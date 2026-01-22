Зеленский наградил 728 защитников Украины, из них 356 - посмертно
Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами 728 защитников, из них 356 - посмертно.
Соответствующие указы №69/2026 и №70/2026 опубликованы на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
Награды присвоены за личное мужество, проявленное в защите суверенитета и территориальной целостности страны, а также за самоотверженное выполнение воинского долга.
Среди награжденных - "Крест боевых заслуг", ордена Богдана Хмельницкого, "За мужество" I, II и III степени, орден Даниила Галицкого, медали "За военную службу Украине", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь". Кроме того, часть защитников получила награду Президента Украины "Крест боевых заслуг".
