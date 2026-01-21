Уиткофф завтра проведет встречу с Путиным

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф сообщил, что 22 января проведет встречу с российским диктатором Путиным.

Об этом он сообщил в эфире CNBC, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Именно россияне просят эту встречу. И я считаю, что это важное заявление с их стороны", - сказал спецпредставитель Трампа.

Информацию о встрече также подтвердил представитель Путина Дмитрий Песков.

Что предшествовало?

Ранее издание Bloomberg сообщало, что Уиткофф и Кушнер могут вскоре посетить Москву для встречи с Путиным.

Известно, что ранее Уиткофф и Кушнер в Давосе провели переговоры с посланцем Путина.

