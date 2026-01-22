Зеленський нагородив 728 захисників України, з них 356 - посмертно

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 728 захисників, з них 356 - посмертно.

Відповідні укази №69/2026 та №70/2026 опубліковані на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Нагороди присвоєні за особисту мужність, проявлену у захисті суверенітету та територіальної цілісності країни, а також за самовіддане виконання військового обов’язку.

Нагороджені отримали "Хрест бойових заслуг", ордени Богдана Хмельницького, "За мужність" I, II та III ступеня, орден Данила Галицького, медалі "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя". Крім того, частина захисників отримала відзнаку Президента України "Хрест бойових заслуг".

прямо з давоса?
між обнімашками з маню та плазуванням перед рудим імбецилом?
22.01.2026 15:08 Відповісти
Имбицил.
22.01.2026 15:14 Відповісти
А скільки ти - ****, голобородьська, корупціонерів посадила? За що хлопці життями своїми вас підарів боронять? За ці бряцкалки? Не відкупишся малороська потвора.
22.01.2026 15:36 Відповісти
 
 