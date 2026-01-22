4 780 26

Украинская делегация в Давосе провела встречу с представителями BlackRock и Уиткоффом и Кушнером, - Умеров

Делегация Украины встретилась с BlackRock, Виткоффом и Кушнером

Украинская делегация в Давосе провела встречу с представителями BlackRock. Также состоялась отдельная встреча с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом.

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

Встреча с BlackRock

"Вместе с Давидом Арахамией и Александром Камышиным провели встречи с коллегами из BlackRock – одной из крупнейших американских инвестиционных компаний мира, которая вовлечена в планы восстановления и экономического возрождения Украины", – рассказал Умеров.

Кроме этого, по словам секретаря СНБО, он провел встречи с премьер-министрами Норвегии и Катара.

Читайте також: Зеленський і Трамп зустрінуться 22 січня в Давосі для обговорення мирного плану, - Axios

Встреча с Уиткоффом и Кушнером

"Отдельно состоялась встреча с американскими партнерами - Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом. Основные темы - экономическое развитие, восстановление после войны и гарантии безопасности", - рассказал Умеров. 

Украинская делегация проинформировала партнеров об очередных российских обстрелах гражданской инфраструктуры, в частности о ситуации в Киеве, где из-за ударов миллионы людей остались без света и тепла.

"Продолжаем работу с партнерами, сочетая защиту страны сегодня с подготовкой основы для ее восстановления завтра", - добавил секретарь СНБО.

Читайте також: США неофіційно передали Путіну проект мирного плану, узгоджений з Україною та Європою, - Bloomberg

Топ комментарии
+13
Роба, стрижка… Хоч прямо зараз вези в колонію.
показать весь комментарий
22.01.2026 00:32 Ответить
+12
Уморов, повертайся в Україну. Тебе очікує комфортабельна камера і тривалий термін.
показать весь комментарий
22.01.2026 00:34 Ответить
+10
Вітьков і зятьков саме ті хто дасть Україні безпекові гарантії.
показать весь комментарий
22.01.2026 02:32 Ответить
https://uk.news.yahoo.com/233-mental-health-professionals-spell-094455353.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAMUtytvSSsm8bvxb7aPcP9meU65sOd7kFK3JygILBRtrCtBEvTB2Yb2Q9Dpq9LWwtY4DWUGt0cKF0qmyeIEs7HKHjT_Ld9ooS6F2aJSNKGtstNOIFkaKWvnKPEJiJ57sZ8_bM2NblnIk84zMmRNi-kZsDHaMAnIg-eg6Fg8Mv1BE#article-container Перейти к основному содержимому

https://login.yahoo.com/?.lang=en-GB&src=news&done=https%3A%2F%2Fuk.news.yahoo.com%2F233-mental-health-professionals-spell-094455353.html%3Fguccounter%3D1%26guce_referrer%3DaHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8%26guce_referrer_sig%3DAQAAAMUtytvSSsm8bvxb7aPcP9meU65sOd7kFK3JygILBRtrCtBEvTB2Yb2Q9Dpq9LWwtY4DWUGt0cKF0qmyeIEs7HKHjT_Ld9ooS6F2aJSNKGtstNOIFkaKWvnKPEJiJ57sZ8_bM2NblnIk84zMmRNi-kZsDHaMAnIg-eg6Fg8Mv1BE&intl=uk

Войти


Поиск в интернете

https://uk.yahoo.com/

https://www.huffpost.com/




233 специалиста в области психического здоровья в пугающем письме изложили опасность, исходящую от Дональда Трампа.

Ли Моран

Обновлено Fri, 25 October 2024 https://www.google.com/preferences/source?q=uk.news.yahoo.com

Conservative attorney https://www.huffpost.com/news/topic/george-conway George Conway's https://www.psychopac.org/ Anti-Psychopath PAC turned to clinical psychologists, psychiatrists and other mental health professionals to explain exactly why they believe former President Donald Trump is unfit to enter the Oval Office for a second term.

Four such professionals slam the Republican nominee as a "malignant narcissist" incapable of caring about anyone but himself and a "danger to the republic" in a new 60-second spot.
показать весь комментарий
22.01.2026 00:31 Ответить
Лівацький вкид, проплачений дермократами
показать весь комментарий
22.01.2026 06:33 Ответить
Це упоротий зебіл, він навіть в чесність зєлєнскава вірить
показать весь комментарий
22.01.2026 10:09 Ответить
Про зелю з його ************** коли таке дослідження буде?
показать весь комментарий
22.01.2026 06:49 Ответить
Будет людям счастье !
Счастье на века !
У совецкой трампонской власти
Сила велика...

