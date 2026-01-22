Украинская делегация в Давосе провела встречу с представителями BlackRock и Уиткоффом и Кушнером, - Умеров
Украинская делегация в Давосе провела встречу с представителями BlackRock. Также состоялась отдельная встреча с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом.
Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.
Встреча с BlackRock
"Вместе с Давидом Арахамией и Александром Камышиным провели встречи с коллегами из BlackRock – одной из крупнейших американских инвестиционных компаний мира, которая вовлечена в планы восстановления и экономического возрождения Украины", – рассказал Умеров.
Кроме этого, по словам секретаря СНБО, он провел встречи с премьер-министрами Норвегии и Катара.
Встреча с Уиткоффом и Кушнером
"Отдельно состоялась встреча с американскими партнерами - Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом. Основные темы - экономическое развитие, восстановление после войны и гарантии безопасности", - рассказал Умеров.
Украинская делегация проинформировала партнеров об очередных российских обстрелах гражданской инфраструктуры, в частности о ситуации в Киеве, где из-за ударов миллионы людей остались без света и тепла.
"Продолжаем работу с партнерами, сочетая защиту страны сегодня с подготовкой основы для ее восстановления завтра", - добавил секретарь СНБО.
Счастье на века !
У
совецкойтрампонской власти
Сила велика...
тільки відкараскались від "світлого будущєго комунізму",
так трамповський імперіалізм щастя притиснув
.
цей і зеків обкраде до нитки.
.
Нічого йому не буде,як і решті.
На крайняк пОслом кудись...
Скільки феноменальних компроматів вилізе після зеленого режиму
Заздріть пересічні кияни та й інші пересічні, особливо ті , хто є переможцем73%!
Колега - товариш за фахом, місцем праці, за навчанням у вищій школі тощо. Особа тієї самої професії. Термін особливо поширений серед науковців, митців.
я не знав, що хламідія і зелений холуй камишин колеги інвесторам!