себе істукана, заперечувати согласовані з Презом США гарантії безпеки для України, буде каменюкою стояти на своїх хатєлках - усуненні так званих першопричин, то пу точно не поздоровиться і мало не покажеться, адже саме пу буде винний в затягуванні балаканини, за що і отримає нарешті велику подяку від мотивованого тр, у якого терпець урветься

Зе ріспект: він классно змістовно сміливо двинув речь, яку вітали і підтримали учасники форуму стоячи.

Хто б що не варнякав, а Буданов-Умеров-Арахамія провели плідну подготовчу роботу ...і звернить увагу, як змінилась тональність висловлень Віткоффа...

Глибокий ріспект і подяка шановним лідерам євр.країн Мерцу, Макрону, Стармеру і ін. за їхню суттєву міцну підтримку і філігранну дипломатію, реальну допомогу Україні.

да, потенційна мирна угода/ припинення вогню по лінії зіткнення нічого спільного зі справедливим миром не має... але: на сьогодні маємо те, що маємо і отримання сьогодні максимум з можливого... це теж позитив.

Фактично всі крапки над ї будуть розставлені до 31 січня... і якщо вогонь не буде припинено як мінімум на > півроку (щоб була змога вибори провести), то є надія, що нарештіі тр виконаж свою обіцянку озброхти ЗСУ до зубів і поток і номенклатура зброї для сил оборони України стануть реально потужними.
показати весь коментар
22.01.2026 20:13 Відповісти
А скільки коштує ранє попередження про запуски ракет, які надають американці, супутникова розвідка?
показати весь коментар
22.01.2026 16:05 Відповісти
Нискока. Уже не дають.
показати весь коментар
22.01.2026 16:17 Відповісти
Дають, звідки попередження про зліт страт авіації, з флай радару?
А переміщення лоханок з калібрами по каспію?
показати весь коментар
22.01.2026 16:31 Відповісти
З Європи , кацапи змушені Францію та Британію попереджувати про свої вибрики. А американці взагалі зливали інформацію про нас кацапні , про це і тут на Цензорі , здається, нещодавно писали.
показати весь коментар
22.01.2026 18:14 Відповісти
"Дуже хороша" = "нульовий результат"

"Подивимося, що буде" = "нічого не буде, війна продовжуватиметься"
показати весь коментар
22.01.2026 15:40 Відповісти
Майже рік вже "дивимося".
показати весь коментар
22.01.2026 15:42 Відповісти
2026-2014 = .... ? ((
показати весь коментар
22.01.2026 15:53 Відповісти
А якщо від заглядання у вічко , то 2026-2019 ......
показати весь коментар
22.01.2026 15:54 Відповісти
Мова йде про другий президентський термін рудого балабола.
Того самого балабола, що заявляв про "24 години".
показати весь коментар
22.01.2026 16:19 Відповісти
ніколи не повірю, що літінант Ваня закрисятничав все касапське бабло за здачу півдня України і не поділився з другом-однокласником Вовою
показати весь коментар
22.01.2026 15:49 Відповісти
Правильно робиш що не віриш , там на фоні того що вкрали з власного бюджету - копійки , якщо взагалі не проміняли на кацапські паспорти .
показати весь коментар
22.01.2026 15:51 Відповісти
одна тільки помарка - це не було кацапняве бабло, то були ваші податки....
показати весь коментар
22.01.2026 19:12 Відповісти
Дві-три неділі і війна закінчиться, - заявив Трампович
показати весь коментар
22.01.2026 15:43 Відповісти
Радмирович міг і за 24 години це зробити , але щось пішло не так .... (((
показати весь коментар
22.01.2026 15:49 Відповісти
Котрий раз. Вже як арестович.
показати весь коментар
22.01.2026 19:31 Відповісти
Нічого не вкипить , потрібно було трумпу якогось ордена вручити з припискою "за встановлення миру і припинення війни " , тоді б хоч заробив у трумпа на обід ((
показати весь коментар
22.01.2026 15:47 Відповісти
18 жовтня 2022.. (один з членів переговорної групи - буданга)

Буданов також прогнозує, що для початку Україна має вийти на межі 1991 року, а після завершення війни, за його словами, розпочнеться дуже серйозний політичний процес, пов'язаний із змінами у рф.

