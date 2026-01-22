Трамп говорить про створення безмитної зони в Україні, - Віткофф

Стів Віткофф розповів, що Дональд Трамп запропонував Україні зону вільної торгівлі без тарифів.

Про це він заявив під час дискусії на форумі у Давосі, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Президент говорив про зону вільної торгівлі з Україною (безмитна зона), що, на мою думку, докорінно змінить правила гри. Ви побачите, як промисловість заходитиме в цей регіон у величезних масштабах.

Тільки уявіть: ви отримуєте можливість випередити конкурентів, тому що не платите мита, відправлячи товари до Сполучених Штатів", - сказав він.

Що передувало?

+22
казав пан: "кожух дам!" ...та й слово його гріє
22.01.2026 09:55 Відповісти
22.01.2026 09:55 Відповісти
+16
Остап Бендер:
- Почему, спрашивается, шахматная мысль должна погибать в Васюках?
Она должна развиваться. Широко.
Шахматист:
- Это как же - широко?
Остап Бендер:
- Очень просто. Васюки - будущая столица мира.
Нью-Васюки.
Шахматист:
- Столица… чего?
Остап Бендер:
- Всего!
Международный шахматный конгресс, телеграф, аэропорт,
гостиницы, трамваи…
И всё - на базе вашего шахматного клуба.
Шахматист:
- А деньги?
Остап Бендер:
- Деньги потекут сами.
Иностранцы, пресса, гроссмейстеры…
Вы только взнос соберите.
22.01.2026 10:02 Відповісти
22.01.2026 10:02 Відповісти
+8
Яка промисловість буде заходити у всесвітніх масштабах? Що воно меле. У нас завдяки банде атамана Зеленого просто людей нема там працювати. Сінагога Трампа буде молоть що завгодно, аби ми вдімовились від територій. Потім нас пошлють на Путіна.
22.01.2026 10:16 Відповісти
22.01.2026 10:16 Відповісти
казав пан: "кожух дам!" ...та й слово його гріє
22.01.2026 09:55 Відповісти
22.01.2026 09:55 Відповісти
лікуйся у спеціалістів - може поможуть
22.01.2026 10:14 Відповісти
22.01.2026 10:14 Відповісти
треба ж бути таким уїбаном.
22.01.2026 10:22 Відповісти
22.01.2026 10:22 Відповісти
Європа хоче, чи росія? І, визначтеся, нарешті - хто на кого, насправді, першим напав? Європа на росію, чи, росія - на Україну та Європу?
22.01.2026 10:28 Відповісти
22.01.2026 10:28 Відповісти
Ти одне в родині нежороблене чи весь рід такий звідки інфа чи висновки що європа хоче війни ти зізнайся кацапсятина тільки пуйло хоче війни
22.01.2026 10:30 Відповісти
22.01.2026 10:30 Відповісти
Так попросіть у свого пана, хай менше дає міндічам, цукерманам, наумовим, юзикам і бакановим, а хоч трішечки дасть народу. Чи думаєте в США цього не знають? Я ні в якому разі не підтримую США, але вони не дурні віддавати гроші платників податків якійсь хуцпі. Це може зробити тільки вумний наріт.
22.01.2026 10:00 Відповісти
22.01.2026 10:00 Відповісти
навіщо ви пишете цю маячню? американці роками вкладали гроші платників податків в іраки і афганістани взагалі без повного розуміння цілей і стратегії цих вкладень. демократичні адміністрації виділяли гранти на гендерні дослідження і теорію інтерсекційності (ось де хуцпіща). або, як нещодавно виявилося, мільярди доларів платніків податків йшли на фейкові дитсадочки утримувані сомалійськими біженцями (так, уявляєте, американці теж вміють пиляти гроші). і це ще не згадуючи безлічі абсолютно бесперспективних військових технологій на які викинули десятки, а то й сотні мільярдів баксів (крайній приклад - розробка новітнього американського танку від якого зрештою відмовилися військові). ну і вишенька на торті: трамп зняв заборону на корупційні виплати в інших країнах, якшо це відповідає інтересам америки (трампа).
22.01.2026 10:49 Відповісти
22.01.2026 10:49 Відповісти
Ну подивимось...
22.01.2026 09:56 Відповісти
22.01.2026 09:56 Відповісти
"Ви побачите, як промисловість заходитиме в цей регіон у величезних масштабах" - а по промисловості що заходитиме будуть бити кацапи "у величезних масштабах" ... і промисловість що заходила тихенько здрисне в таємничу далечінь 🤔
22.01.2026 09:58 Відповісти
22.01.2026 09:58 Відповісти
🤣
22.01.2026 10:06 Відповісти
22.01.2026 10:06 Відповісти
Вже прилетів.
Кацапи ракетами винесли американське пвдприємство у Закарпатті.
22.01.2026 10:14 Відповісти
22.01.2026 10:14 Відповісти
Ви, тільки, забули взяти в лапки та поставити смайлики.
Якщо ж це була не іронія, то лікар вам вже не допоможе- таке не лікується.
22.01.2026 10:31 Відповісти
22.01.2026 10:31 Відповісти
У дніпрі вже прилітало
22.01.2026 10:32 Відповісти
22.01.2026 10:32 Відповісти
але?
копалин на 350 млрд достатньо, чи треба ще щось підписати?
діставайте з під стола андрєя, стюардесу свириденку!
стефанішина грій ліжечко, скоро прем'єр/секретарка шмигаля приїде у вашингтон.
22.01.2026 09:59 Відповісти
22.01.2026 09:59 Відповісти
Завтра розверне на 180
22.01.2026 10:01 Відповісти
22.01.2026 10:01 Відповісти
Може і спрацювати. Зацікавленні знайдутся.
22.01.2026 10:01 Відповісти
22.01.2026 10:01 Відповісти
Їм простіше закидать своєю продукіією чим будувать і вироблять ми не китай з нескінченним людським ресурсом де за копійки робили потрібно розвивать своє і продавать своє
22.01.2026 10:36 Відповісти
22.01.2026 10:36 Відповісти
Ну в Китаї вже не за копійки. Зарплати вище чим в Україні. Але і організація та культура праці на недосяжному рівні+ "кранчують" вони охотно. Тут звісно порофіти будуть отримувати в основному транснаціонали. Хоча знаючи наших то США зробить безмитну зону,а наші казнокради скажуть пфф давайте нам хоча б "двушечки" новими синіми копюрами у пакетах а ми дозволимо вести діяльність.
22.01.2026 10:45 Відповісти
22.01.2026 10:45 Відповісти
в безмитній зоні, зєлічкина шобла буде відмивати все по новому. ви побачите це у величезних масштабах!
22.01.2026 10:02 Відповісти
22.01.2026 10:02 Відповісти
Брехлива істота, капітуляції він хоче, от і раде що попало
22.01.2026 10:05 Відповісти
22.01.2026 10:05 Відповісти
То агрохимія в кутку відео сидить? Абхазька абізяна? ОЦе потужно
22.01.2026 10:09 Відповісти
22.01.2026 10:09 Відповісти
Краще безвізовий режим,й тоді українці самі собі зароблятимуть на життя.
22.01.2026 10:11 Відповісти
22.01.2026 10:11 Відповісти
Це називається трохи інакше - контрабандна діра під керівництвом *****.

