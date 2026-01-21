3 829 17

США неофіційно передали Путіну проєкт мирного плану, узгоджений з Україною та Європою, - Bloomberg

На початку січня диктатор РФ Володимир Путін отримав від США проєкт мирного плану, узгоджений між Україною та європейськими партнерами. Глава Кремля отримав документи через свого помічника Кирила Дмитрієва.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Документи були передані Путіну

"Документи були неофіційно передані до Москви для ознайомлення, що дозволило Путіну підготувати відгуки та запропонувати зміни перед очікуваним візитом Віткоффа та Кушнера, який є зятем Трампа", - пише агентство.

За даними джерел, Кремль розцінив проєкт угоди як значний крок вперед, але не остаточний варіант.

"Багато питань, що цікавили Москву, або були відсутні, або сформульовані таким чином, який Кремль вважав незадовільним. Проте включення цих тем і той факт, що робота над ними розпочалася, були сприйняті позитивно",- йдеться у статті.

Крім цього, як розповіли співрозмовники Bloomberg, Росія вважає, що "Кушнер, який приєднався до переговорів Віткоффа з Путіним минулого місяця, допоміг структурувати переговорний процес і встановити рамки, що керують дискусіями".

Зустріч Віткоффа з Путіним

Топ коментарі
+8
путлєр отримав мирний план і дає відповідь - ударами по енергетиці України
21.01.2026 16:49 Відповісти
+5
Ну Україна там нічого не погоджувала, можливо банда турецкоподданого Зелемськага?
21.01.2026 16:48 Відповісти
+3
США неофициально передали, москва неофициально выразила фе, зато официально "мирный план" готов на 90+%. Все при деле, шоу продолжается.
21.01.2026 16:59 Відповісти
путлєр отримав мирний план і дає відповідь - ударами по енергетиці України
Значний крок у перед ....по путі у тисячу миль?
21.01.2026 16:49 Відповісти
На зегниду стільки компромату, що воно підпише все, щоб не отримати пожиттєве.
21.01.2026 16:56 Відповісти
Уже б давно підписав.
21.01.2026 17:24 Відповісти
Скоріше за все вже і підписав. Дізнаємось згодом))
21.01.2026 19:51 Відповісти
Тобі не один буй? Ти повернешся?
22.01.2026 07:03 Відповісти
Читайте мої коменти. Давно писано, що план в тому, щоб безкінечно обговорювати плани.
Інших варіантів у кремля нема, тільки піке
21.01.2026 17:39 Відповісти
Одне велике ніх#я.
21.01.2026 17:02 Відповісти
А чого зупиняються? Хай регулярно чєлобитну Царю подають, холопи херові.
21.01.2026 17:08 Відповісти
де, ***** знову поділося?
навіть ву формі охоронця пяторочкі не з'являється.
десь в таємному бункері герасіма в пузік цілує?
21.01.2026 17:30 Відповісти
Мабуть, примерз дупою до свого срального чемодана...
21.01.2026 17:47 Відповісти
ЭээХ, наша песня хороша, начинай сначала...
21.01.2026 17:33 Відповісти
Ну як же шефу не доповісти?
21.01.2026 17:36 Відповісти
А гніда тампон вважае парашу і україну равними віновниками війни, і путіна він називае що хоче миру і він його друг , а зеленський ні. От тварь. Гітлер 2. Щоб він здох.
21.01.2026 18:28 Відповісти
так нечесно : якщо з американського боку приїздить "зять", то з русского боку має бути "шюрін" чи "тьоща" !
21.01.2026 18:48 Відповісти
 
 