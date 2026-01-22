Зеленський нагородив 728 захисників України, з них 356 - посмертно

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 728 захисників, з них 356 - посмертно.

Відповідні укази №69/2026 та №70/2026 опубліковані на сайті глави держави.

Нагороди присвоєні за особисту мужність, проявлену у захисті суверенітету та територіальної цілісності країни, а також за самовіддане виконання військового обов’язку.

Нагороджені отримали "Хрест бойових заслуг", ордени Богдана Хмельницького, "За мужність" I, II та III ступеня, орден Данила Галицького, медалі "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя". Крім того, частина захисників отримала відзнаку Президента України "Хрест бойових заслуг".

