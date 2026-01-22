Трамп у Давосі планує підписати угоду про створення "Ради миру", - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп у четвер, 22 січня, має намір провести церемонію підписання угоди про створення "Ради миру". Захід, як очікується, відбудеться в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Скільки країн прийняли запрошення

Як зазначає видання, станом на зараз понад два десятки країн прийняли запрошення Трампа увійти до складу ради директорів, але жоден із найбільших європейських союзників США поки що не дав ніяких обіцянок, а дехто й зовсім відхилив цю ідею.

Також читайте: Трамп пояснив запрошення Путіна до "Ради миру": Нам потрібні люди з "величезним впливом"

У середу спецпредставник США Стів Віткофф заявив, що запрошення увійти до складу ради директорів прийняли до 25 країн.

"Думаю, понад 20, можливо, 25 світових лідерів уже прийняли цю пропозицію", - сказав Віткофф в інтерв'ю CNBC.

За даними американських чиновників, на минулих вихідних запрошення було розіслано більш ніж 50 світовим лідерам. Представник Білого дому розповів АВС News, що очікується участь близько 30 країн.

Водночас за даними джерела Reuters, вже приблизно 35 світових лідерів підтвердили свій намір увійти до складу "Ради миру".

Читайте: Країни Близького Сходу та Азії приєднаються до Ради миру по Газі

Хто вже підтвердив участь у "Раді миру"

Серед них - союзники США з Близького Сходу, такі як Ізраїль, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданія, Катар і Єгипет, а також члени НАТО Туреччина та Угорщина, чиї лідери підтримують хороші особисті стосунки з Трампом.

Крім того, взяти участь погодилися такі країни, як Марокко, Пакистан, Індонезія, Косово, Узбекистан, Казахстан, Парагвай і В'єтнам.

Офіційно Білий дім поки не оприлюднив повний список запрошених. Залишається також незрозумілим, скільки країн підпишуть угоду на очікуваній у четвер церемонії.

ABC зазначає, що "Рада миру" вперше була створена 2025 року з дворічним мандатом Радбезу ООН для управління і відновлення Гази, але в статуті ради немає прямих згадок про Газу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Італія відмовиться від членства у "Раді миру" Трампа

Із проєкту статуту випливає, що "Рада миру" має значно ширший мандат як "міжнародна організація" та "орган з миробудівництва", що прагне до розв'язання світових конфліктів і забезпечення міцного миру. Тобто, організація, на кшталт очолюваної Сполученими Штатами ООН.

