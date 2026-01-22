Новини Трамп створює Раду миру
836 4

Литва обговорить із країнами NB8 можливість участі в "Раді миру" Трампа, - Науседа

Литва не відкидає приєднання до "Ради миру", але діятиме спільно з партнерами

Президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що країна отримала неофіційне запрошення приєднатися до так званої "Ради миру" президента США Дональда Трампа та розглядатиме це питання у координації з партнерами по формату NB8.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє LRT.

Так, у середу Науседа підтвердив, що Литва отримала неофіційне запрошення приєднатися до цієї ради.

"Воно (запрошення – ред.) не зовсім формалізоване. Але, правду кажучи, ситуація тут змінюється щодня, тож ми можемо отримати і формалізоване запрошення", - сказав Науседа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп у Давосі планує підписати угоду про створення "Ради миру", - ЗМІ

Він зазначив, що згоду на участь у Раді миру дали держави, "чия присутність там видається дещо гротескною", наприклад Білорусь, але участь Литви все ж таки варто обговорити.

"Ми не відмовляємось розглядати це питання. Ми отримали певні неформальні сигнали щодо бажання чи небажання приєднатися. Ми розв'язуватимемо ці питання, координуючись з нашими партнерами і насамперед із партнерами по NB8", - сказав президент.

Нагадаємо, у форматі NB8 беруть участь Фінляндія, Швеція, Данія, Норвегія, Ісландія, Литва, Латвія та Естонія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін погодився вступити до "Ради миру" Трампа: Росія хоче використати заморожені в США активи

Уряд Норвегії раніше в середу заявив, що не приєднається до Ради миру, оскільки американська пропозиція викликає багато питань, які потребують подальшого діалогу.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
  • Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".
  • Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом - самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
  • За даними ЗМІ, Макрон відхилить запрошення Трампа приєднатися до "Ради миру" щодо Гази.
  • Трамп розкритикував лідера Франції Емманюеля Макрона і пригрозив запровадити мита у 200% на французькі вина та шампанське.

Участь у так званій раді миру, разом з
путіним, лукашенко - це як зашквар на зоні - хто один раз з підарами за одним столом посидить і пізно розповідати, що ти не такий. Тут компромісів нема.
22.01.2026 12:42 Відповісти
Коли хворого на голову діда трампа виженуть з крісла президента США - як будуть виглядати ті країни які робили легітимне тло його діям?
22.01.2026 12:59 Відповісти
От це вони зря.
Це ж не повноправне членство.
Трамп тупо збирає тих, хто згоден бути його ******* і робити, що він скаже.

Тому ж Луці ***** кому смоктати - аби гроші давали і не чипали його владу.

А балтам та скандинавам воно треба? Ще й на фоні погроз Трампа про військове вторгнення у Гренландію.

Якщо балти думають, що тоді Трамп їх захистить у разі вторгнення РФ, то дуже помиляються.
22.01.2026 13:01 Відповісти
Трамп робить спробу створить "альтернативну ООН" - тільки власну, "кишенькову"...
22.01.2026 13:20 Відповісти
 
 