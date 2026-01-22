Литва обсудит со странами NB8 возможность участия в "Совете мира" Трампа, - Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что страна получила неофициальное приглашение присоединиться к так называемому "Совету мира" президента США Дональда Трампа и будет рассматривать этот вопрос в координации с партнерами по формату NB8.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает LRT.
Так, в среду Науседа подтвердил, что Литва получила неофициальное приглашение присоединиться к этому совету.
"Оно (приглашение – ред.) не совсем формализовано. Но, по правде говоря, ситуация здесь меняется каждый день, поэтому мы можем получить и формализованное приглашение", – сказал Науседа.
Он отметил, что согласие на участие в Совете мира дали государства, "чье присутствие там кажется несколько гротескным", например Беларусь, но участие Литвы все же стоит обсудить.
"Мы не отказываемся рассматривать этот вопрос. Мы получили определенные неформальные сигналы о желании или нежелании присоединиться. Мы будем решать эти вопросы, координируясь с нашими партнерами и прежде всего с партнерами по NB8", - сказал президент.
Напомним, в формате NB8 участвуют Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия, Исландия, Литва, Латвия и Эстония.
Правительство Норвегии ранее в среду заявило, что не присоединится к Совету мира, поскольку американское предложение вызывает много вопросов, требующих дальнейшего диалога.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
- Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
- Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии - самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
- По данным СМИ, Макрон отклонит приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе.
- Трамп раскритиковал лидера Франции Эмманюэля Макрона и пригрозил ввести пошлины в 200% на французские вина и шампанское.
путіним, лукашенко - це як зашквар на зоні - хто один раз з підарами за одним столом посидить і пізно розповідати, що ти не такий. Тут компромісів нема.
Це ж не повноправне членство.
Трамп тупо збирає тих, хто згоден бути його ******* і робити, що він скаже.
Тому ж Луці ***** кому смоктати - аби гроші давали і не чипали його владу.
А балтам та скандинавам воно треба? Ще й на фоні погроз Трампа про військове вторгнення у Гренландію.
Якщо балти думають, що тоді Трамп їх захистить у разі вторгнення РФ, то дуже помиляються.