Віткофф про мирні перемовини: Все звелося до вирішення одного питання
Спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що у мирному процесі все звелося до одного питання.
Про це він заявив під час бесіди на форумі у Давосі, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Я думаю, ми звели все до одного питання. Ми обговорили різні варіанти цього питання, а це означає, що воно має рішення. Тож, якщо обидві сторони хочуть це владнати, ми це владнаємо. Це моя позиція", - зазначив спецпредставник Трампа.
За словами Віткоффа, сьогодні український народ перебуває у "справді складних умовах".
"Від імені Президента та нашої адміністрації я повністю співчуваю йому, і саме тому ми збираємося до Москви, щоб обговорити, як нам це закінчити та як зробити краще для вашої країни", - додав він.
Що передувало?
- Раніше видання Bloomberg повідомляло, що Віткофф та Кушнер можуть незабаром відвідати Москву для зустрічі з Путіним.
- Відомо, що раніше Віткофф та Кушнер у Давосі провели переговори з посланцем Путіна.
- Згодом Віткофф повідомив, що 22 січня зустрінеться із Путіним. В Кремлі також підтвердили зустріч.
Топ коментарі
Зеленський, просто ухилянт 🤑- рецидивіст!!!
Мудак, твоя позиція це позиція жадібного морального утирка иа смердючего цапа. Тебе, старий кнур, Кобзон зачекався, а ти повітря тут зіпсуєш.
І хай вони повиздихають що горе роблять
віддайте україну балтію, країни варшавського договору, гедеер *****, а гренландію, ісландію, шпіцберген, канаду, мексику трампу!
і всі питання будуть вирішені.
Тоже мені блд сікрет полішинеля. Це ж за домбас який дамбілі йде мова, нє так лі?
Думаю що розуміють , але роблять із себе таких собі миротворців типу, та віддайте свій суверенітет і все у них буде добре, це називається "до піс діл" ись!
муділо, так воно саме ключове питання
А далі починаються розбіжності думок...