Новости Встреча Трампа и Зеленского
8 953 69

Встреча с Зеленским была очень хорошей, все хотят окончания войны, - Трамп

Трамп прокомментировал встречу с Зеленским в Давосе

Президент Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что переговоры были "очень хорошими".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Что известно?

Трампа спросили, есть ли шанс заключить соглашение сегодня, и он ответил: "Посмотрим, что будет".

"У меня была очень хорошая встреча с президентом Зеленским, все хотят, чтобы война закончилась", - отметил лидер США.

Трамп также сообщил журналистам, что они не обсуждали присоединение Украины к Совету мира.

+19
Не просто велике, а ще й "дуже хороше".
показать весь комментарий
22.01.2026 15:38 Ответить
+18
знов велике ніфуя?
показать весь комментарий
22.01.2026 15:34 Ответить
+13
всьо?
прекрасна, фантастична, добра, яскрава, геніальна, продуктивна....... зустріч закінчилась?
******!!!!
скільки коштує переміщення утирка зе!поца з києва до давоса і в київ?
який результат?
фотки будуть?
показать весь комментарий
22.01.2026 15:38 Ответить
Розмова

Степан Руданський

Прибув Мошко з Петрополя

Та й людей дурив, (2) https://www.************.com.ua/uk/Lit/R/Rudansky/Prykazky/Rozmova.html#Line2 К

Що ніби він у столиці

З царем говорив.

- А як же ви говорили? -

Якийсь запитав.

- О, ми славно говорили, -

Мошко відвічав. -

Я казав усе цареві:

«Ура» та «ура!»,

А воно мені казало:

«Дурак» та «дурак!»

15 окт[ября 1859]

Як давно написаний цей вірш Степана Руданського, а ніби йдеться в ньому про вчорашні події. Тільки замість Петрополя підставте Давос, а замість Мошка- Вова *********.
показать весь комментарий
22.01.2026 16:44 Ответить
Дякуй, що рудий знову не звинуватив Україну у нападі на біднесеньке *****
показать весь комментарий
22.01.2026 16:02 Ответить
ще не вечір, зачекай
показать весь комментарий
22.01.2026 16:03 Ответить
Ну да, вітьок і затьок мабуть ще не відзвонилися з моЦкви
показать весь комментарий
22.01.2026 16:07 Ответить
уночі побачимо, почуємо та відчуємо
показать весь комментарий
22.01.2026 16:09 Ответить
...вже побачили і відчули: пу вимагає офіц.визнання вже загарбаних і ще не загарбаних територій України навічно расєйськими і ...

далі буде заперечення любих зах.гарантій безпеки, вимога демілітаризації і заява про те, що саме пу буде гарантом миру... після фактичної капітуляції України, адже те, що від країни залишиться пу згодом легко зжере...= багато галасу про про можливість покласти край війні, але все даремно

пу вимагає капітуляції і його типа компромис - це перший крок - визнання 5 областей... і на черзі інши, які на думку пу є новарасєєю ... і так крок за кроком...

На більш мягкій редакції "договору" Україна могла ще в 2022 р. капітулювати... так за що кров пролівали?
Адже, принципова умова пу в 2022 і зараз - це демілітаризація...

Чи озброїть нарешті тр Україну до зубів, як він обіцяв, це і є питання руба.
показать весь комментарий
23.01.2026 08:56 Ответить
рудий зброю Україні не надасть. ніколи
показать весь комментарий
23.01.2026 09:44 Ответить
До циганки не ходи: не пройде і пару днів, як Трамп заявить, що мирна угода зривається по вині Зеленського.
показать весь комментарий
22.01.2026 16:24 Ответить
22.01.2026 16:26 Ответить
помаранчева потвора звинувачувала ЗЕпоца, а не Україну...
показать весь комментарий
22.01.2026 18:51 Ответить
Трамп настільки "великий переговорник" , що не зміг домовитися з проституткою Стормі Деніелз, програв їй у суді декілька міліонів долларів і по цій причині став першим і єдиним президентом США, який має кримінальну судимість. Трамп - жалюгідна пародія на переговорника.
показать весь комментарий
22.01.2026 16:30 Ответить
шизоїдний нарцис із прогресуючою деменцією той рудий
показать весь комментарий
22.01.2026 16:31 Ответить
Настільки великий бізнесмен, що коли він відкрив у 1991 році казіно Trump Taj Mahal, воно збанкрутувало через рік.
показать весь комментарий
22.01.2026 17:14 Ответить
в нього не одне казіно збанкрутувало! татко кілька разів рятував свого недолуго синочка...
показать весь комментарий
22.01.2026 18:48 Ответить
"Трамп також повідомив журналістам, що вони не обговорювали приєднання України до Ради миру."
Трамп вже вивчив відомий напрямок...
показать весь комментарий
22.01.2026 15:36 Ответить
за результати на зустрічі згадок не було
показать весь комментарий
22.01.2026 15:39 Ответить
Результат був!
 47й після зустрічи виступив і чітко сказав: пу отримав сигнал, війна мусить закінчиться!

