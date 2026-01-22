Віткофф про мирні перемовини: Все звелося до вирішення одного питання

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що у мирному процесі все звелося до одного питання.

Про це він заявив під час бесіди на форумі у Давосі, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Я думаю, ми звели все до одного питання. Ми обговорили різні варіанти цього питання, а це означає, що воно має рішення. Тож, якщо обидві сторони хочуть це владнати, ми це владнаємо. Це моя позиція", - зазначив спецпредставник Трампа.

За словами Віткоффа, сьогодні український народ перебуває у "справді складних умовах".

"Від імені Президента та нашої адміністрації я повністю співчуваю йому, і саме тому ми збираємося до Москви, щоб обговорити, як нам це закінчити та як зробити краще для вашої країни", - додав він.

війна (1600) перемовини (3728) Віткофф Стів (308)
Топ коментарі
Проблема у вас одна, як спонукати Україну до капітуляцію і як виправдати гроші, що дав вам кремль.
22.01.2026 09:42 Відповісти
ми це владнаємо. Це моя позиція", - зазначив ....

Мудак, твоя позиція це позиція жадібного морального утирка иа смердючего цапа. Тебе, старий кнур, Кобзон зачекався, а ти повітря тут зіпсуєш.
22.01.2026 09:39 Відповісти
Єсть проблема, но я вам її не скажу (с) Поштальон Пєчкін

Тоже мені блд сікрет полішинеля. Це ж за домбас який дамбілі йде мова, нє так лі?
22.01.2026 09:42 Відповісти
Яке марення !
22.01.2026 09:39 Відповісти
Дональд Трамп (2017-2021, 2025-дотепер): Отримав п'ять відстрочок під час В'єтнамської війни: чотири через навчання в університеті та одну медичну (діагноз - «кісткові шпори» на п'ятах).
Зеленський, просто ухилянт 🤑- рецидивіст!!!
22.01.2026 09:50 Відповісти
Треба хлопці, треба
І хай вони повиздихають що горе роблять
22.01.2026 09:40 Відповісти
22.01.2026 09:42 Відповісти
США хочуть довести війну до такого стану, щоб РФ ніколи не атакувала Україну знову, - Рютте

віддайте україну балтію, країни варшавського договору, гедеер *****, а гренландію, ісландію, шпіцберген, канаду, мексику трампу!
і всі питання будуть вирішені.
22.01.2026 09:42 Відповісти
ВІд Венесуели та Куби хіба Трампут відмовився? Чи вони Трампуту відійдуть , згідно таємного додатку "молотова-рібентропа"?
22.01.2026 10:03 Відповісти
22.01.2026 09:42 Відповісти
Все звелося до однієї проблеми. Вони хочуть нас усіх вбити,а ми не згодні!
22.01.2026 09:45 Відповісти
А хто такий Віткофф? Що це за людина? На яких підставах він взагалі рота розкриває? Його повноваження "спецпредставника" скінчилися, як я розумію, і продовжити їх можливо тільки через Конгрес. Чи, може, хтось чув про продовження його повноважень? Як ні, то це - самозванець, який порушив закон, і розмовляти з ним ні про що не можна.
22.01.2026 09:47 Відповісти
Мене цікавить одне питання- вони розуміють що такі самі злочинці як путяра?
Думаю що розуміють , але роблять із себе таких собі миротворців типу, та віддайте свій суверенітет і все у них буде добре, це називається "до піс діл" ись!
22.01.2026 09:47 Відповісти
Все звелось до однієї проблеми...Раніше їх було дві - Трамп і ху...ло,зараз вони з"єднались в одну...
22.01.2026 09:48 Відповісти
Зʼєднались у один Трампут.
22.01.2026 10:07 Відповісти
дайте вгадаю, це одне питання це ж території так?
муділо, так воно саме ключове питання
22.01.2026 09:49 Відповісти
Блін, та він благодєтєль!
22.01.2026 09:53 Відповісти
Немає охочих виирати за саме ключове питання
22.01.2026 09:54 Відповісти
кто поверит, что трамп и пуйло не скоординировали ракетные и дроновые удары страны агрессора по энергетике в 20 градусные морозы и "мирные переговоры" (а на самом деле "принуждение к миру" Украины) на условиях трампа-пуйла ?
22.01.2026 10:07 Відповісти
побачимо як 🤡 говнокомандучий зеленський , буде здавати тер.України далі , шоб примусити суспільство ,погодитися на капітуляцію ...наголосували цього торчка не народ , а от ті журналісти ,чиновникі ,вчителя , які підпорядкованну массу ,свідомо вели до кохання за нарк* мана . На шо вони розраховували, я і досі не розумію , с* ки ,відповідайте !!!!!!!...
22.01.2026 10:14 Відповісти
Саме по собі бажання мало що вартує. Цінність має те, що людина готова робити для цього бажання. У суспільства, окремої людини, завжди є вибір. Навіть зараз. По суті виборів зараз декілька. Кому неприйнятна здача територій - йде воює (самостійно чи під примусом, то вже інше питання). Кому прийнятна і він чи вона не готовий чи неготова втратити життя для отримання бажаного - їдуть за кордон або ж просто живуть тут. Все інше - від лукавого. Суспільство не треба примушувати чи не примушувати. Станом на зараз готовність воювати в суспільстві на досить низькому рівні. Палкі промови коментаторів тут не беру до уваги, тому що реальному військовому з родичами поспілкуватися немає можливості. Не те що строчити коменти. Кожен робить свій вибір.
22.01.2026 10:26 Відповісти
Вітьок правий - питання таки одно: чи буде Україна надалі існувати.
А далі починаються розбіжності думок...
22.01.2026 10:21 Відповісти
Писав коментар вище, без образ. Люди за кордоном (у всіх різні причини, десь об'єктивні, десь не дуже) зробили свій вибір. Самим фактом перебування за кордоном. Його ніхто не має права засуджувати. Всі люди хочуть жити. Але при цьому коментувати поведінку американців (чи подобається вона мені особисто - ні звичайно) недоречно. Невже ви цього не розумієте?
22.01.2026 10:42 Відповісти
Ключевой вопрос это желание одной бородатой хрипатой гниды не потерять власть и остаться у корыта вместе с окружением. Тем более когда корыто обещают заполнить до краев, но у нему нужно сохранить доступ. Вот эту проблему сейчас и решают, а не про какой-то там Донбасс.
22.01.2026 11:03 Відповісти
державною, узькощелепна.
22.01.2026 11:15 Відповісти
А що ***** вже погодилося на мир?
22.01.2026 12:11 Відповісти
Умовити Зелю підписати капітуляцію до виборів, а не як він вимагає, після його переобрання в "Дії".
22.01.2026 13:05 Відповісти
Осталась одна проблема, захваченные х..лом территории, которые просто так не отдадут, а Зеленя будет требовать границы 91го года которые он отвоевать не может
22.01.2026 13:09 Відповісти
Яке "невирішене питання" залишилось - не називає. Хоча і так зрозуміло: про капітуляцію
22.01.2026 14:20 Відповісти
КОГДА БОЛЬШИЙ БЬЁТ МЕНЬШЕГО И НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ !!! ЕГО ОСТАНАВЛИВАЮТ ФИЗИЧЕСКИ, А НЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ !!!
23.01.2026 17:22 Відповісти
 
 