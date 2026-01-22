Українська делегація в Давосі провела зустріч із представниками BlackRock та Віткоффом і Кушнером, - Умєров

Делегація України зустрілася з BlackRock, Віткоффом та Кушнером

Українська делегація в Давосі провела зустріч із представниками BlackRock. Також відбулася окрема зустріч із Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

Зустріч із BlackRock

"Разом з Давидом Арахамією та Олександром Камишіним провели зустрічі з коллегами з BlackRock – однією з найбільших американських інвестиційних компаній світу, яка залучена до планів відбудови та економічного відновлення України", - розповів Умєров.

Крім цього, за словами секретаря РНБО, він провів зустрічі з прем’єр-міністрами Норвегії та Катару.

Читайте також: Зеленський та Трамп зустрінуться 22 січня у Давосі для обговорення мирного плану, - Axios

Зустріч з Віткоффом і Кушнером

"Окремо відбулась зустріч з американськими партнерами – Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом. Основні теми – економічний розвиток, відновлення після війни та безпекові гарантії", - розповів Умєров. 

Українська делегація поінформувала партнерів про чергові російські обстріли цивільної інфраструктури, зокрема ситуацію в Києві, де через удари мільйони людей залишилися без світла і тепла.

"Продовжуємо роботу з партнерами, поєднуючи захист країни сьогодні з підготовкою основи для її відновлення завтра", - додав секретар РНБО.

Читайте також: США неофіційно передали Путіну проєкт мирного плану, узгоджений з Україною та Європою, - Bloomberg

Давос (277) Кушнер Джаред (67) відновлення (781) Умєров Рустем (869) Віткофф Стів (308)
Топ коментарі
+13
Роба, стрижка… Хоч прямо зараз вези в колонію.
показати весь коментар
22.01.2026 00:32 Відповісти
+12
Уморов, повертайся в Україну. Тебе очікує комфортабельна камера і тривалий термін.
показати весь коментар
22.01.2026 00:34 Відповісти
+10
Вітьков і зятьков саме ті хто дасть Україні безпекові гарантії.
показати весь коментар
22.01.2026 02:32 Відповісти
https://uk.news.yahoo.com/233-mental-health-professionals-spell-094455353.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAMUtytvSSsm8bvxb7aPcP9meU65sOd7kFK3JygILBRtrCtBEvTB2Yb2Q9Dpq9LWwtY4DWUGt0cKF0qmyeIEs7HKHjT_Ld9ooS6F2aJSNKGtstNOIFkaKWvnKPEJiJ57sZ8_bM2NblnIk84zMmRNi-kZsDHaMAnIg-eg6Fg8Mv1BE#article-container Перейти к основному содержимому

https://login.yahoo.com/?.lang=en-GB&src=news&done=https%3A%2F%2Fuk.news.yahoo.com%2F233-mental-health-professionals-spell-094455353.html%3Fguccounter%3D1%26guce_referrer%3DaHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8%26guce_referrer_sig%3DAQAAAMUtytvSSsm8bvxb7aPcP9meU65sOd7kFK3JygILBRtrCtBEvTB2Yb2Q9Dpq9LWwtY4DWUGt0cKF0qmyeIEs7HKHjT_Ld9ooS6F2aJSNKGtstNOIFkaKWvnKPEJiJ57sZ8_bM2NblnIk84zMmRNi-kZsDHaMAnIg-eg6Fg8Mv1BE&intl=uk

https://uk.yahoo.com/

https://www.huffpost.com/




233 специалиста в области психического здоровья в пугающем письме изложили опасность, исходящую от Дональда Трампа.

Ли Моран

Обновлено Fri, 25 October 2024 https://www.google.com/preferences/source?q=uk.news.yahoo.com

Conservative attorney https://www.huffpost.com/news/topic/george-conway George Conway's https://www.psychopac.org/ Anti-Psychopath PAC turned to clinical psychologists, psychiatrists and other mental health professionals to explain exactly why they believe former President Donald Trump is unfit to enter the Oval Office for a second term.

Four such professionals slam the Republican nominee as a "malignant narcissist" incapable of caring about anyone but himself and a "danger to the republic" in a new 60-second spot.
показати весь коментар
22.01.2026 00:31 Відповісти
Лівацький вкид, проплачений дермократами
показати весь коментар
22.01.2026 06:33 Відповісти
Це упоротий зебіл, він навіть в чесність зєлєнскава вірить
показати весь коментар
22.01.2026 10:09 Відповісти
Про зелю з його ************** коли таке дослідження буде?
показати весь коментар
22.01.2026 06:49 Відповісти
Будет людям счастье !
Счастье на века !
У совецкой трампонской власти
Сила велика...

