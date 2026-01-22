Зустріч із Зеленським була дуже хорошою, всі хочуть закінчення війни, - Трамп

Президент Дональд Трамп після зустрічі із Володимиром Зеленським заявив, що переговори були "дуже хорошими".

Що відомо?

Трампа запитали, чи є шанс укласти угоду сьогодні, і він відповів: "Подивимося, що буде".

"У мене була дуже хороша зустріч із президентом Зеленським, усі хочуть, щоб війна закінчилася", - зазначив лідер США.

Трамп також повідомив журналістам, що вони не обговорювали приєднання України до Ради миру.

Що передувало?

22 січня на полях саміту у Давосі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідером США Дональдом Трампом.

