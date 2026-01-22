Трамп говорить про створення безмитної зони в Україні, - Віткофф

Стів Віткофф розповів, що Дональд Трамп запропонував Україні зону вільної торгівлі без тарифів.

Про це він заявив під час дискусії на форумі у Давосі, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент говорив про зону вільної торгівлі з Україною (безмитна зона), що, на мою думку, докорінно змінить правила гри. Ви побачите, як промисловість заходитиме в цей регіон у величезних масштабах.

Тільки уявіть: ви отримуєте можливість випередити конкурентів, тому що не платите мита, відправлячи товари до Сполучених Штатів", - сказав він.

Що передувало?

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що Віткофф та Кушнер можуть незабаром відвідати Москву для зустрічі з Путіним.

Відомо, що раніше Віткофф та Кушнер у Давосі провели переговори з посланцем Путіна.

Згодом Віткофф повідомив, що 22 січня зустрінеться із Путіним. В Кремлі також підтвердили зустріч.