тільки відкараскались від "світлого будущєго комунізму",
так трамповський імперіалізм щастя притиснув

.
показати весь коментар
22.01.2026 00:31 Відповісти
Ці безбожники з тої ж обойми: не вбий, не вкради ,не передвигай межі - не для них. Сатаністи з хрестом на пузі
показати весь коментар
22.01.2026 09:27 Відповісти
нє надо !

цей і зеків обкраде до нитки.

.
показати весь коментар
22.01.2026 00:37 Відповісти
Ярослаа Кийко
Нічого йому не буде,як і решті.
На крайняк пОслом кудись...
показати весь коментар
22.01.2026 06:11 Відповісти
Ворюга УМЄРОВ ???? А генрал Буданов водичку подавав ?
показати весь коментар
22.01.2026 01:07 Відповісти
а Кислиця дипломат офісу Буданова , водичку розливав ? А в цей час Татаров з Єрмаком рулять країною, а вовка в бункері розробляє новий іплан рятування у ванні з Єрмаком . Нову калоліцію без Юлі?
показати весь коментар
22.01.2026 01:09 Відповісти
А це вже інтересно....
Скільки феноменальних компроматів вилізе після зеленого режиму
показати весь коментар
22.01.2026 02:14 Відповісти
Вони також зустрілися з представниками команд https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Bon+Jovi&mstk=AUtExfAKBvO4Ry-Kms1HCPrIGMdx6cHmpJ5K0_U382YlRV0qqJt_3F0S8nnrlnlIGU3eOKIfQad73jqnz9SBuXsdcZxiMWsz09fb0CHRK8KUEf04VkuYI4GhigeKom5Hrh1A7hdWSjZDNkXWUkxHSD_HMb6HrssjazrlDKv7DJyE87pGBs9gIOsfh4oR1eNWgtfSWi_nfIDvLazJl7khqnRDBo8fjsawAuT0B67MZ0W_fls4QXNlXGYtyivjFsRJCZ6f6RirCf90PHZA9omaTeaMPr-5&csui=3&ved=2ahUKEwjOi5n18Z2SAxWVExAIHfIfKIQQgK4QegYIAQgAEAQ Bon Jovi, https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Guns+N%27+Roses&mstk=AUtExfAKBvO4Ry-Kms1HCPrIGMdx6cHmpJ5K0_U382YlRV0qqJt_3F0S8nnrlnlIGU3eOKIfQad73jqnz9SBuXsdcZxiMWsz09fb0CHRK8KUEf04VkuYI4GhigeKom5Hrh1A7hdWSjZDNkXWUkxHSD_HMb6HrssjazrlDKv7DJyE87pGBs9gIOsfh4oR1eNWgtfSWi_nfIDvLazJl7khqnRDBo8fjsawAuT0B67MZ0W_fls4QXNlXGYtyivjFsRJCZ6f6RirCf90PHZA9omaTeaMPr-5&csui=3&ved=2ahUKEwjOi5n18Z2SAxWVExAIHfIfKIQQgK4QegYIAQgAEAU Guns N' Roses, https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=AC%2FDC&mstk=AUtExfAKBvO4Ry-Kms1HCPrIGMdx6cHmpJ5K0_U382YlRV0qqJt_3F0S8nnrlnlIGU3eOKIfQad73jqnz9SBuXsdcZxiMWsz09fb0CHRK8KUEf04VkuYI4GhigeKom5Hrh1A7hdWSjZDNkXWUkxHSD_HMb6HrssjazrlDKv7DJyE87pGBs9gIOsfh4oR1eNWgtfSWi_nfIDvLazJl7khqnRDBo8fjsawAuT0B67MZ0W_fls4QXNlXGYtyivjFsRJCZ6f6RirCf90PHZA9omaTeaMPr-5&csui=3&ved=2ahUKEwjOi5n18Z2SAxWVExAIHfIfKIQQgK4QegYIAQgAEAY AC/DC, https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Metallica&mstk=AUtExfAKBvO4Ry-Kms1HCPrIGMdx6cHmpJ5K0_U382YlRV0qqJt_3F0S8nnrlnlIGU3eOKIfQad73jqnz9SBuXsdcZxiMWsz09fb0CHRK8KUEf04VkuYI4GhigeKom5Hrh1A7hdWSjZDNkXWUkxHSD_HMb6HrssjazrlDKv7DJyE87pGBs9gIOsfh4oR1eNWgtfSWi_nfIDvLazJl7khqnRDBo8fjsawAuT0B67MZ0W_fls4QXNlXGYtyivjFsRJCZ6f6RirCf90PHZA9omaTeaMPr-5&csui=3&ved=2ahUKEwjOi5n18Z2SAxWVExAIHfIfKIQQgK4QegYIAQgAEAc