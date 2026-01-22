Трамп в Давосе планирует подписать соглашение о создании "Совета мира", - СМИ

Трамп выступил в Давосе и назвал США экономическим двигателем

Президент США Дональд Трамп в четверг, 22 января, намерен провести церемонию подписания соглашения о создании "Совета мира". Мероприятие, как ожидается, состоится в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на ABC News.

Сколько стран приняли приглашение

Как отмечает издание, на данный момент более двух десятков стран приняли приглашение Трампа войти в состав совета директоров, но ни один из крупнейших европейских союзников США пока не дал никаких обещаний, а некоторые и вовсе отклонили эту идею.

В среду спецпредставитель США Стив Уиткофф заявил, что приглашение войти в состав совета директоров приняли до 25 стран.

"Думаю, более 20, возможно, 25 мировых лидеров уже приняли это предложение", - сказал Уиткофф в интервью CNBC.

По данным американских чиновников, в минувшие выходные приглашение было разослано более чем 50 мировым лидерам. Представитель Белого дома рассказал ABC News, что ожидается участие около 30 стран.

В то же время, по данным источника Reuters, уже около 35 мировых лидеров подтвердили свое намерение войти в состав "Совета мира".

Кто уже подтвердил участие в "Совете мира"

Среди них - союзники США с Ближнего Востока, такие как Израиль, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Иордания, Катар и Египет, а также члены НАТО Турция и Венгрия, чьи лидеры поддерживают хорошие личные отношения с Трампом.

Кроме того, принять участие согласились такие страны, как Марокко, Пакистан, Индонезия, Косово, Узбекистан, Казахстан, Парагвай и Вьетнам.

Официально Белый дом пока не обнародовал полный список приглашенных. Остается также непонятным, сколько стран подпишут соглашение на ожидаемой в четверг церемонии.

ABC отмечает, что "Совет мира" впервые был создан в 2025 году с двухлетним мандатом Совбеза ООН для управления и восстановления Газы, но в уставе совета нет прямых упоминаний о Газе.

Из проекта устава следует, что "Совет мира" имеет значительно более широкий мандат как "международная организация" и "орган по миростроительству", стремящийся к разрешению мировых конфликтов и обеспечению прочного мира. То есть, организация, подобная возглавляемой Соединенными Штатами ООН.

"Совет мира" Дональда Трампа: что известно

  • Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
  • Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
  • Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии – самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
  • Трамп пригласил к участию в "Совете мира" ряд других мировых лидеров, в частности президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни. Отдельную резкую критику план вызвал у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что инициатива по "Совету мира" для Газы не согласовывалась с Израилем.
  • В то же время Норвегия, Франция и другие страны ЕС отказались от присоединения к "Совету мира".

22.01.2026 08:25 Ответить
22.01.2026 08:25 Ответить
Пусть на подписание не забудет "ожатую" нобелевскую медальку надеть.
22.01.2026 08:53 Ответить
с Орбаном , він тільки в цій угоді з ЄС
22.01.2026 08:17 Ответить
22.01.2026 08:25 Ответить
22.01.2026 08:25 Ответить
Ізраїль? Так Беня Нетаньях послав ***** цю зраду!
22.01.2026 08:28 Ответить
Раз тягне путлєра то може підписувати
22.01.2026 08:31 Ответить
22.01.2026 08:46 Ответить
22.01.2026 08:53 Ответить
А то на "сходняке" могут не понять кто главный)
22.01.2026 08:56 Ответить
Чудить Додік, а це ще ж весняного загострення немає.
22.01.2026 08:56 Ответить
Так в нього перманентний стан такий
22.01.2026 09:12 Ответить
Рада придурків миру. Чиста психіатрія...
22.01.2026 08:56 Ответить
Смердючій скажений пес, намагається сісти за один стіл з ******, та шось з ним вирішувати, решало, курва!
22.01.2026 08:57 Ответить
22.01.2026 08:59 Ответить
Кожен підпис за цю "раду міра світу" - це цв'ях у труну міжнародного права. Це - як голос на виборах за Зєлєнского Трампа. Але у масштабах світу. Той хаос, який Трамп створив у США, бцде екстрапольований на цілий світ.
22.01.2026 09:03 Ответить
А шо товариши з оон щось, хоть щось зробили
22.01.2026 10:00 Ответить
Майже - одні авторитарні країни .. Картіна маслом .
22.01.2026 09:04 Ответить
Союз меча і орала, ***...
22.01.2026 09:05 Ответить
Їбанько...
22.01.2026 09:14 Ответить
22.01.2026 09:21 Ответить
@ (в перекладі):
"Підсумки Давосу:
Гренландію профукав, тарифи скасував, привселюдно обісрався."
22.01.2026 09:43 Ответить
Хай хоть воно керує бо наші запроданці нічого не варті
22.01.2026 09:59 Ответить
Хех, гарний жарт...)))
22.01.2026 10:55 Ответить
Смех смехом но он понемногу сколачивает себе банду. Европа только стоит, смотри на это все и обтекает. Радуется что сдала Гренландию по кусочками а не сразу целиком. У них своя перемога.
22.01.2026 11:25 Ответить
А нахера в Давосі? В себе вдома в своєму гольфклубі підписуй свої плани з терористами і міжнародними злочинцями
22.01.2026 11:43 Ответить
 
 