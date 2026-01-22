Уиткофф о мирных переговорах: Все свелось к решению одной проблемы
Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что в мирном процессе все свелось к одной проблеме.
Об этом он заявил во время разговора на форуме в Давосе, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Я думаю, мы свели все к одной проблеме. Мы обсудили различные варианты этой проблемы, а это значит, что она имеет решение. Поэтому, если обе стороны хотят это уладить, мы это уладим. Это моя позиция", - отметил спецпредставитель Трампа.
По словам Уиткоффа, сегодня украинский народ находится в "действительно сложных условиях".
"От имени Президента и нашей администрации я полностью сочувствую ему, и именно поэтому мы собираемся в Москву, чтобы обсудить, как нам это закончить и как сделать лучше для вашей страны", - добавил он.
Что предшествовало?
- Ранее издание Bloomberg сообщало, что Уиткофф и Кушнер могут вскоре посетить Москву для встречи с Путиным.
- Известно, что ранее Уиткофф и Кушнер в Давосе провели переговоры с посланцем Путина.
- Впоследствии Уиткофф сообщил, что 22 января встретится с Путиным. В Кремле также подтвердили встречу.
Топ комментарии
+24 Василь Тесляр #615960
показать весь комментарий22.01.2026 09:42 Ответить Ссылка
+18 Старый зольдат
показать весь комментарий22.01.2026 09:39 Ответить Ссылка
+14 Підлога Маккартні
показать весь комментарий22.01.2026 09:42 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
