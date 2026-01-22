Украинская делегация в Давосе провела встречу с представителями BlackRock и Уиткоффом и Кушнером, - Умеров

Украинская делегация в Давосе провела встречу с представителями BlackRock. Также состоялась отдельная встреча с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом.

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Вместе с Давидом Арахамией и Александром Камышиным провели встречи с коллегами из BlackRock – одной из крупнейших американских инвестиционных компаний мира, которая вовлечена в планы восстановления и экономического возрождения Украины", – рассказал Умеров.

Кроме этого, по словам секретаря СНБО, он провел встречи с премьер-министрами Норвегии и Катара.

"Отдельно состоялась встреча с американскими партнерами - Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом. Основные темы - экономическое развитие, восстановление после войны и гарантии безопасности", - рассказал Умеров.