Враховуючи, що до 31 січня залишилися личені дні, то якщо пу буде вдавати з себе істукана, заперечувати согласовані з Презом США гарантії безпеки для України, буде каменюкою стояти на своїх хатєлках - усуненні так званих першопричин, то пу точно не поздоровиться і мало не покажеться, адже саме пу буде винний в затягуванні балаканини, за що і отримає нарешті велику подяку від мотивованого тр, у якого терпець урветься

Зе ріспект: він классно змістовно сміливо двинув речь, яку вітали і підтримали учасники форуму стоячи.

Хто б що не варнякав, а Буданов-Умеров-Арахамія провели плідну подготовчу роботу ...і звернить увагу, як змінилась тональність висловлень Віткоффа...

Глибокий ріспект і подяка шановним лідерам євр.країн Мерцу, Макрону, Стармеру і ін. за їхню суттєву міцну підтримку і філігранну дипломатію, реальну допомогу Україні.

да, потенційна мирна угода/ припинення вогню по лінії зіткнення нічого спільного зі справедливим миром не має... але: на сьогодні маємо те, що маємо і отримання сьогодні максимум з можливого... це теж позитив.

Фактично всі крапки над ї будуть розставлені до 31 січня... і якщо вогонь не буде припинено як мінімум на > півроку (щоб була змога вибори провести), то є надія, що нарештіі тр виконаж свою обіцянку озброхти ЗСУ до зубів і поток і номенклатура зброї для сил оборони України стануть реально потужними.
показать весь комментарий
22.01.2026 20:13 Ответить
А скільки коштує ранє попередження про запуски ракет, які надають американці, супутникова розвідка?
показать весь комментарий
22.01.2026 16:05 Ответить
Нискока. Уже не дають.
показать весь комментарий
22.01.2026 16:17 Ответить
Дають, звідки попередження про зліт страт авіації, з флай радару?
А переміщення лоханок з калібрами по каспію?
показать весь комментарий
22.01.2026 16:31 Ответить
З Європи , кацапи змушені Францію та Британію попереджувати про свої вибрики. А американці взагалі зливали інформацію про нас кацапні , про це і тут на Цензорі , здається, нещодавно писали.
показать весь комментарий
22.01.2026 18:14 Ответить
"Дуже хороша" = "нульовий результат"

"Подивимося, що буде" = "нічого не буде, війна продовжуватиметься"
показать весь комментарий
22.01.2026 15:40 Ответить
Майже рік вже "дивимося".
показать весь комментарий
22.01.2026 15:42 Ответить
2026-2014 = .... ? ((
показать весь комментарий
22.01.2026 15:53 Ответить
А якщо від заглядання у вічко , то 2026-2019 ......
показать весь комментарий
22.01.2026 15:54 Ответить
Мова йде про другий президентський термін рудого балабола.
Того самого балабола, що заявляв про "24 години".
показать весь комментарий
22.01.2026 16:19 Ответить
ніколи не повірю, що літінант Ваня закрисятничав все касапське бабло за здачу півдня України і не поділився з другом-однокласником Вовою
показать весь комментарий
22.01.2026 15:49 Ответить
Правильно робиш що не віриш , там на фоні того що вкрали з власного бюджету - копійки , якщо взагалі не проміняли на кацапські паспорти .
показать весь комментарий
22.01.2026 15:51 Ответить
одна тільки помарка - це не було кацапняве бабло, то були ваші податки....
показать весь комментарий
22.01.2026 19:12 Ответить
Дві-три неділі і війна закінчиться, - заявив Трампович
показать весь комментарий
22.01.2026 15:43 Ответить
Радмирович міг і за 24 години це зробити , але щось пішло не так .... (((
показать весь комментарий
22.01.2026 15:49 Ответить
Котрий раз. Вже як арестович.
показать весь комментарий
22.01.2026 19:31 Ответить
Нічого не вкипить , потрібно було трумпу якогось ордена вручити з припискою "за встановлення миру і припинення війни " , тоді б хоч заробив у трумпа на обід ((
показать весь комментарий
22.01.2026 15:47 Ответить
18 жовтня 2022.. (один з членів переговорної групи - буданга)

Буданов також прогнозує, що для початку Україна має вийти на межі 1991 року, а після завершення війни, за його словами, розпочнеться дуже серйозний політичний процес, пов'язаний із змінами у рф.

