У Давосі почалася зустріч Зеленського та Трампа

У Давосі стартувала зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє речник українського лідера Сергій Никифоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Зустріч відбувається у рамках Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі. Деталі порядку денного та теми переговорів поки не розкриваються.