«Від росії від'єднаються певні регіони...Москва виплачуватиме репарації нам, це все на них чекає, це призведе до усунення певного економічного центру росії на нашу територію… є там багато дуже кроків», - розповів Буданов.
показати весь коментар
22.01.2026 15:48 Відповісти
...так би і було, якщо б бай-ден не злякався ядерного жупела пу, оперативно підбросив би доста зброї і не зупинив Залізного у Херсоні... тоді у пу ще а ні шахедів, а ні півн корейських ракет і солдат і близько не було...
так іспужались за океаном краха раши і того, що криса, яку загнали в угол, якій не потрібен цей світ, здатна такі застосувати ЯЗ.
показати весь коментар
22.01.2026 20:21 Відповісти
Що це за висер від рудого маразматика???
показати весь коментар
22.01.2026 15:56 Відповісти
що такого революційного можна обговорити за 40-50 хвилин? (якщо звісно зустріч не була ще коротшою)
показати весь коментар
22.01.2026 15:58 Відповісти
...за 50 хв. презами було підтведжено/ узгоджено особисто те, що обговорювали і підготовили к зустрічи переговорні групи і... розмова ж велась без перекладача - це ж економія часу, так що майже години цілком було доста.
показати весь коментар
22.01.2026 20:26 Відповісти
І знову цей дипломатичний та банкетний етикет та риторика.... Доня постійно і традиційно використовує своі позитивні епітети ,,чудово», ,,продуктивно'' ,,прогресивно'', щоб підкреслити свою власну роль як ефективного переговорника. Це ж звісно створює для нього такий собі медійний образ успіху навіть тоді, коли ніяких конкретних результатів немає.....Але ж насправді це просто акторська гра набору слів як ширма для прикриття пустоти і пил у очі....
показати весь коментар
22.01.2026 15:59 Відповісти
Тобто, подивомось скільки Віткоф привезе ікри і золотих коронок від *****
показати весь коментар
22.01.2026 16:12 Відповісти
Умничка трампушка за ону поездку закончил войну в Гренландии и в очередной раз в Украине! Теперь премия мира точка достанется миротворцу!
показати весь коментар
22.01.2026 16:14 Відповісти
10 премій! не менше!
по одній з кожну "закінчену" війну!
закінчені премії для закінченого президента!😆😂🤣
показати весь коментар
22.01.2026 23:33 Відповісти
20.01.2026 року

Зеленський про візит у Давос: Зараз я обираю Україну, а не економічні форуми.

21.01.2026 року

Трамп Зеленському: "Володя, завтра ти в Давосі!
Помитий, побритий, підмитий і щоб зуби були почищені!

Зеленський: "А як же моя потужність, незламність, стійкість і т.д. ?

Трамп: " Можеш залишити своїй Лєнці!"😂
показати весь коментар
22.01.2026 16:20 Відповісти
Знаєте анекдот про двох солдат, один каже іншому а давай пошлемо генерала на хер. Другий - досить, декана ВЖЕ послали.

Трампон до поїздки заявляв що не має наміру зустрічатися із Зеленським, ну Зеленський такий ні так ні. Трампон з Давосу як це ні, а ну давай швидко сюди.
показати весь коментар
22.01.2026 16:35 Відповісти
В очі дивились? Чи хоча б у глаза
показати весь коментар
22.01.2026 17:42 Відповісти
скільки в Гренландії коштує хатка на двох в віці людей, ну шоб не пилососити?
віддсікаємо дідів, питання до гренландців...
показати весь коментар
22.01.2026 19:30 Відповісти
ЩО?
вийми *** трампона-гандона з твого рота і скажи по-людськи що ти хотів спитати. Я нічого не зрозумів....
показати весь коментар
22.01.2026 23:30 Відповісти
Два балабаса...
показати весь коментар
22.01.2026 20:13 Відповісти
Поки Путер вбивае українців ці два гандона тягнуть час як можуть..
показати весь коментар
22.01.2026 20:16 Відповісти
Дав концерт? Зіграв на роялі?
показати весь коментар
22.01.2026 21:48 Відповісти
старі пердуни-імпотенти все хочуть закінчити, закінчити

закінчити, закінчити...

і ніяк не можуть!
АХАХАХАХАХ!
показати весь коментар
22.01.2026 22:27 Відповісти
дурному і самому весело...
показати весь коментар
22.01.2026 22:30 Відповісти
ВИБАЧТЕ МЕНЕ ТАМ НЕ БУЛО АЛЕ Я УКРАЇНЕЦЬ, А НЕ ЄВРЕЙ !!!
показати весь коментар
23.01.2026 00:56 Відповісти
Я НЕ ЗГОДЕН З ДОМОВЛЕНІСТЮ! !!!
показати весь коментар
23.01.2026 00:59 Відповісти
Кацапи подивились на Китай і вирішили, в ми що рижі, тож домовляються із америкою торгувати, інвестиції отримати і так далі. А кому вершки в кому корінці...?
показати весь коментар
23.01.2026 01:44 Відповісти
 
 