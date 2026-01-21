Уиткофф об ударах РФ по энергетике Украины: Мы это не одобряем

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что США не одобряют атаки на критическую инфраструктуру.

Об этом он заявил в интервью Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Журналистка спросила, действительно ли Путин готов к миру, учитывая, что Россия атакует критическую инфраструктуру Украины.

"Ну, во-первых, они находятся в состоянии войны, поэтому они стреляют друг в друга. Мы это не одобряем. Я имею в виду, что мы считаем это досадным. Именно поэтому президент, и я вместе с Джаредом по поручению президента, - мы все работаем", - отметил он.

Что предшествовало?

Ранее издание Bloomberg сообщало, что Уиткофф и Кушнер могут вскоре посетить Москву для встречи с Путиным.

Известно, что ранее Уиткофф и Кушнер в Давосе провели переговоры с посланцем Путина.

Впоследствии Уиткофф сообщил, что 22 января встретится с Путиным. В Кремле также подтвердили встречу.

