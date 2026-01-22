Литва обговорить із країнами NB8 можливість участі в "Раді миру" Трампа, - Науседа
Президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що країна отримала неофіційне запрошення приєднатися до так званої "Ради миру" президента США Дональда Трампа та розглядатиме це питання у координації з партнерами по формату NB8.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє LRT.
Так, у середу Науседа підтвердив, що Литва отримала неофіційне запрошення приєднатися до цієї ради.
"Воно (запрошення – ред.) не зовсім формалізоване. Але, правду кажучи, ситуація тут змінюється щодня, тож ми можемо отримати і формалізоване запрошення", - сказав Науседа.
Він зазначив, що згоду на участь у Раді миру дали держави, "чия присутність там видається дещо гротескною", наприклад Білорусь, але участь Литви все ж таки варто обговорити.
"Ми не відмовляємось розглядати це питання. Ми отримали певні неформальні сигнали щодо бажання чи небажання приєднатися. Ми розв'язуватимемо ці питання, координуючись з нашими партнерами і насамперед із партнерами по NB8", - сказав президент.
Нагадаємо, у форматі NB8 беруть участь Фінляндія, Швеція, Данія, Норвегія, Ісландія, Литва, Латвія та Естонія.
Уряд Норвегії раніше в середу заявив, що не приєднається до Ради миру, оскільки американська пропозиція викликає багато питань, які потребують подальшого діалогу.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
- Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".
- Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом - самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
- За даними ЗМІ, Макрон відхилить запрошення Трампа приєднатися до "Ради миру" щодо Гази.
- Трамп розкритикував лідера Франції Емманюеля Макрона і пригрозив запровадити мита у 200% на французькі вина та шампанське.
путіним, лукашенко - це як зашквар на зоні - хто один раз з підарами за одним столом посидить і пізно розповідати, що ти не такий. Тут компромісів нема.
Це ж не повноправне членство.
Трамп тупо збирає тих, хто згоден бути його ******* і робити, що він скаже.
Тому ж Луці ***** кому смоктати - аби гроші давали і не чипали його владу.
А балтам та скандинавам воно треба? Ще й на фоні погроз Трампа про військове вторгнення у Гренландію.
Якщо балти думають, що тоді Трамп їх захистить у разі вторгнення РФ, то дуже помиляються.