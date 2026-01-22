Трамп створює Раду миру
Трамп у Давосі планує підписати угоду про створення "Ради миру", - ЗМІ

Трамп виступив у Давосі та назвав США економічним двигуном

Президент США Дональд Трамп у четвер, 22 січня, має намір провести церемонію підписання угоди про створення "Ради миру". Захід, як очікується, відбудеться в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Скільки країн прийняли запрошення

Як зазначає видання, станом на зараз понад два десятки країн прийняли запрошення Трампа увійти до складу ради директорів, але жоден із найбільших європейських союзників США поки що не дав ніяких обіцянок, а дехто й зовсім відхилив цю ідею.

Також читайте: Трамп пояснив запрошення Путіна до "Ради миру": Нам потрібні люди з "величезним впливом"

У середу спецпредставник США Стів Віткофф заявив, що запрошення увійти до складу ради директорів прийняли до 25 країн.

"Думаю, понад 20, можливо, 25 світових лідерів уже прийняли цю пропозицію", - сказав Віткофф в інтерв'ю CNBC.

За даними американських чиновників, на минулих вихідних запрошення було розіслано більш ніж 50 світовим лідерам. Представник Білого дому розповів АВС News, що очікується участь близько 30 країн.

Водночас за даними джерела Reuters,  вже приблизно 35 світових лідерів підтвердили свій намір увійти до складу "Ради миру".

Читайте: Країни Близького Сходу та Азії приєднаються до Ради миру по Газі

Хто вже  підтвердив участь у "Раді миру"

Серед них - союзники США з Близького Сходу, такі як Ізраїль, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданія, Катар і Єгипет, а також члени НАТО Туреччина та Угорщина, чиї лідери підтримують хороші особисті стосунки з Трампом.

Крім того, взяти участь погодилися такі країни, як Марокко, Пакистан, Індонезія, Косово, Узбекистан, Казахстан, Парагвай і В'єтнам.

Офіційно Білий дім поки не оприлюднив повний список запрошених. Залишається також незрозумілим, скільки країн підпишуть угоду на очікуваній у четвер церемонії.

ABC зазначає, що "Рада миру" вперше була створена 2025 року з дворічним мандатом Радбезу ООН для управління і відновлення Гази, але в статуті ради немає прямих згадок про Газу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Італія відмовиться від членства у "Раді миру" Трампа

Із проєкту статуту випливає, що "Рада миру" має значно ширший мандат як "міжнародна організація" та "орган з миробудівництва", що прагне до розв'язання світових конфліктів і забезпечення міцного миру. Тобто, організація, на кшталт очолюваної Сполученими Штатами ООН.

"Рада миру" Дональда Трампа: що відомо

  • Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
  • Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".
  • Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом –– самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
  • Трамп запросив до участі в "Раді миру" низку інших світових лідерів, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Окрему різку критику план викликав у прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який заявив, що ініціативу щодо "Ради миру" для Гази не узгоджували з Ізраїлем.
  • Водночас Норвегія, Франція та інші країни ЄС відмовилися від приєднання до "Ради миру".

Пусть на подписание не забудет "ожатую" нобелевскую медальку надеть.
с Орбаном , він тільки в цій угоді з ЄС
Ізраїль? Так Беня Нетаньях послав ***** цю зраду!
Раз тягне путлєра то може підписувати
А то на "сходняке" могут не понять кто главный)
Чудить Додік, а це ще ж весняного загострення немає.
Так в нього перманентний стан такий
Рада придурків миру. Чиста психіатрія...
Смердючій скажений пес, намагається сісти за один стіл з ******, та шось з ним вирішувати, решало, курва!
Кожен підпис за цю "раду міра світу" - це цв'ях у труну міжнародного права. Це - як голос на виборах за Зєлєнского Трампа. Але у масштабах світу. Той хаос, який Трамп створив у США, бцде екстрапольований на цілий світ.
А шо товариши з оон щось, хоть щось зробили
Майже - одні авторитарні країни .. Картіна маслом .
Союз меча і орала, ***...
Їбанько...
@ (в перекладі):
"Підсумки Давосу:
Гренландію профукав, тарифи скасував, привселюдно обісрався."
Хай хоть воно керує бо наші запроданці нічого не варті
Хех, гарний жарт...)))
Смех смехом но он понемногу сколачивает себе банду. Европа только стоит, смотри на это все и обтекает. Радуется что сдала Гренландию по кусочками а не сразу целиком. У них своя перемога.
А нахера в Давосі? В себе вдома в своєму гольфклубі підписуй свої плани з терористами і міжнародними злочинцями