«Від росії від'єднаються певні регіони...Москва виплачуватиме репарації нам, це все на них чекає, це призведе до усунення певного економічного центру росії на нашу територію… є там багато дуже кроків», - розповів Буданов.
показать весь комментарий
22.01.2026 15:48 Ответить
...так би і було, якщо б бай-ден не злякався ядерного жупела пу, оперативно підбросив би доста зброї і не зупинив Залізного у Херсоні... тоді у пу ще а ні шахедів, а ні півн корейських ракет і солдат і близько не було...
так іспужались за океаном краха раши і того, що криса, яку загнали в угол, якій не потрібен цей світ, здатна такі застосувати ЯЗ.
показать весь комментарий
22.01.2026 20:21 Ответить
Що це за висер від рудого маразматика???
показать весь комментарий
22.01.2026 15:56 Ответить
що такого революційного можна обговорити за 40-50 хвилин? (якщо звісно зустріч не була ще коротшою)
показать весь комментарий
22.01.2026 15:58 Ответить
...за 50 хв. презами було підтведжено/ узгоджено особисто те, що обговорювали і підготовили к зустрічи переговорні групи і... розмова ж велась без перекладача - це ж економія часу, так що майже години цілком було доста.
показать весь комментарий
22.01.2026 20:26 Ответить
І знову цей дипломатичний та банкетний етикет та риторика.... Доня постійно і традиційно використовує своі позитивні епітети ,,чудово», ,,продуктивно'' ,,прогресивно'', щоб підкреслити свою власну роль як ефективного переговорника. Це ж звісно створює для нього такий собі медійний образ успіху навіть тоді, коли ніяких конкретних результатів немає.....Але ж насправді це просто акторська гра набору слів як ширма для прикриття пустоти і пил у очі....
показать весь комментарий
22.01.2026 15:59 Ответить
Тобто, подивомось скільки Віткоф привезе ікри і золотих коронок від *****
показать весь комментарий
22.01.2026 16:12 Ответить
Умничка трампушка за ону поездку закончил войну в Гренландии и в очередной раз в Украине! Теперь премия мира точка достанется миротворцу!
показать весь комментарий
22.01.2026 16:14 Ответить
10 премій! не менше!
по одній з кожну "закінчену" війну!
закінчені премії для закінченого президента!😆😂🤣
показать весь комментарий
22.01.2026 23:33 Ответить
20.01.2026 року

Зеленський про візит у Давос: Зараз я обираю Україну, а не економічні форуми.

21.01.2026 року

Трамп Зеленському: "Володя, завтра ти в Давосі!
Помитий, побритий, підмитий і щоб зуби були почищені!

Зеленський: "А як же моя потужність, незламність, стійкість і т.д. ?

Трамп: " Можеш залишити своїй Лєнці!"😂
показать весь комментарий
22.01.2026 16:20 Ответить
Знаєте анекдот про двох солдат, один каже іншому а давай пошлемо генерала на хер. Другий - досить, декана ВЖЕ послали.

Трампон до поїздки заявляв що не має наміру зустрічатися із Зеленським, ну Зеленський такий ні так ні. Трампон з Давосу як це ні, а ну давай швидко сюди.
показать весь комментарий
22.01.2026 16:35 Ответить
В очі дивились? Чи хоча б у глаза
показать весь комментарий
22.01.2026 17:42 Ответить
скільки в Гренландії коштує хатка на двох в віці людей, ну шоб не пилососити?
віддсікаємо дідів, питання до гренландців...
показать весь комментарий
22.01.2026 19:30 Ответить
ЩО?
вийми *** трампона-гандона з твого рота і скажи по-людськи що ти хотів спитати. Я нічого не зрозумів....
показать весь комментарий
22.01.2026 23:30 Ответить
Два балабаса...
показать весь комментарий
22.01.2026 20:13 Ответить
Поки Путер вбивае українців ці два гандона тягнуть час як можуть..
показать весь комментарий
22.01.2026 20:16 Ответить
Дав концерт? Зіграв на роялі?
показать весь комментарий
22.01.2026 21:48 Ответить
старі пердуни-імпотенти все хочуть закінчити, закінчити

закінчити, закінчити...

і ніяк не можуть!
АХАХАХАХАХ!
показать весь комментарий
22.01.2026 22:27 Ответить
дурному і самому весело...
показать весь комментарий
22.01.2026 22:30 Ответить
ВИБАЧТЕ МЕНЕ ТАМ НЕ БУЛО АЛЕ Я УКРАЇНЕЦЬ, А НЕ ЄВРЕЙ !!!
показать весь комментарий
23.01.2026 00:56 Ответить
Я НЕ ЗГОДЕН З ДОМОВЛЕНІСТЮ! !!!
показать весь комментарий
23.01.2026 00:59 Ответить
Кацапи подивились на Китай і вирішили, в ми що рижі, тож домовляються із америкою торгувати, інвестиції отримати і так далі. А кому вершки в кому корінці...?
показать весь комментарий
23.01.2026 01:44 Ответить
 
 