Придністров'я №2 але на нашій території.
22.01.2026 10:11 Відповісти
22.01.2026 10:11 Відповісти
це для міндічам, цукерманам, наумовим, юзикам і бакановим,
22.01.2026 10:13 Відповісти
22.01.2026 10:13 Відповісти
@Ви побачите, як промисловість заходитиме в цей регіон@

а если это вредное производство ? Когда то СССР уже построил в Калуше огромный химзавод "Хлорвинил " (кстати с помощью американцев) Теперь там большие экологические проблемы.

И еще, когда то самой дешевой рабочей силой считались китайцы и вьетнамцы...
22.01.2026 10:17 Відповісти
22.01.2026 10:17 Відповісти
Та не переймайтеся! Трампон завтра заявить,що такого не казав! І що Україну він обкладе 500% митом,щоб підписала капітуляцію.
22.01.2026 10:19 Відповісти
22.01.2026 10:19 Відповісти
Він просто бреше.
22.01.2026 10:23 Відповісти
22.01.2026 10:23 Відповісти
Нарешті зможемо продавати петрушку без митних зборів по всьому світі.
22.01.2026 10:26 Відповісти
22.01.2026 10:26 Відповісти
Так, а шо на заміну? Щоб вивели ЗСУ з бамбасу та признали окуповані території кацапсячими?
22.01.2026 10:55 Відповісти
22.01.2026 10:55 Відповісти
Цікаво, що це за пігулки?
22.01.2026 10:58 Відповісти
22.01.2026 10:58 Відповісти
Це повна фігня невже Україна щось масово продає в США ? розводняк для дурнів, а ви виконуйти вказівки Трампа і його проросійськиких шавок.
22.01.2026 11:18 Відповісти
22.01.2026 11:18 Відповісти
Ідея хороша, питання в реалізації.
22.01.2026 11:33 Відповісти
22.01.2026 11:33 Відповісти
Тромб ******* а буратіни вірять. Тромб що завгодно наобіцяє аби тільки Україна капітулювала. А наступного дня скаже що в України немає ні карт ні корисних копалин ні території, тому йдіть кланяйтеся ***** і він вам зробить процвітання в Магадані
22.01.2026 11:40 Відповісти
22.01.2026 11:40 Відповісти
Интересное предложение для нашей автомобильной промышленности и высоких технологий
22.01.2026 11:54 Відповісти
22.01.2026 11:54 Відповісти
над больными смеяться нельзя ... но диагноз определен ... ,,ПОБЕДИТЕЛЬ МИРА , СОБИРАТЕЛЬ МИРОВЫХ ПРЕМИЙ ...... - /короче П&ЗДАБОЛ /
22.01.2026 12:15 Відповісти
22.01.2026 12:15 Відповісти
ГОВОРИЛИ БАЛАКАЛИ, СІЛИ ТА ЗАПЛАКАЛИ?
22.01.2026 12:31 Відповісти
22.01.2026 12:31 Відповісти
 
 