США неофіційно передали Путіну проєкт мирного плану, узгоджений з Україною та Європою, - Bloomberg

На початку січня диктатор РФ Володимир Путін отримав від США проєкт мирного плану, узгоджений між Україною та європейськими партнерами. Глава Кремля отримав документи через свого помічника Кирила Дмитрієва.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Документи були передані Путіну

"Документи були неофіційно передані до Москви для ознайомлення, що дозволило Путіну підготувати відгуки та запропонувати зміни перед очікуваним візитом Віткоффа та Кушнера, який є зятем Трампа", - пише агентство.

За даними джерел, Кремль розцінив проєкт угоди як значний крок вперед, але не остаточний варіант.

"Багато питань, що цікавили Москву, або були відсутні, або сформульовані таким чином, який Кремль вважав незадовільним. Проте включення цих тем і той факт, що робота над ними розпочалася, були сприйняті позитивно",- йдеться у статті.

Крім цього, як розповіли співрозмовники Bloomberg, Росія вважає, що "Кушнер, який приєднався до переговорів Віткоффа з Путіним минулого місяця, допоміг структурувати переговорний процес і встановити рамки, що керують дискусіями".

Зустріч Віткоффа з Путіним

Нагадаємо, що спецпредставник Трампа Стів Віткофф повідомив, що 22 січня проведе зустріч із російським диктатором Путіним.