тільки відкараскались від "світлого будущєго комунізму",
так трамповський імперіалізм щастя притиснув

.
показать весь комментарий
22.01.2026 00:31 Ответить
Ці безбожники з тої ж обойми: не вбий, не вкради ,не передвигай межі - не для них. Сатаністи з хрестом на пузі
показать весь комментарий
22.01.2026 09:27 Ответить
нє надо !

цей і зеків обкраде до нитки.

.
показать весь комментарий
22.01.2026 00:37 Ответить
Ярослаа Кийко
Нічого йому не буде,як і решті.
На крайняк пОслом кудись...
показать весь комментарий
22.01.2026 06:11 Ответить
Ворюга УМЄРОВ ???? А генрал Буданов водичку подавав ?
показать весь комментарий
22.01.2026 01:07 Ответить
а Кислиця дипломат офісу Буданова , водичку розливав ? А в цей час Татаров з Єрмаком рулять країною, а вовка в бункері розробляє новий іплан рятування у ванні з Єрмаком . Нову калоліцію без Юлі?
показать весь комментарий
22.01.2026 01:09 Ответить
А це вже інтересно....
Скільки феноменальних компроматів вилізе після зеленого режиму
показать весь комментарий
22.01.2026 02:14 Ответить
Вони також зустрілися з представниками команд https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Bon+Jovi&mstk=AUtExfAKBvO4Ry-Kms1HCPrIGMdx6cHmpJ5K0_U382YlRV0qqJt_3F0S8nnrlnlIGU3eOKIfQad73jqnz9SBuXsdcZxiMWsz09fb0CHRK8KUEf04VkuYI4GhigeKom5Hrh1A7hdWSjZDNkXWUkxHSD_HMb6HrssjazrlDKv7DJyE87pGBs9gIOsfh4oR1eNWgtfSWi_nfIDvLazJl7khqnRDBo8fjsawAuT0B67MZ0W_fls4QXNlXGYtyivjFsRJCZ6f6RirCf90PHZA9omaTeaMPr-5&csui=3&ved=2ahUKEwjOi5n18Z2SAxWVExAIHfIfKIQQgK4QegYIAQgAEAQ Bon Jovi, https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Guns+N%27+Roses&mstk=AUtExfAKBvO4Ry-Kms1HCPrIGMdx6cHmpJ5K0_U382YlRV0qqJt_3F0S8nnrlnlIGU3eOKIfQad73jqnz9SBuXsdcZxiMWsz09fb0CHRK8KUEf04VkuYI4GhigeKom5Hrh1A7hdWSjZDNkXWUkxHSD_HMb6HrssjazrlDKv7DJyE87pGBs9gIOsfh4oR1eNWgtfSWi_nfIDvLazJl7khqnRDBo8fjsawAuT0B67MZ0W_fls4QXNlXGYtyivjFsRJCZ6f6RirCf90PHZA9omaTeaMPr-5&csui=3&ved=2ahUKEwjOi5n18Z2SAxWVExAIHfIfKIQQgK4QegYIAQgAEAU Guns N' Roses, https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=AC%2FDC&mstk=AUtExfAKBvO4Ry-Kms1HCPrIGMdx6cHmpJ5K0_U382YlRV0qqJt_3F0S8nnrlnlIGU3eOKIfQad73jqnz9SBuXsdcZxiMWsz09fb0CHRK8KUEf04VkuYI4GhigeKom5Hrh1A7hdWSjZDNkXWUkxHSD_HMb6HrssjazrlDKv7DJyE87pGBs9gIOsfh4oR1eNWgtfSWi_nfIDvLazJl7khqnRDBo8fjsawAuT0B67MZ0W_fls4QXNlXGYtyivjFsRJCZ6f6RirCf90PHZA9omaTeaMPr-5&csui=3&ved=2ahUKEwjOi5n18Z2SAxWVExAIHfIfKIQQgK4QegYIAQgAEAY AC/DC, https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Metallica&mstk=AUtExfAKBvO4Ry-Kms1HCPrIGMdx6cHmpJ5K0_U382YlRV0qqJt_3F0S8nnrlnlIGU3eOKIfQad73jqnz9SBuXsdcZxiMWsz09fb0CHRK8KUEf04VkuYI4GhigeKom5Hrh1A7hdWSjZDNkXWUkxHSD_HMb6HrssjazrlDKv7DJyE87pGBs9gIOsfh4oR1eNWgtfSWi_nfIDvLazJl7khqnRDBo8fjsawAuT0B67MZ0W_fls4QXNlXGYtyivjFsRJCZ6f6RirCf90PHZA9omaTeaMPr-5&csui=3&ved=2ahUKEwjOi5n18Z2SAxWVExAIHfIfKIQQgK4QegYIAQgAEAc