Metallica, https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Def+Leppard&mstk=AUtExfAKBvO4Ry-Kms1HCPrIGMdx6cHmpJ5K0_U382YlRV0qqJt_3F0S8nnrlnlIGU3eOKIfQad73jqnz9SBuXsdcZxiMWsz09fb0CHRK8KUEf04VkuYI4GhigeKom5Hrh1A7hdWSjZDNkXWUkxHSD_HMb6HrssjazrlDKv7DJyE87pGBs9gIOsfh4oR1eNWgtfSWi_nfIDvLazJl7khqnRDBo8fjsawAuT0B67MZ0W_fls4QXNlXGYtyivjFsRJCZ6f6RirCf90PHZA9omaTeaMPr-5&csui=3&ved=2ahUKEwjOi5n18Z2SAxWVExAIHfIfKIQQgK4QegYIAQgAEAg Def Leppard, https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=U2&mstk=AUtExfAKBvO4Ry-Kms1HCPrIGMdx6cHmpJ5K0_U382YlRV0qqJt_3F0S8nnrlnlIGU3eOKIfQad73jqnz9SBuXsdcZxiMWsz09fb0CHRK8KUEf04VkuYI4GhigeKom5Hrh1A7hdWSjZDNkXWUkxHSD_HMb6HrssjazrlDKv7DJyE87pGBs9gIOsfh4oR1eNWgtfSWi_nfIDvLazJl7khqnRDBo8fjsawAuT0B67MZ0W_fls4QXNlXGYtyivjFsRJCZ6f6RirCf90PHZA9omaTeaMPr-5&csui=3&ved=2ahUKEwjOi5n18Z2SAxWVExAIHfIfKIQQgK4QegYIAQgAEAk U2, https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=The+Cure&mstk=AUtExfAKBvO4Ry-Kms1HCPrIGMdx6cHmpJ5K0_U382YlRV0qqJt_3F0S8nnrlnlIGU3eOKIfQad73jqnz9SBuXsdcZxiMWsz09fb0CHRK8KUEf04VkuYI4GhigeKom5Hrh1A7hdWSjZDNkXWUkxHSD_HMb6HrssjazrlDKv7DJyE87pGBs9gIOsfh4oR1eNWgtfSWi_nfIDvLazJl7khqnRDBo8fjsawAuT0B67MZ0W_fls4QXNlXGYtyivjFsRJCZ6f6RirCf90PHZA9omaTeaMPr-5&csui=3&ved=2ahUKEwjOi5n18Z2SAxWVExAIHfIfKIQQgK4QegYIAQgAEAo The Cure, https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Depeche+Mode&mstk=AUtExfAKBvO4Ry-Kms1HCPrIGMdx6cHmpJ5K0_U382YlRV0qqJt_3F0S8nnrlnlIGU3eOKIfQad73jqnz9SBuXsdcZxiMWsz09fb0CHRK8KUEf04VkuYI4GhigeKom5Hrh1A7hdWSjZDNkXWUkxHSD_HMb6HrssjazrlDKv7DJyE87pGBs9gIOsfh4oR1eNWgtfSWi_nfIDvLazJl7khqnRDBo8fjsawAuT0B67MZ0W_fls4QXNlXGYtyivjFsRJCZ6f6RirCf90PHZA9omaTeaMPr-5&csui=3&ved=2ahUKEwjOi5n18Z2SAxWVExAIHfIfKIQQgK4QegYIAQgAEAs Depeche Mode, https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Europe&mstk=AUtExfAKBvO4Ry-Kms1HCPrIGMdx6cHmpJ5K0_U382YlRV0qqJt_3F0S8nnrlnlIGU3eOKIfQad73jqnz9SBuXsdcZxiMWsz09fb0CHRK8KUEf04VkuYI4GhigeKom5Hrh1A7hdWSjZDNkXWUkxHSD_HMb6HrssjazrlDKv7DJyE87pGBs9gIOsfh4oR1eNWgtfSWi_nfIDvLazJl7khqnRDBo8fjsawAuT0B67MZ0W_fls4QXNlXGYtyivjFsRJCZ6f6RirCf90PHZA9omaTeaMPr-5&csui=3&ved=2ahUKEwjOi5n18Z2SAxWVExAIHfIfKIQQgK4QegYIAQgAEAw Europe, https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Scorpions&mstk=AUtExfAKBvO4Ry-Kms1HCPrIGMdx6cHmpJ5K0_U382YlRV0qqJt_3F0S8nnrlnlIGU3eOKIfQad73jqnz9SBuXsdcZxiMWsz09fb0CHRK8KUEf04VkuYI4GhigeKom5Hrh1A7hdWSjZDNkXWUkxHSD_HMb6HrssjazrlDKv7DJyE87pGBs9gIOsfh4oR1eNWgtfSWi_nfIDvLazJl7khqnRDBo8fjsawAuT0B67MZ0W_fls4QXNlXGYtyivjFsRJCZ6f6RirCf90PHZA9omaTeaMPr-5&csui=3&ved=2ahUKEwjOi5n18Z2SAxWVExAIHfIfKIQQgK4QegYIAQgAEA0 