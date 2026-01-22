У Давосі почалася зустріч Зеленського та Трампа
У Давосі стартувала зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє речник українського лідера Сергій Никифоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Зустріч відбувається у рамках Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі. Деталі порядку денного та теми переговорів поки не розкриваються.
Топ коментарі
+8 Hrysha Hlyba
показати весь коментар22.01.2026 14:48 Відповісти Посилання
+6 Hrysha Hlyba
показати весь коментар22.01.2026 14:41 Відповісти Посилання
+5 Підлога Маккартні
показати весь коментар22.01.2026 14:54 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зустріч президентів України та США завершилася о 15:10, повідомив журналістам речник Зеленського Никифоров. Вона тривала близько години.
За словами Никифорова, наприкінці президенти трохи поспілкувалися віч-на-віч.
