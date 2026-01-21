РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13027 посетителей онлайн
Новости Мирный план США Мирный процесс
3 829 17

США неофициально передали Путину проект мирного плана, согласованный с Украиной и Европой, - Bloomberg

США передали Путину мирный план, который уже поддержали Украина и Европа

В начале января диктатор РФ Владимир Путин получил от США проект мирного плана, согласованный между Украиной и европейскими партнерами. Глава Кремля получил документы через своего помощника Кирилла Дмитриева.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Документы были переданы Путину

"Документы были неофициально переданы в Москву для ознакомления, что позволило Путину подготовить отзывы и предложить изменения перед ожидаемым визитом Уиткоффа и Кушнера, который является зятем Трампа", - пишет агентство.

По данным источников, Кремль расценил проект соглашения как значительный шаг вперед, но не окончательный вариант.

"Многие вопросы, интересовавшие Москву, либо отсутствовали, либо были сформулированы таким образом, который Кремль счел неудовлетворительным. Однако включение этих тем и тот факт, что работа над ними началась, были восприняты положительно", - говорится в статье.

Кроме этого, как рассказали собеседники Bloomberg, Россия считает, что "Кушнер, который присоединился к переговорам Уиткоффа с Путиным в прошлом месяце, помог структурировать переговорный процесс и установить рамки, регулирующие дискуссии".

Встреча Уиткоффа с Путиным

Автор: 

Кушнер (67) путин владимир (32411) США (29279) Дмитриев Кирилл (22)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
путлєр отримав мирний план і дає відповідь - ударами по енергетиці України
показать весь комментарий
21.01.2026 16:49
+5
Ну Україна там нічого не погоджувала, можливо банда турецкоподданого Зелемськага?
показать весь комментарий
21.01.2026 16:48
+3
США неофициально передали, москва неофициально выразила фе, зато официально "мирный план" готов на 90+%. Все при деле, шоу продолжается.
показать весь комментарий
21.01.2026 16:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Значний крок у перед ....по путі у тисячу миль?
показать весь комментарий
21.01.2026 16:49
На зегниду стільки компромату, що воно підпише все, щоб не отримати пожиттєве.
показать весь комментарий
21.01.2026 16:56
Уже б давно підписав.
показать весь комментарий
21.01.2026 17:24
Скоріше за все вже і підписав. Дізнаємось згодом))
показать весь комментарий
21.01.2026 19:51
Тобі не один буй? Ти повернешся?
показать весь комментарий
22.01.2026 07:03
показать весь комментарий
Читайте мої коменти. Давно писано, що план в тому, щоб безкінечно обговорювати плани.
Інших варіантів у кремля нема, тільки піке
показать весь комментарий
21.01.2026 17:39
Одне велике ніх#я.
показать весь комментарий
21.01.2026 17:02
А чого зупиняються? Хай регулярно чєлобитну Царю подають, холопи херові.
показать весь комментарий
21.01.2026 17:08
де, ***** знову поділося?
навіть ву формі охоронця пяторочкі не з'являється.
десь в таємному бункері герасіма в пузік цілує?
показать весь комментарий
21.01.2026 17:30
Мабуть, примерз дупою до свого срального чемодана...
показать весь комментарий
21.01.2026 17:47
ЭээХ, наша песня хороша, начинай сначала...
показать весь комментарий
21.01.2026 17:33
Ну як же шефу не доповісти?
показать весь комментарий
21.01.2026 17:36
А гніда тампон вважае парашу і україну равними віновниками війни, і путіна він називае що хоче миру і він його друг , а зеленський ні. От тварь. Гітлер 2. Щоб він здох.
показать весь комментарий
21.01.2026 18:28
так нечесно : якщо з американського боку приїздить "зять", то з русского боку має бути "шюрін" чи "тьоща" !
показать весь комментарий
21.01.2026 18:48
 
 