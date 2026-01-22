Трамп в Давосе планирует подписать соглашение о создании "Совета мира", - СМИ
Президент США Дональд Трамп в четверг, 22 января, намерен провести церемонию подписания соглашения о создании "Совета мира". Мероприятие, как ожидается, состоится в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на ABC News.
Сколько стран приняли приглашение
Как отмечает издание, на данный момент более двух десятков стран приняли приглашение Трампа войти в состав совета директоров, но ни один из крупнейших европейских союзников США пока не дал никаких обещаний, а некоторые и вовсе отклонили эту идею.
В среду спецпредставитель США Стив Уиткофф заявил, что приглашение войти в состав совета директоров приняли до 25 стран.
"Думаю, более 20, возможно, 25 мировых лидеров уже приняли это предложение", - сказал Уиткофф в интервью CNBC.
По данным американских чиновников, в минувшие выходные приглашение было разослано более чем 50 мировым лидерам. Представитель Белого дома рассказал ABC News, что ожидается участие около 30 стран.
В то же время, по данным источника Reuters, уже около 35 мировых лидеров подтвердили свое намерение войти в состав "Совета мира".
Кто уже подтвердил участие в "Совете мира"
Среди них - союзники США с Ближнего Востока, такие как Израиль, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Иордания, Катар и Египет, а также члены НАТО Турция и Венгрия, чьи лидеры поддерживают хорошие личные отношения с Трампом.
Кроме того, принять участие согласились такие страны, как Марокко, Пакистан, Индонезия, Косово, Узбекистан, Казахстан, Парагвай и Вьетнам.
Официально Белый дом пока не обнародовал полный список приглашенных. Остается также непонятным, сколько стран подпишут соглашение на ожидаемой в четверг церемонии.
ABC отмечает, что "Совет мира" впервые был создан в 2025 году с двухлетним мандатом Совбеза ООН для управления и восстановления Газы, но в уставе совета нет прямых упоминаний о Газе.
Из проекта устава следует, что "Совет мира" имеет значительно более широкий мандат как "международная организация" и "орган по миростроительству", стремящийся к разрешению мировых конфликтов и обеспечению прочного мира. То есть, организация, подобная возглавляемой Соединенными Штатами ООН.
"Совет мира" Дональда Трампа: что известно
- Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
- Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
- Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии – самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
- Трамп пригласил к участию в "Совете мира" ряд других мировых лидеров, в частности президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни. Отдельную резкую критику план вызвал у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что инициатива по "Совету мира" для Газы не согласовывалась с Израилем.
- В то же время Норвегия, Франция и другие страны ЕС отказались от присоединения к "Совету мира".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
мірасвіту" - це цв'ях у труну міжнародного права. Це - як голос на виборах за ЗєлєнскогоТрампа. Але у масштабах світу. Той хаос, який Трамп створив у США, бцде екстрапольований на цілий світ.
"Підсумки Давосу:
Гренландію профукав, тарифи скасував, привселюдно обісрався."