Віткофф про мирні перемовини: Все звелося до вирішення одного питання

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що у мирному процесі все звелося до одного питання.

Про це він заявив під час бесіди на форумі у Давосі, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, ми звели все до одного питання. Ми обговорили різні варіанти цього питання, а це означає, що воно має рішення. Тож, якщо обидві сторони хочуть це владнати, ми це владнаємо. Це моя позиція", - зазначив спецпредставник Трампа.

За словами Віткоффа, сьогодні український народ перебуває у "справді складних умовах".

"Від імені Президента та нашої адміністрації я повністю співчуваю йому, і саме тому ми збираємося до Москви, щоб обговорити, як нам це закінчити та як зробити краще для вашої країни", - додав він.

Що передувало?

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що Віткофф та Кушнер можуть незабаром відвідати Москву для зустрічі з Путіним.

Відомо, що раніше Віткофф та Кушнер у Давосі провели переговори з посланцем Путіна.

Згодом Віткофф повідомив, що 22 січня зустрінеться із Путіним. В Кремлі також підтвердили зустріч.

