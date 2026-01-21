Віткофф про удари РФ по енергетиці України: Ми цього не схвалюємо

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що США не схвалюють атаки на критичну інфраструктуру.

Про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Журналістка запитала, чи справді Путін готовий до миру, зважаючи на те, що Росія атакує критичну інфраструктуру України.

"Ну, по-перше, вони перебувають у стані війни, тому вони стріляють один в одного. Ми цього не схвалюємо. Я маю на увазі, що ми вважаємо це прикрим. Саме тому президент, і я разом із Джаредом за дорученням президента, - ми всі працюємо", - зазначив він.

Що передувало?

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що Віткофф та Кушнер можуть незабаром відвідати Москву для зустрічі з Путіним.

Відомо, що раніше Віткофф та Кушнер у Давосі провели переговори з посланцем Путіна.

Згодом Віткофф повідомив, що 22 січня зустрінеться із Путіним. В Кремлі також підтвердили зустріч.

