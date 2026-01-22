У Давосі за участю Трампа створили міжнародну "Раду миру"

У Давосі відбулася церемонія створення міжнародної організації "Рада миру", ініційованої президентом США Дональдом Трампом, до якої долучилися десятки держав.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ReutersAl Jazeera, The Washington Post.

Церемонія підписання установчих документів відбулася в четвер у Давосі за участю президента США Дональда Трампа. Трансляцію заходу вели на офіційному сайті Білого дому.

Разом із Трампом документи підписали представники влади Азербайджану, Аргентини, Вірменії, Болгарії, Угорщини, Індонезії, Йорданії, Казахстану, Катару, Монголії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Пакистану, Парагваю, Саудівської Аравії, Туреччини, Узбекистану та Республіки Косово. Після цього "Рада миру" офіційно набула статусу міжнародної організації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва обговорить із країнами NB8 можливість участі в "Раді миру" Трампа, - Науседа

Як повідомляє Reuters, спочатку діяльність Ради була зосереджена на закріпленні режиму припинення вогню в Газі. Водночас Трамп заявив, що організація може виконувати ширші функції та працюватиме спільно з Організацією Об’єднаних Націй.

"Як тільки ця рада буде повністю сформована, ми зможемо робити практично все, що забажаємо. І ми робитимемо це спільно з Організацією Об’єднаних Націй", - сказав Трамп, додавши, що потенціал ООН досі використовується не повністю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ціни на дорогоцінні метали пішли вниз на тлі ослаблення геополітичної напруги, ‒ Reuters

Президент США також повідомив, що планує головувати в Раді та запросив приєднатися до неї десятки інших світових лідерів. За його словами, постійні члени організації мають допомагати з фінансуванням, зробивши внесок у розмірі $1 млрд кожен.

Водночас, за даними Reuters, низка великих світових держав і традиційних західних союзників США поставилися до ініціативи обережно або відмовилися від участі. Агентство також зазначає, що під час церемонії не було помічено представників Ізраїлю чи Палестинської автономії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Адміністрація Трампа шукає союзників усередині кубинського уряду для повалення режиму, - WSJ

Країни-учасники

За інформацією Al Jazeera, документ підписали 19 країн, однак їхній повний перелік не оприлюднювався. The Washington Post повідомляє, що до Ради вже приєдналися 22 держави, серед яких Албанія, Єгипет, Бахрейн, Білорусь, Ізраїль, Кувейт, Марокко та В’єтнам. Загалом до участі в Раді миру було запрошено близько 60 лідерів, з яких 35 висловили згоду приєднатися.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп говорить про створення безмитної зони в Україні, - Віткофф. ВIДЕО

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
  • Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".
  • Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом - самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
  • За даними ЗМІ, Макрон відхилить запрошення Трампа приєднатися до "Ради миру" щодо Гази.
  • Трамп розкритикував лідера Франції Емманюеля Макрона і пригрозив запровадити мита у 200% на французькі вина та шампанське.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нафта зросла після того, як Трамп відмовився від погроз щодо Гренландії

Топ коментарі
Тільки як же ж члени цього клубу зможуть приїхати в Давос і Європу, якщо більшість членів цього клубу міжнародні злочинці під санкціями?
22.01.2026 14:13 Відповісти
22.01.2026 14:09 Відповісти
Організація Рога та Копита.
22.01.2026 14:17 Відповісти
22.01.2026 14:09 Відповісти
Напевне після того як Тромб заявив що якби не сша то швейцарці зараз розмовляли б німецькою. А ще Тромб заявив що сша звільнили Гренландію від німців і передали її Данії. Хоча німців в Гренландії ніколи не було.
22.01.2026 14:16 Відповісти
с РаКа миру
22.01.2026 14:10 Відповісти
Головувати буде дементний бабуїн! Цей світ вже не заслуговує на своє їснування!!
22.01.2026 14:11 Відповісти
Тільки як же ж члени цього клубу зможуть приїхати в Давос і Європу, якщо більшість членів цього клубу міжнародні злочинці під санкціями?
22.01.2026 14:13 Відповісти
а навіщо їм приїжджати? - рішення одноосібно прийматиме рудий пердун, а решта то тільки масовка і декорації - навіть ті хто лярд заплатить
22.01.2026 15:01 Відповісти
"Як тільки ця рада буде повністю сформована, ми зможемо робити практично все, що забажаємо" Джерело: https://censor.net/ua/v3596722
22.01.2026 16:39 Відповісти
запишіть - Гондурас і Габон !
22.01.2026 14:14 Відповісти
Каша - мед, гівно та бджоли...
22.01.2026 14:15 Відповісти
Трамп тепер, Віннету - вождь апачів.)
22.01.2026 14:15 Відповісти
Підписали влади: азербайджану, аргентини, вірменії, болгарії, угорщини, Індонезії, йорданії, казахстану, катару, монголії, ОАЕ, пакистану, парагваю, СА туреччини, узбекистану, косово

це потужно! Це наддержави просто.

