Уиткофф о мирных переговорах: Все свелось к решению одной проблемы

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что в мирном процессе все свелось к одной проблеме.

Об этом он заявил во время разговора на форуме в Давосе, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, мы свели все к одной проблеме. Мы обсудили различные варианты этой проблемы, а это значит, что она имеет решение. Поэтому, если обе стороны хотят это уладить, мы это уладим. Это моя позиция", - отметил спецпредставитель Трампа.

По словам Уиткоффа, сегодня украинский народ находится в "действительно сложных условиях".

"От имени Президента и нашей администрации я полностью сочувствую ему, и именно поэтому мы собираемся в Москву, чтобы обсудить, как нам это закончить и как сделать лучше для вашей страны", - добавил он.

Что предшествовало?

Ранее издание Bloomberg сообщало, что Уиткофф и Кушнер могут вскоре посетить Москву для встречи с Путиным.

Известно, что ранее Уиткофф и Кушнер в Давосе провели переговоры с посланцем Путина.

Впоследствии Уиткофф сообщил, что 22 января встретится с Путиным. В Кремле также подтвердили встречу.

