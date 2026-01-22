У Давосі за участю Трампа створили міжнародну "Раду миру"

У Давосі відбулася церемонія створення міжнародної організації "Рада миру", ініційованої президентом США Дональдом Трампом, до якої долучилися десятки держав.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, Al Jazeera, The Washington Post.

Церемонія підписання установчих документів відбулася в четвер у Давосі за участю президента США Дональда Трампа. Трансляцію заходу вели на офіційному сайті Білого дому.

Разом із Трампом документи підписали представники влади Азербайджану, Аргентини, Вірменії, Болгарії, Угорщини, Індонезії, Йорданії, Казахстану, Катару, Монголії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Пакистану, Парагваю, Саудівської Аравії, Туреччини, Узбекистану та Республіки Косово. Після цього "Рада миру" офіційно набула статусу міжнародної організації.

Як повідомляє Reuters, спочатку діяльність Ради була зосереджена на закріпленні режиму припинення вогню в Газі. Водночас Трамп заявив, що організація може виконувати ширші функції та працюватиме спільно з Організацією Об’єднаних Націй.

"Як тільки ця рада буде повністю сформована, ми зможемо робити практично все, що забажаємо. І ми робитимемо це спільно з Організацією Об’єднаних Націй", - сказав Трамп, додавши, що потенціал ООН досі використовується не повністю.

Президент США також повідомив, що планує головувати в Раді та запросив приєднатися до неї десятки інших світових лідерів. За його словами, постійні члени організації мають допомагати з фінансуванням, зробивши внесок у розмірі $1 млрд кожен.

Водночас, за даними Reuters, низка великих світових держав і традиційних західних союзників США поставилися до ініціативи обережно або відмовилися від участі. Агентство також зазначає, що під час церемонії не було помічено представників Ізраїлю чи Палестинської автономії.

Країни-учасники

За інформацією Al Jazeera, документ підписали 19 країн, однак їхній повний перелік не оприлюднювався. The Washington Post повідомляє, що до Ради вже приєдналися 22 держави, серед яких Албанія, Єгипет, Бахрейн, Білорусь, Ізраїль, Кувейт, Марокко та В’єтнам. Загалом до участі в Раді миру було запрошено близько 60 лідерів, з яких 35 висловили згоду приєднатися.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.

Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".

Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом - самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

За даними ЗМІ, Макрон відхилить запрошення Трампа приєднатися до "Ради миру" щодо Гази.

Трамп розкритикував лідера Франції Емманюеля Макрона і пригрозив запровадити мита у 200% на французькі вина та шампанське.

