Трамп у Давосі планує підписати угоду про створення "Ради миру", - ЗМІ
Президент США Дональд Трамп у четвер, 22 січня, має намір провести церемонію підписання угоди про створення "Ради миру". Захід, як очікується, відбудеться в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ABC News.
Скільки країн прийняли запрошення
Як зазначає видання, станом на зараз понад два десятки країн прийняли запрошення Трампа увійти до складу ради директорів, але жоден із найбільших європейських союзників США поки що не дав ніяких обіцянок, а дехто й зовсім відхилив цю ідею.
У середу спецпредставник США Стів Віткофф заявив, що запрошення увійти до складу ради директорів прийняли до 25 країн.
"Думаю, понад 20, можливо, 25 світових лідерів уже прийняли цю пропозицію", - сказав Віткофф в інтерв'ю CNBC.
За даними американських чиновників, на минулих вихідних запрошення було розіслано більш ніж 50 світовим лідерам. Представник Білого дому розповів АВС News, що очікується участь близько 30 країн.
Водночас за даними джерела Reuters, вже приблизно 35 світових лідерів підтвердили свій намір увійти до складу "Ради миру".
Хто вже підтвердив участь у "Раді миру"
Серед них - союзники США з Близького Сходу, такі як Ізраїль, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданія, Катар і Єгипет, а також члени НАТО Туреччина та Угорщина, чиї лідери підтримують хороші особисті стосунки з Трампом.
Крім того, взяти участь погодилися такі країни, як Марокко, Пакистан, Індонезія, Косово, Узбекистан, Казахстан, Парагвай і В'єтнам.
Офіційно Білий дім поки не оприлюднив повний список запрошених. Залишається також незрозумілим, скільки країн підпишуть угоду на очікуваній у четвер церемонії.
ABC зазначає, що "Рада миру" вперше була створена 2025 року з дворічним мандатом Радбезу ООН для управління і відновлення Гази, але в статуті ради немає прямих згадок про Газу.
Із проєкту статуту випливає, що "Рада миру" має значно ширший мандат як "міжнародна організація" та "орган з миробудівництва", що прагне до розв'язання світових конфліктів і забезпечення міцного миру. Тобто, організація, на кшталт очолюваної Сполученими Штатами ООН.
"Рада миру" Дональда Трампа: що відомо
- Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
- Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".
- Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом –– самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
- Трамп запросив до участі в "Раді миру" низку інших світових лідерів, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Окрему різку критику план викликав у прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який заявив, що ініціативу щодо "Ради миру" для Гази не узгоджували з Ізраїлем.
- Водночас Норвегія, Франція та інші країни ЄС відмовилися від приєднання до "Ради миру".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
мірасвіту" - це цв'ях у труну міжнародного права. Це - як голос на виборах за ЗєлєнскогоТрампа. Але у масштабах світу. Той хаос, який Трамп створив у США, бцде екстрапольований на цілий світ.
"Підсумки Давосу:
Гренландію профукав, тарифи скасував, привселюдно обісрався."