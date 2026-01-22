Новости Трам создает Совет мира
Литва обсудит со странами NB8 возможность участия в "Совете мира" Трампа, - Науседа

Литва не исключает присоединения к "Совету мира", но будет действовать совместно с партнерами

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что страна получила неофициальное приглашение присоединиться к так называемому "Совету мира" президента США Дональда Трампа и будет рассматривать этот вопрос в координации с партнерами по формату NB8.

Так, в среду Науседа подтвердил, что Литва получила неофициальное приглашение присоединиться к этому совету.

"Оно (приглашение – ред.) не совсем формализовано. Но, по правде говоря, ситуация здесь меняется каждый день, поэтому мы можем получить и формализованное приглашение", – сказал Науседа.

Он отметил, что согласие на участие в Совете мира дали государства, "чье присутствие там кажется несколько гротескным", например Беларусь, но участие Литвы все же стоит обсудить.

"Мы не отказываемся рассматривать этот вопрос. Мы получили определенные неформальные сигналы о желании или нежелании присоединиться. Мы будем решать эти вопросы, координируясь с нашими партнерами и прежде всего с партнерами по NB8", - сказал президент.

Напомним, в формате NB8 участвуют Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия, Исландия, Литва, Латвия и Эстония.

Правительство Норвегии ранее в среду заявило, что не присоединится к Совету мира, поскольку американское предложение вызывает много вопросов, требующих дальнейшего диалога.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
  • Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
  • Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии - самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
  • По данным СМИ, Макрон отклонит приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе.
  • Трамп раскритиковал лидера Франции Эмманюэля Макрона и пригрозил ввести пошлины в 200% на французские вина и шампанское.

Участь у так званій раді миру, разом з
путіним, лукашенко - це як зашквар на зоні - хто один раз з підарами за одним столом посидить і пізно розповідати, що ти не такий. Тут компромісів нема.
22.01.2026 12:42 Ответить
Коли хворого на голову діда трампа виженуть з крісла президента США - як будуть виглядати ті країни які робили легітимне тло його діям?
22.01.2026 12:59 Ответить
От це вони зря.
Це ж не повноправне членство.
Трамп тупо збирає тих, хто згоден бути його ******* і робити, що він скаже.

Тому ж Луці ***** кому смоктати - аби гроші давали і не чипали його владу.

А балтам та скандинавам воно треба? Ще й на фоні погроз Трампа про військове вторгнення у Гренландію.

Якщо балти думають, що тоді Трамп їх захистить у разі вторгнення РФ, то дуже помиляються.
22.01.2026 13:01 Ответить
Трамп робить спробу створить "альтернативну ООН" - тільки власну, "кишенькову"...
22.01.2026 13:20 Ответить
 
 