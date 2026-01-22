Литва обсудит со странами NB8 возможность участия в "Совете мира" Трампа, - Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что страна получила неофициальное приглашение присоединиться к так называемому "Совету мира" президента США Дональда Трампа и будет рассматривать этот вопрос в координации с партнерами по формату NB8.

"Оно (приглашение – ред.) не совсем формализовано. Но, по правде говоря, ситуация здесь меняется каждый день, поэтому мы можем получить и формализованное приглашение", – сказал Науседа.

Он отметил, что согласие на участие в Совете мира дали государства, "чье присутствие там кажется несколько гротескным", например Беларусь, но участие Литвы все же стоит обсудить.

"Мы не отказываемся рассматривать этот вопрос. Мы получили определенные неформальные сигналы о желании или нежелании присоединиться. Мы будем решать эти вопросы, координируясь с нашими партнерами и прежде всего с партнерами по NB8", - сказал президент.

Напомним, в формате NB8 участвуют Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия, Исландия, Литва, Латвия и Эстония.

Правительство Норвегии ранее в среду заявило, что не присоединится к Совету мира, поскольку американское предложение вызывает много вопросов, требующих дальнейшего диалога.

