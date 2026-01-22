Українська делегація в Давосі провела зустріч із представниками BlackRock та Віткоффом і Кушнером, - Умєров

Українська делегація в Давосі провела зустріч із представниками BlackRock. Також відбулася окрема зустріч із Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

Зустріч із BlackRock

"Разом з Давидом Арахамією та Олександром Камишіним провели зустрічі з коллегами з BlackRock – однією з найбільших американських інвестиційних компаній світу, яка залучена до планів відбудови та економічного відновлення України", - розповів Умєров.

Крім цього, за словами секретаря РНБО, він провів зустрічі з прем’єр-міністрами Норвегії та Катару.

Зустріч з Віткоффом і Кушнером

"Окремо відбулась зустріч з американськими партнерами – Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом. Основні теми – економічний розвиток, відновлення після війни та безпекові гарантії", - розповів Умєров.

Українська делегація поінформувала партнерів про чергові російські обстріли цивільної інфраструктури, зокрема ситуацію в Києві, де через удари мільйони людей залишилися без світла і тепла.

"Продовжуємо роботу з партнерами, поєднуючи захист країни сьогодні з підготовкою основи для її відновлення завтра", - додав секретар РНБО.

