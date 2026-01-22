Встреча с Зеленским была очень хорошей, все хотят окончания войны, - Трамп
Президент Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что переговоры были "очень хорошими".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
Что известно?
Трампа спросили, есть ли шанс заключить соглашение сегодня, и он ответил: "Посмотрим, что будет".
"У меня была очень хорошая встреча с президентом Зеленским, все хотят, чтобы война закончилась", - отметил лидер США.
Трамп также сообщил журналистам, что они не обсуждали присоединение Украины к Совету мира.
Что предшествовало?
- 22 января на полях саммита в Давосе президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидером США Дональдом Трампом.
Степан Руданський
Прибув Мошко з Петрополя
Та й людей дурив,
Що ніби він у столиці
З царем говорив.
- А як же ви говорили? -
Якийсь запитав.
- О, ми славно говорили, -
Мошко відвічав. -
Я казав усе цареві:
«Ура» та «ура!»,
А воно мені казало:
«Дурак» та «дурак!»
15 окт[ября 1859]
Як давно написаний цей вірш Степана Руданського, а ніби йдеться в ньому про вчорашні події. Тільки замість Петрополя підставте Давос, а замість Мошка- Вова *********.
далі буде заперечення любих зах.гарантій безпеки, вимога демілітаризації і заява про те, що саме пу буде гарантом миру... після фактичної капітуляції України, адже те, що від країни залишиться пу згодом легко зжере...= багато галасу про про можливість покласти край війні, але все даремно
пу вимагає капітуляції і його типа компромис - це перший крок - визнання 5 областей... і на черзі інши, які на думку пу є новарасєєю ... і так крок за кроком...
На більш мягкій редакції "договору" Україна могла ще в 2022 р. капітулювати... так за що кров пролівали?
Адже, принципова умова пу в 2022 і зараз - це демілітаризація...
Чи озброїть нарешті тр Україну до зубів, як він обіцяв, це і є питання руба.
Трамп вже вивчив відомий напрямок...
прекрасна, фантастична, добра, яскрава, геніальна, продуктивна....... зустріч закінчилась?
який результат?
фотки будуть?
47й після зустрічи виступив і чітко сказав: пу отримав сигнал, війна мусить закінчиться!
Враховуючи, що до 31 січня залишилися личені дні, то якщо пу буде вдавати з себе істукана, заперечувати согласовані з Презом США гарантії безпеки для України, буде каменюкою стояти на своїх хатєлках - усуненні так званих першопричин, то пу точно не поздоровиться і мало не покажеться, адже саме пу буде винний в затягуванні балаканини, за що і отримає нарешті велику подяку від мотивованого тр, у якого терпець урветься
Зе ріспект: він классно змістовно сміливо двинув речь, яку вітали і підтримали учасники форуму стоячи.
Хто б що не варнякав, а Буданов-Умеров-Арахамія провели плідну подготовчу роботу ...і звернить увагу, як змінилась тональність висловлень Віткоффа...
Глибокий ріспект і подяка шановним лідерам євр.країн Мерцу, Макрону, Стармеру і ін. за їхню суттєву міцну підтримку і філігранну дипломатію, реальну допомогу Україні.
да, потенційна мирна угода/ припинення вогню по лінії зіткнення нічого спільного зі справедливим миром не має... але: на сьогодні маємо те, що маємо і отримання сьогодні максимум з можливого... це теж позитив.
Фактично всі крапки над ї будуть розставлені до 31 січня... і якщо вогонь не буде припинено як мінімум на > півроку (щоб була змога вибори провести), то є надія, що нарештіі тр виконаж свою обіцянку озброхти ЗСУ до зубів і поток і номенклатура зброї для сил оборони України стануть реально потужними.
А переміщення лоханок з калібрами по каспію?
"Подивимося, що буде" = "нічого не буде, війна продовжуватиметься"
Того самого балабола, що заявляв про "24 години".
Буданов також прогнозує, що для початку Україна має вийти на межі 1991 року, а після завершення війни, за його словами, розпочнеться дуже серйозний політичний процес, пов'язаний із змінами у рф.
«Від росії від'єднаються певні регіони...Москва виплачуватиме репарації нам, це все на них чекає, це призведе до усунення певного економічного центру росії на нашу територію… є там багато дуже кроків», - розповів Буданов.
так іспужались за океаном краха раши і того, що криса, яку загнали в угол, якій не потрібен цей світ, здатна такі застосувати ЯЗ.
Зеленський про візит у Давос: Зараз я обираю Україну, а не економічні форуми.
21.01.2026 року
Трампон до поїздки заявляв що не має наміру зустрічатися із Зеленським, ну Зеленський такий ні так ні. Трампон з Давосу як це ні, а ну давай швидко сюди.
