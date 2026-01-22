6 342 47
Трамп говорить про створення безмитної зони в Україні, - Віткофф
Стів Віткофф розповів, що Дональд Трамп запропонував Україні зону вільної торгівлі без тарифів.
Про це він заявив під час дискусії на форумі у Давосі, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Президент говорив про зону вільної торгівлі з Україною (безмитна зона), що, на мою думку, докорінно змінить правила гри. Ви побачите, як промисловість заходитиме в цей регіон у величезних масштабах.
Тільки уявіть: ви отримуєте можливість випередити конкурентів, тому що не платите мита, відправлячи товари до Сполучених Штатів", - сказав він.
Що передувало?
- Раніше видання Bloomberg повідомляло, що Віткофф та Кушнер можуть незабаром відвідати Москву для зустрічі з Путіним.
- Відомо, що раніше Віткофф та Кушнер у Давосі провели переговори з посланцем Путіна.
- Згодом Віткофф повідомив, що 22 січня зустрінеться із Путіним. В Кремлі також підтвердили зустріч.
Топ коментарі
+22 ола жмуд
показати весь коментар22.01.2026 09:55 Відповісти Посилання
+16 San Lukich (.it)
показати весь коментар22.01.2026 10:02 Відповісти Посилання
+8 Андрій Лавриненко
показати весь коментар22.01.2026 10:16 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кацапи ракетами винесли американське пвдприємство у Закарпатті.
Якщо ж це була не іронія, то лікар вам вже не допоможе- таке не лікується.
копалин на 350 млрд достатньо, чи треба ще щось підписати?
діставайте з під стола андрєя, стюардесу свириденку!
стефанішина грій ліжечко, скоро прем'єр/секретарка шмигаля приїде у вашингтон.
- Почему, спрашивается, шахматная мысль должна погибать в Васюках?
Она должна развиваться. Широко.
Шахматист:
- Это как же - широко?
Остап Бендер:
- Очень просто. Васюки - будущая столица мира.
Нью-Васюки.
Шахматист:
- Столица… чего?
Остап Бендер:
- Всего!
Международный шахматный конгресс, телеграф, аэропорт,
гостиницы, трамваи…
И всё - на базе вашего шахматного клуба.
Шахматист:
- А деньги?
Остап Бендер:
- Деньги потекут сами.
Иностранцы, пресса, гроссмейстеры…
Вы только взнос соберите.
Придністров'я №2 але на нашій території.
а если это вредное производство ? Когда то СССР уже построил в Калуше огромный химзавод "Хлорвинил " (кстати с помощью американцев) Теперь там большие экологические проблемы.
И еще, когда то самой дешевой рабочей силой считались китайцы и вьетнамцы...