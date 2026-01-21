США неофициально передали Путину проект мирного плана, согласованный с Украиной и Европой, - Bloomberg

В начале января диктатор РФ Владимир Путин получил от США проект мирного плана, согласованный между Украиной и европейскими партнерами. Глава Кремля получил документы через своего помощника Кирилла Дмитриева.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Документы были неофициально переданы в Москву для ознакомления, что позволило Путину подготовить отзывы и предложить изменения перед ожидаемым визитом Уиткоффа и Кушнера, который является зятем Трампа", - пишет агентство.

По данным источников, Кремль расценил проект соглашения как значительный шаг вперед, но не окончательный вариант.

"Многие вопросы, интересовавшие Москву, либо отсутствовали, либо были сформулированы таким образом, который Кремль счел неудовлетворительным. Однако включение этих тем и тот факт, что работа над ними началась, были восприняты положительно", - говорится в статье.

Кроме этого, как рассказали собеседники Bloomberg, Россия считает, что "Кушнер, который присоединился к переговорам Уиткоффа с Путиным в прошлом месяце, помог структурировать переговорный процесс и установить рамки, регулирующие дискуссии".

Встреча Уиткоффа с Путиным

Напомним, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф сообщил, что 22 января проведет встречу с российским диктатором Путиным.