Scorpions, https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Iron+Maiden&mstk=AUtExfAKBvO4Ry-Kms1HCPrIGMdx6cHmpJ5K0_U382YlRV0qqJt_3F0S8nnrlnlIGU3eOKIfQad73jqnz9SBuXsdcZxiMWsz09fb0CHRK8KUEf04VkuYI4GhigeKom5Hrh1A7hdWSjZDNkXWUkxHSD_HMb6HrssjazrlDKv7DJyE87pGBs9gIOsfh4oR1eNWgtfSWi_nfIDvLazJl7khqnRDBo8fjsawAuT0B67MZ0W_fls4QXNlXGYtyivjFsRJCZ6f6RirCf90PHZA9omaTeaMPr-5&csui=3&ved=2ahUKEwjOi5n18Z2SAxWVExAIHfIfKIQQgK4QegYIAQgAEA4 Iron Maiden и https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Dire+Straits&mstk=AUtExfAKBvO4Ry-Kms1HCPrIGMdx6cHmpJ5K0_U382YlRV0qqJt_3F0S8nnrlnlIGU3eOKIfQad73jqnz9SBuXsdcZxiMWsz09fb0CHRK8KUEf04VkuYI4GhigeKom5Hrh1A7hdWSjZDNkXWUkxHSD_HMb6HrssjazrlDKv7DJyE87pGBs9gIOsfh4oR1eNWgtfSWi_nfIDvLazJl7khqnRDBo8fjsawAuT0B67MZ0W_fls4QXNlXGYtyivjFsRJCZ6f6RirCf90PHZA9omaTeaMPr-5&csui=3&ved=2ahUKEwjOi5n18Z2SAxWVExAIHfIfKIQQgK4QegYIAQgAEA8 Dire Straits. Найближчим часом плануються переговори з командами Чарли Чаплина, Луи де Фюнеса, Бени Хилла, Вуди Аллена, Роуэна Аткинсона, Джима Керри, Вупи голдберг.
показати весь коментар
22.01.2026 02:31 Відповісти
На фото щирий патріот, ні в якому разі не зрадник і це все про його американську мрію.
показати весь коментар
22.01.2026 06:53 Відповісти
Які ви ***...ть "колеги", ви сявки підзаборні порівняно з ними.
показати весь коментар
22.01.2026 07:10 Відповісти
Путін з Ради Миру, це таке нове НАТО. ООН та ОБСЕ, накладе на Зеленського потужное вето.
показати весь коментар
22.01.2026 07:38 Відповісти
Подивився на світлину - як все добре в житті громадянина США Умєрова та його родини у Флориді!
Заздріть пересічні кияни та й інші пересічні, особливо ті , хто є переможцем73%!
показати весь коментар
22.01.2026 08:40 Відповісти
Встречи с Уиткофом и Кушнером это очень малопродуктивная история, она никому, ничего априори дать не может кроме пустой болтовни ..
показати весь коментар
22.01.2026 09:18 Відповісти
Давидом Арахамією та Олександром Камишіним провели зустрічі з коллегами з BlackRock - однією з найбільших американських інвестиційних компаній світу

Колега - товариш за фахом, місцем праці, за навчанням у вищій школі тощо. Особа тієї самої професії. Термін особливо поширений серед науковців, митців.

я не знав, що хламідія і зелений холуй камишин колеги інвесторам!
показати весь коментар
22.01.2026 09:38 Відповісти
В состав делегации надо было включить Сашку Трухина и Ромку Насирова.
показати весь коментар
22.01.2026 10:19 Відповісти
Лучше б ты с Blackwater встретился
показати весь коментар
22.01.2026 11:24 Відповісти
 
 