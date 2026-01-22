Литва обговорить із країнами NB8 можливість участі в "Раді миру" Трампа, - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що країна отримала неофіційне запрошення приєднатися до так званої "Ради миру" президента США Дональда Трампа та розглядатиме це питання у координації з партнерами по формату NB8.

Так, у середу Науседа підтвердив, що Литва отримала неофіційне запрошення приєднатися до цієї ради.

"Воно (запрошення – ред.) не зовсім формалізоване. Але, правду кажучи, ситуація тут змінюється щодня, тож ми можемо отримати і формалізоване запрошення", - сказав Науседа.

Він зазначив, що згоду на участь у Раді миру дали держави, "чия присутність там видається дещо гротескною", наприклад Білорусь, але участь Литви все ж таки варто обговорити.

"Ми не відмовляємось розглядати це питання. Ми отримали певні неформальні сигнали щодо бажання чи небажання приєднатися. Ми розв'язуватимемо ці питання, координуючись з нашими партнерами і насамперед із партнерами по NB8", - сказав президент.

Нагадаємо, у форматі NB8 беруть участь Фінляндія, Швеція, Данія, Норвегія, Ісландія, Литва, Латвія та Естонія.

Уряд Норвегії раніше в середу заявив, що не приєднається до Ради миру, оскільки американська пропозиція викликає багато питань, які потребують подальшого діалогу.