до забуття, що це взагалі за рада, лишилось 3, 2, 1...
22.01.2026 14:15 Відповісти
потужний список підписантів !
щирі вітання тромбу - яскравий приклад як можна надпотужну США гепнути об дніще на рівні рашки з її сателітами диктаторами, сатрапами та узурпаторами

.
22.01.2026 14:16 Відповісти
Підписали-то й підписалили. Папір все стерпить. Далі побачимо який з цього вийде, швидше за все, пшиктрампс.
22.01.2026 15:59 Відповісти
Організація Рога та Копита.
22.01.2026 14:17 Відповісти
"ми зможемо робити практично все, що забажаємо" - без коментарів...
22.01.2026 14:21 Відповісти
Якась така убога та рада миру. Трамп, мабуть, і не знає назв більшості цих країн-миротворців. Колись інших такий лідор підписував плани миру з подібними миротворцями. Усі уже й забули про ті мири.
22.01.2026 14:22 Відповісти
Короче, ще одну оону хоче зробити, тільки кишенькову, свою...
22.01.2026 14:25 Відповісти
Вітаю свіх "вступивших", смердітиме від вас тепер дуже довго.
22.01.2026 14:32 Відповісти
Рада трампівських підлабузників 🤮
22.01.2026 14:35 Відповісти
Очень похоже по составу на заседание моего жилищного кооператива
Монголов ,у нас ,правда нет.
И выходцев из Косова
А все остальные есть
Саудиты и американцы квартиры в нашем доме снимают
Турки и азербайджанцы представлены в виде мужей украинок
Примерно такой же кооператив собрал и
САМЫЙ ЗНАМЕНИТЫЙ ДЕБИЛ В МИРЕ
22.01.2026 14:39 Відповісти
Цілування дупи Трампа
То Велика й Гречна Справа
І для цього він збирає
Цілувальників ораву

В них не буде просто часу
Проти когось воювати
Бо вони у "Раді миру"
Будть Трампа вдовольняти

Тож всі війни Трамп зупинить
Підсталяючи всім дупу
Ну а хто найкращим буде
Поцілує ще й ... ******
22.01.2026 14:39 Відповісти
А потім церемонія "презентація". А потім церемонія поснідати. А потім церемонія "побалакати".
Потужно як космос
22.01.2026 14:39 Відповісти
22.01.2026 14:41 Відповісти
І які ж повноваження матиме ця "рада"?
Ми з хлопцями в гаражах теж можемо таку раду створити, хоч щодня нову
22.01.2026 14:51 Відповісти
Як тільки ця рада буде повністю сформована, ми зможемо робити практично все, що забажаємо …

Собирается стадо умственно отсталых диктатор и кучка подхалимов , создают «Рога и копыта» и ФСЁ , могут вытворять , что вздумается …
🤮😡
22.01.2026 15:03 Відповісти
С Европы только кабанчик орБан и это ожидаемо , но болгария ? тоже решила вступить в гавно …
Нищеброды сидят на дотациях у ЕС , население нищее , при этом по 1 лярду траМпону заплатили .🤪
22.01.2026 14:59 Відповісти
Наш мудак-крадій носився по світу зі своїм планом чито м чито жиру зараз цей мудак-шахрай носится по світу зі своєю радою чито миру чито жиру.
22.01.2026 15:08 Відповісти
" Господа, попрошу делать взносы!" · -- Граждане!- · "Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания - она вам известна"- ...Ипполит Матвеевич подтвердит мои полномочия.
22.01.2026 15:14 Відповісти
От цікаво, після того,як руде, обіссяне лайно зникне,всім оцим його підлабузникам в першу чергу перед собою,не соромно буде?
22.01.2026 15:22 Відповісти
Подивимся скілька з цих підписантів залишиться, коли прийде час платити мільярд.
22.01.2026 15:26 Відповісти
Шабаш недолугих. Тепер ми знаємо з ким не треба навіть розмовляти, не те, що підписувати.
22.01.2026 15:35 Відповісти
Угорщина, Болгарія, Арменія будуть сплачувати 1 млрд.баксів платити? Чи це не обов'язково? Будуть безкоштовно на підтанцьовці
22.01.2026 15:45 Відповісти
відразу видно у кого є лишні гроші
22.01.2026 16:52 Відповісти
Додік збере з віслюків по лярду баксів і скаже, що Рада закривається.
22.01.2026 18:39 Відповісти
Яка "рада", такі й країни...
22.01.2026 19:04 Відповісти
Через 3 роки, коли руда потвора піде у небуття, усі члени цієї "ради" згадають як їх красиво на#бали, та буде соромно за те в яке лайно вони вступили.
23.01.2026 08:47 Відповісти
 
 