РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12304 посетителя онлайн
Новости Награждение военных ВСУ
542 3

Зеленский наградил 728 защитников Украины, из них 356 - посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами 728 защитников, из них 356 - посмертно.

Соответствующие указы №69/2026 и №70/2026 опубликованы на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Награды присвоены за личное мужество, проявленное в защите суверенитета и территориальной целостности страны, а также за самоотверженное выполнение воинского долга.

Среди награжденных - "Крест боевых заслуг", ордена Богдана Хмельницкого, "За мужество" I, II и III степени, орден Даниила Галицкого, медали "За военную службу Украине", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь". Кроме того, часть защитников получила награду Президента Украины "Крест боевых заслуг".

Автор: 

Зеленский Владимир (24072) награда (1874) военнослужащие (6436)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
