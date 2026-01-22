Новости Уиткофф о переговорах с россией
Уиткофф о мирных переговорах: Все свелось к решению одной проблемы

Виткофф рассказал о ходе мирных переговоров

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что в мирном процессе все свелось к одной проблеме.

Об этом он заявил во время разговора на форуме в Давосе, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Я думаю, мы свели все к одной проблеме. Мы обсудили различные варианты этой проблемы, а это значит, что она имеет решение. Поэтому, если обе стороны хотят это уладить, мы это уладим. Это моя позиция", - отметил спецпредставитель Трампа.

По словам Уиткоффа, сегодня украинский народ находится в "действительно сложных условиях".

"От имени Президента и нашей администрации я полностью сочувствую ему, и именно поэтому мы собираемся в Москву, чтобы обсудить, как нам это закончить и как сделать лучше для вашей страны", - добавил он.

Читайте: Уиткофф об ударах РФ по энергетике Украины: Мы это не одобряем

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская делегация в Давосе провела встречу с представителями BlackRock и Уиткоффом и Кушнером, - Умеров

война переговоры Стив Уиткофф
Топ комментарии
Проблема у вас одна, як спонукати Україну до капітуляцію і як виправдати гроші, що дав вам кремль.
22.01.2026 09:42 Ответить
ми це владнаємо. Це моя позиція", - зазначив ....

Мудак, твоя позиція це позиція жадібного морального утирка иа смердючего цапа. Тебе, старий кнур, Кобзон зачекався, а ти повітря тут зіпсуєш.
22.01.2026 09:39 Ответить
+14
Єсть проблема, но я вам її не скажу (с) Поштальон Пєчкін

Тоже мені блд сікрет полішинеля. Це ж за домбас який дамбілі йде мова, нє так лі?
22.01.2026 09:42 Ответить
Яке марення !
22.01.2026 09:39 Ответить
Дональд Трамп (2017-2021, 2025-дотепер): Отримав п'ять відстрочок під час В'єтнамської війни: чотири через навчання в університеті та одну медичну (діагноз - «кісткові шпори» на п'ятах).
Зеленський, просто ухилянт 🤑- рецидивіст!!!
22.01.2026 09:50 Ответить
22.01.2026 09:39 Ответить
Треба хлопці, треба
І хай вони повиздихають що горе роблять
22.01.2026 09:40 Ответить
22.01.2026 09:42 Ответить
США хочуть довести війну до такого стану, щоб РФ ніколи не атакувала Україну знову, - Рютте

віддайте україну балтію, країни варшавського договору, гедеер *****, а гренландію, ісландію, шпіцберген, канаду, мексику трампу!
і всі питання будуть вирішені.
22.01.2026 09:42 Ответить
ВІд Венесуели та Куби хіба Трампут відмовився? Чи вони Трампуту відійдуть , згідно таємного додатку "молотова-рібентропа"?
22.01.2026 10:03 Ответить
22.01.2026 09:42 Ответить
Все звелося до однієї проблеми. Вони хочуть нас усіх вбити,а ми не згодні!
22.01.2026 09:45 Ответить
А хто такий Віткофф? Що це за людина? На яких підставах він взагалі рота розкриває? Його повноваження "спецпредставника" скінчилися, як я розумію, і продовжити їх можливо тільки через Конгрес. Чи, може, хтось чув про продовження його повноважень? Як ні, то це - самозванець, який порушив закон, і розмовляти з ним ні про що не можна.
22.01.2026 09:47 Ответить
Мене цікавить одне питання- вони розуміють що такі самі злочинці як путяра?
Думаю що розуміють , але роблять із себе таких собі миротворців типу, та віддайте свій суверенітет і все у них буде добре, це називається "до піс діл" ись!
22.01.2026 09:47 Ответить
Все звелось до однієї проблеми...Раніше їх було дві - Трамп і ху...ло,зараз вони з"єднались в одну...
22.01.2026 09:48 Ответить
Зʼєднались у один Трампут.
22.01.2026 10:07 Ответить
дайте вгадаю, це одне питання це ж території так?
муділо, так воно саме ключове питання
22.01.2026 09:49 Ответить
Блін, та він благодєтєль!
22.01.2026 09:53 Ответить
Немає охочих виирати за саме ключове питання
22.01.2026 09:54 Ответить
кто поверит, что трамп и пуйло не скоординировали ракетные и дроновые удары страны агрессора по энергетике в 20 градусные морозы и "мирные переговоры" (а на самом деле "принуждение к миру" Украины) на условиях трампа-пуйла ?
22.01.2026 10:07 Ответить
побачимо як 🤡 говнокомандучий зеленський , буде здавати тер.України далі , шоб примусити суспільство ,погодитися на капітуляцію ...наголосували цього торчка не народ , а от ті журналісти ,чиновникі ,вчителя , які підпорядкованну массу ,свідомо вели до кохання за нарк* мана . На шо вони розраховували, я і досі не розумію , с* ки ,відповідайте !!!!!!!...
22.01.2026 10:14 Ответить
Саме по собі бажання мало що вартує. Цінність має те, що людина готова робити для цього бажання. У суспільства, окремої людини, завжди є вибір. Навіть зараз. По суті виборів зараз декілька. Кому неприйнятна здача територій - йде воює (самостійно чи під примусом, то вже інше питання). Кому прийнятна і він чи вона не готовий чи неготова втратити життя для отримання бажаного - їдуть за кордон або ж просто живуть тут. Все інше - від лукавого. Суспільство не треба примушувати чи не примушувати. Станом на зараз готовність воювати в суспільстві на досить низькому рівні. Палкі промови коментаторів тут не беру до уваги, тому що реальному військовому з родичами поспілкуватися немає можливості. Не те що строчити коменти. Кожен робить свій вибір.
22.01.2026 10:26 Ответить
Вітьок правий - питання таки одно: чи буде Україна надалі існувати.
А далі починаються розбіжності думок...
22.01.2026 10:21 Ответить
Писав коментар вище, без образ. Люди за кордоном (у всіх різні причини, десь об'єктивні, десь не дуже) зробили свій вибір. Самим фактом перебування за кордоном. Його ніхто не має права засуджувати. Всі люди хочуть жити. Але при цьому коментувати поведінку американців (чи подобається вона мені особисто - ні звичайно) недоречно. Невже ви цього не розумієте?
22.01.2026 10:42 Ответить
Ключевой вопрос это желание одной бородатой хрипатой гниды не потерять власть и остаться у корыта вместе с окружением. Тем более когда корыто обещают заполнить до краев, но у нему нужно сохранить доступ. Вот эту проблему сейчас и решают, а не про какой-то там Донбасс.
22.01.2026 11:03 Ответить
державною, узькощелепна.
22.01.2026 11:15 Ответить
А що ***** вже погодилося на мир?
22.01.2026 12:11 Ответить
Умовити Зелю підписати капітуляцію до виборів, а не як він вимагає, після його переобрання в "Дії".
22.01.2026 13:05 Ответить
Осталась одна проблема, захваченные х..лом территории, которые просто так не отдадут, а Зеленя будет требовать границы 91го года которые он отвоевать не может
22.01.2026 13:09 Ответить
Яке "невирішене питання" залишилось - не називає. Хоча і так зрозуміло: про капітуляцію
22.01.2026 14:20 Ответить
КОГДА БОЛЬШИЙ БЬЁТ МЕНЬШЕГО И НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ !!! ЕГО ОСТАНАВЛИВАЮТ ФИЗИЧЕСКИ, А НЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ !!!
23.01.2026 17:22 Ответить
 
 