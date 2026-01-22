Адміністрація Трампа шукає союзників усередині кубинського уряду для повалення режиму, - WSJ

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість повалення комуністичного режиму на Кубі вже до кінця року та шукає контакти серед представників чинної кубинської влади.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, у Білому домі вважають, що кубинська економіка перебуває на межі колапсу, а влада комуністів стала особливо вразливою після втрати ключового союзника - венесуельського лідера Ніколаса Мадуро. У США сприймають захоплення Мадуро та подальші поступки його оточення як попередження для Гавани.

Американські посадовці наразі не мають чіткого плану повалення режиму, який перебуває при владі майже 70 років. Водночас на зустрічах з кубинськими емігрантами та громадськими організаціями в Маямі та Вашингтоні США намагаються знайти представників нинішньої влади Куби, готових до угоди.

Як зазначає WSJ, США не погрожують Кубі прямим застосуванням сили, однак операція проти Мадуро розглядається командою Трампа як неявна загроза для кубинського керівництва. Вашингтон також наголошує на критичному стані економіки острова, який потерпає від нестачі товарів першої необхідності, ліків та регулярних відключень електроенергії.

Основою економіки Куби тривалий час залишалася субсидована венесуельська нафта. У США розглядають можливість заблокувати ці поставки, що, за оцінками американських чиновників, може призвести до повної зупинки економіки острова протягом кількох тижнів.

Водночас у команді Трампа визнають ризик гуманітарної кризи та нестабільності. Колишній чиновник адміністрації Обами Рікардо Суньїга зауважив, що кубинський режим є значно стійкішим, ніж венесуельський, і наразі не має очевидних слабких ланок усередині.

Президент Куби Мігель Діас-Канель раніше заявляв, що Гавана не прийме "капітуляції чи порозуміння, заснованого на примусі або залякуванні".

Що передувало?

Раніше президент США Дональд Трамп виступив із погрозами на адресу Куби, наголосивши, що на острів більше не постачаються "нафта та гроші", а також закликав "укласти угоду, поки не пізно".

Куба заявила про відсутність будь-яких переговорів зі Сполученими Штатами після публічних заяв і погроз президента США Дональда Трампа.

