Трамп в Давосе планирует подписать соглашение о создании "Совета мира", - СМИ

Президент США Дональд Трамп в четверг, 22 января, намерен провести церемонию подписания соглашения о создании "Совета мира". Мероприятие, как ожидается, состоится в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Об этом сообщает ABC News.

Сколько стран приняли приглашение

Как отмечает издание, на данный момент более двух десятков стран приняли приглашение Трампа войти в состав совета директоров, но ни один из крупнейших европейских союзников США пока не дал никаких обещаний, а некоторые и вовсе отклонили эту идею.

В среду спецпредставитель США Стив Уиткофф заявил, что приглашение войти в состав совета директоров приняли до 25 стран.

"Думаю, более 20, возможно, 25 мировых лидеров уже приняли это предложение", - сказал Уиткофф в интервью CNBC.

По данным американских чиновников, в минувшие выходные приглашение было разослано более чем 50 мировым лидерам. Представитель Белого дома рассказал ABC News, что ожидается участие около 30 стран.

В то же время, по данным источника Reuters, уже около 35 мировых лидеров подтвердили свое намерение войти в состав "Совета мира".

Кто уже подтвердил участие в "Совете мира"

Среди них - союзники США с Ближнего Востока, такие как Израиль, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Иордания, Катар и Египет, а также члены НАТО Турция и Венгрия, чьи лидеры поддерживают хорошие личные отношения с Трампом.

Кроме того, принять участие согласились такие страны, как Марокко, Пакистан, Индонезия, Косово, Узбекистан, Казахстан, Парагвай и Вьетнам.

Официально Белый дом пока не обнародовал полный список приглашенных. Остается также непонятным, сколько стран подпишут соглашение на ожидаемой в четверг церемонии.

ABC отмечает, что "Совет мира" впервые был создан в 2025 году с двухлетним мандатом Совбеза ООН для управления и восстановления Газы, но в уставе совета нет прямых упоминаний о Газе.

Из проекта устава следует, что "Совет мира" имеет значительно более широкий мандат как "международная организация" и "орган по миростроительству", стремящийся к разрешению мировых конфликтов и обеспечению прочного мира. То есть, организация, подобная возглавляемой Соединенными Штатами ООН.

