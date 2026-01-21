Уиткофф об ударах РФ по энергетике Украины: Мы это не одобряем
Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что США не одобряют атаки на критическую инфраструктуру.
Об этом он заявил в интервью Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Журналистка спросила, действительно ли Путин готов к миру, учитывая, что Россия атакует критическую инфраструктуру Украины.
"Ну, во-первых, они находятся в состоянии войны, поэтому они стреляют друг в друга. Мы это не одобряем. Я имею в виду, что мы считаем это досадным. Именно поэтому президент, и я вместе с Джаредом по поручению президента, - мы все работаем", - отметил он.
Что предшествовало?
- Ранее издание Bloomberg сообщало, что Уиткофф и Кушнер могут вскоре посетить Москву для встречи с Путиным.
- Известно, что ранее Уиткофф и Кушнер в Давосе провели переговоры с посланцем Путина.
- Впоследствии Уиткофф сообщил, что 22 января встретится с Путиным. В Кремле также подтвердили встречу.
Нема москальскої агресії, є агресивні москалі.
Нема зеленої корупції, є корумпована зелень.
Визнання пуйла вбивцею,гітлером 21 століття,міжнародним з військовим злочинцем,ізгоєм це буде найкращий показник роботи.
Суки.
На скільки процентів?
Та ні. Коли ціленаправлено знищують енергетичну систему країни в сильні морози, це дещо інше "чим стріляють один в одного"
Капіталісти не лікуються!! Вони самі зайдуть в печеру людожеру, якщо мати трохи клепки та терпіння ☝️
Мабуть не даром у багатьох суспільствам бізнесманам ( торгівля ) НЕ дозволялося визначати курс суспільства а мали вплив саме воїни ( кштарії, самураї, козаки / бояри, лицарі тощо )
Цей світ повністю втратив здоровий глузд....