Metallica, https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Def+Leppard&mstk=AUtExfAKBvO4Ry-Kms1HCPrIGMdx6cHmpJ5K0_U382YlRV0qqJt_3F0S8nnrlnlIGU3eOKIfQad73jqnz9SBuXsdcZxiMWsz09fb0CHRK8KUEf04VkuYI4GhigeKom5Hrh1A7hdWSjZDNkXWUkxHSD_HMb6HrssjazrlDKv7DJyE87pGBs9gIOsfh4oR1eNWgtfSWi_nfIDvLazJl7khqnRDBo8fjsawAuT0B67MZ0W_fls4QXNlXGYtyivjFsRJCZ6f6RirCf90PHZA9omaTeaMPr-5&csui=3&ved=2ahUKEwjOi5n18Z2SAxWVExAIHfIfKIQQgK4QegYIAQgAEAg Def Leppard, https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=U2&mstk=AUtExfAKBvO4Ry-Kms1HCPrIGMdx6cHmpJ5K0_U382YlRV0qqJt_3F0S8nnrlnlIGU3eOKIfQad73jqnz9SBuXsdcZxiMWsz09fb0CHRK8KUEf04VkuYI4GhigeKom5Hrh1A7hdWSjZDNkXWUkxHSD_HMb6HrssjazrlDKv7DJyE87pGBs9gIOsfh4oR1eNWgtfSWi_nfIDvLazJl7khqnRDBo8fjsawAuT0B67MZ0W_fls4QXNlXGYtyivjFsRJCZ6f6RirCf90PHZA9omaTeaMPr-5&csui=3&ved=2ahUKEwjOi5n18Z2SAxWVExAIHfIfKIQQgK4QegYIAQgAEAk U2, https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=The+Cure&mstk=AUtExfAKBvO4Ry-Kms1HCPrIGMdx6cHmpJ5K0_U382YlRV0qqJt_3F0S8nnrlnlIGU3eOKIfQad73jqnz9SBuXsdcZxiMWsz09fb0CHRK8KUEf04VkuYI4GhigeKom5Hrh1A7hdWSjZDNkXWUkxHSD_HMb6HrssjazrlDKv7DJyE87pGBs9gIOsfh4oR1eNWgtfSWi_nfIDvLazJl7khqnRDBo8fjsawAuT0B67MZ0W_fls4QXNlXGYtyivjFsRJCZ6f6RirCf90PHZA9omaTeaMPr-5&csui=3&ved=2ahUKEwjOi5n18Z2SAxWVExAIHfIfKIQQgK4QegYIAQgAEAo The Cure, https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Depeche+Mode&mstk=AUtExfAKBvO4Ry-Kms1HCPrIGMdx6cHmpJ5K0_U382YlRV0qqJt_3F0S8nnrlnlIGU3eOKIfQad73jqnz9SBuXsdcZxiMWsz09fb0CHRK8KUEf04VkuYI4GhigeKom5Hrh1A7hdWSjZDNkXWUkxHSD_HMb6HrssjazrlDKv7DJyE87pGBs9gIOsfh4oR1eNWgtfSWi_nfIDvLazJl7khqnRDBo8fjsawAuT0B67MZ0W_fls4QXNlXGYtyivjFsRJCZ6f6RirCf90PHZA9omaTeaMPr-5&csui=3&ved=2ahUKEwjOi5n18Z2SAxWVExAIHfIfKIQQgK4QegYIAQgAEAs Depeche Mode, https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Europe&mstk=AUtExfAKBvO4Ry-Kms1HCPrIGMdx6cHmpJ5K0_U382YlRV0qqJt_3F0S8nnrlnlIGU3eOKIfQad73jqnz9SBuXsdcZxiMWsz09fb0CHRK8KUEf04VkuYI4GhigeKom5Hrh1A7hdWSjZDNkXWUkxHSD_HMb6HrssjazrlDKv7DJyE87pGBs9gIOsfh4oR1eNWgtfSWi_nfIDvLazJl7khqnRDBo8fjsawAuT0B67MZ0W_fls4QXNlXGYtyivjFsRJCZ6f6RirCf90PHZA9omaTeaMPr-5&csui=3&ved=2ahUKEwjOi5n18Z2SAxWVExAIHfIfKIQQgK4QegYIAQgAEAw Europe, https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Scorpions&mstk=AUtExfAKBvO4Ry-Kms1HCPrIGMdx6cHmpJ5K0_U382YlRV0qqJt_3F0S8nnrlnlIGU3eOKIfQad73jqnz9SBuXsdcZxiMWsz09fb0CHRK8KUEf04VkuYI4GhigeKom5Hrh1A7hdWSjZDNkXWUkxHSD_HMb6HrssjazrlDKv7DJyE87pGBs9gIOsfh4oR1eNWgtfSWi_nfIDvLazJl7khqnRDBo8fjsawAuT0B67MZ0W_fls4QXNlXGYtyivjFsRJCZ6f6RirCf90PHZA9omaTeaMPr-5&csui=3&ved=2ahUKEwjOi5n18Z2SAxWVExAIHfIfKIQQgK4QegYIAQgAEA0 