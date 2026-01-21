Віткофф про удари РФ по енергетиці України: Ми цього не схвалюємо
Спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що США не схвалюють атаки на критичну інфраструктуру.
Про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Журналістка запитала, чи справді Путін готовий до миру, зважаючи на те, що Росія атакує критичну інфраструктуру України.
"Ну, по-перше, вони перебувають у стані війни, тому вони стріляють один в одного. Ми цього не схвалюємо. Я маю на увазі, що ми вважаємо це прикрим. Саме тому президент, і я разом із Джаредом за дорученням президента, - ми всі працюємо", - зазначив він.
Що передувало?
- Раніше видання Bloomberg повідомляло, що Віткофф та Кушнер можуть незабаром відвідати Москву для зустрічі з Путіним.
- Відомо, що раніше Віткофф та Кушнер у Давосі провели переговори з посланцем Путіна.
- Згодом Віткофф повідомив, що 22 січня зустрінеться із Путіним. В Кремлі також підтвердили зустріч.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нема москальскої агресії, є агресивні москалі.
Нема зеленої корупції, є корумпована зелень.
Визнання пуйла вбивцею,гітлером 21 століття,міжнародним з військовим злочинцем,ізгоєм це буде найкращий показник роботи.
Суки.
На скільки процентів?
Та ні. Коли ціленаправлено знищують енергетичну систему країни в сильні морози, це дещо інше "чим стріляють один в одного"
Капіталісти не лікуються!! Вони самі зайдуть в печеру людожеру, якщо мати трохи клепки та терпіння ☝️
Мабуть не даром у багатьох суспільствам бізнесманам ( торгівля ) НЕ дозволялося визначати курс суспільства а мали вплив саме воїни ( кштарії, самураї, козаки / бояри, лицарі тощо )
Цей світ повністю втратив здоровий глузд....