Віткофф завтра проведе зустріч із Путіним

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф повідомив, що 22 січня проведе зустріч із російським диктатором Путіним.

Про це він повідомив в ефірі CNBC.



"Саме росіяни просять цю зустріч. I вважаю, що це важлива заява з їхнього боку", - сказав спецпредставник Трампа.

Інформацію про зустріч також підтвердив речник Путіна Дмитро Пєсков.



Раніше видання Bloomberg повідомляло, що Віткофф та Кушнер можуть незабаром відвідати Москву для зустрічі з Путіним.

Відомо, що раніше Віткофф та Кушнер у Давосі провели переговори з посланцем Путіна.