Scorpions, https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Iron+Maiden&mstk=AUtExfAKBvO4Ry-Kms1HCPrIGMdx6cHmpJ5K0_U382YlRV0qqJt_3F0S8nnrlnlIGU3eOKIfQad73jqnz9SBuXsdcZxiMWsz09fb0CHRK8KUEf04VkuYI4GhigeKom5Hrh1A7hdWSjZDNkXWUkxHSD_HMb6HrssjazrlDKv7DJyE87pGBs9gIOsfh4oR1eNWgtfSWi_nfIDvLazJl7khqnRDBo8fjsawAuT0B67MZ0W_fls4QXNlXGYtyivjFsRJCZ6f6RirCf90PHZA9omaTeaMPr-5&csui=3&ved=2ahUKEwjOi5n18Z2SAxWVExAIHfIfKIQQgK4QegYIAQgAEA4 Iron Maiden и https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Dire+Straits&mstk=AUtExfAKBvO4Ry-Kms1HCPrIGMdx6cHmpJ5K0_U382YlRV0qqJt_3F0S8nnrlnlIGU3eOKIfQad73jqnz9SBuXsdcZxiMWsz09fb0CHRK8KUEf04VkuYI4GhigeKom5Hrh1A7hdWSjZDNkXWUkxHSD_HMb6HrssjazrlDKv7DJyE87pGBs9gIOsfh4oR1eNWgtfSWi_nfIDvLazJl7khqnRDBo8fjsawAuT0B67MZ0W_fls4QXNlXGYtyivjFsRJCZ6f6RirCf90PHZA9omaTeaMPr-5&csui=3&ved=2ahUKEwjOi5n18Z2SAxWVExAIHfIfKIQQgK4QegYIAQgAEA8 Dire Straits. Найближчим часом плануються переговори з командами Чарли Чаплина, Луи де Фюнеса, Бени Хилла, Вуди Аллена, Роуэна Аткинсона, Джима Керри, Вупи голдберг.
показать весь комментарий
22.01.2026 02:31 Ответить
На фото щирий патріот, ні в якому разі не зрадник і це все про його американську мрію.
показать весь комментарий
22.01.2026 06:53 Ответить
Які ви ***...ть "колеги", ви сявки підзаборні порівняно з ними.
показать весь комментарий
22.01.2026 07:10 Ответить
Путін з Ради Миру, це таке нове НАТО. ООН та ОБСЕ, накладе на Зеленського потужное вето.
показать весь комментарий
22.01.2026 07:38 Ответить
Подивився на світлину - як все добре в житті громадянина США Умєрова та його родини у Флориді!
Заздріть пересічні кияни та й інші пересічні, особливо ті , хто є переможцем73%!
показать весь комментарий
22.01.2026 08:40 Ответить
Встречи с Уиткофом и Кушнером это очень малопродуктивная история, она никому, ничего априори дать не может кроме пустой болтовни ..
показать весь комментарий
22.01.2026 09:18 Ответить
Давидом Арахамією та Олександром Камишіним провели зустрічі з коллегами з BlackRock - однією з найбільших американських інвестиційних компаній світу

Колега - товариш за фахом, місцем праці, за навчанням у вищій школі тощо. Особа тієї самої професії. Термін особливо поширений серед науковців, митців.

я не знав, що хламідія і зелений холуй камишин колеги інвесторам!
показать весь комментарий
22.01.2026 09:38 Ответить
В состав делегации надо было включить Сашку Трухина и Ромку Насирова.
показать весь комментарий
22.01.2026 10:19 Ответить
Лучше б ты с Blackwater встретился
показать весь комментарий
22.01.2026 11:24 Ответить
 
 