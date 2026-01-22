Новини Трамп погрожує Кубі
Адміністрація Трампа шукає союзників усередині кубинського уряду для повалення режиму, - WSJ

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість повалення комуністичного режиму на Кубі вже до кінця року та шукає контакти серед представників чинної кубинської влади.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, у Білому домі вважають, що кубинська економіка перебуває на межі колапсу, а влада комуністів стала особливо вразливою після втрати ключового союзника - венесуельського лідера Ніколаса Мадуро. У США сприймають захоплення Мадуро та подальші поступки його оточення як попередження для Гавани.

Американські посадовці наразі не мають чіткого плану повалення режиму, який перебуває при владі майже 70 років. Водночас на зустрічах з кубинськими емігрантами та громадськими організаціями в Маямі та Вашингтоні США намагаються знайти представників нинішньої влади Куби, готових до угоди.

Як зазначає WSJ, США не погрожують Кубі прямим застосуванням сили, однак операція проти Мадуро розглядається командою Трампа як неявна загроза для кубинського керівництва. Вашингтон також наголошує на критичному стані економіки острова, який потерпає від нестачі товарів першої необхідності, ліків та регулярних відключень електроенергії.

Основою економіки Куби тривалий час залишалася субсидована венесуельська нафта. У США розглядають можливість заблокувати ці поставки, що, за оцінками американських чиновників, може призвести до повної зупинки економіки острова протягом кількох тижнів.

Водночас у команді Трампа визнають ризик гуманітарної кризи та нестабільності. Колишній чиновник адміністрації Обами Рікардо Суньїга зауважив, що кубинський режим є значно стійкішим, ніж венесуельський, і наразі не має очевидних слабких ланок усередині.

Президент Куби Мігель Діас-Канель раніше заявляв, що Гавана не прийме "капітуляції чи порозуміння, заснованого на примусі або залякуванні".

Топ коментарі
+3
В Венесуелі вже повалив режим обмудок рижий? Чи тільки викрав Мадуро а режим залишився тей самий. Тепер та мавпа яка віддала Тромбу нобелівську премію міру нехай поїде в свою Венесуелу де її роздеруть і почеплять замість прапора. Тоді побачить приніс Тромб мір в Венесуелу чи ні
22.01.2026 12:07 Відповісти
+3
Вийде як в ірані. Тромб скаже виходьте на протести і захоплюйте владу, допомога вже в дорозі. Люди вийдуть а їх з кулеметів розстріляють і на тому все закінчиться. І кілька десятиліть вже ніхто на протести виходити не буде.
22.01.2026 12:22 Відповісти
+2
Іранським протестувальникам яким Тромб обіцяв захист і рішучу допомогу вже допоміг повалити режим? Тепер про іран вже ніхто і не згадує. Зате іранский режим добиває залишки опозиції які Тромб допоміг їм виявити. Тепер Тромб ще кубинців хоче підставити під ніж.
22.01.2026 12:19 Відповісти
Формально тепер режим Венесуелли відкритий до справ праці з США, головною перешкодою був Мадуро.
22.01.2026 12:23 Відповісти
Серйозно? Чому тоді венесуельські і кацапські танкери продовжують прориватися через блокаду і тікають від америкосів? Чому американські нафтові компанії наближені до Тромба відмовилися знову заходити в Венесуелу, не дивлячись що Тромб їх запевнив що все буде ОК? Може вони щось більше знають і про ситуацію і про гарантії Тромба ніж ти чи ті хто вірить в мір і процвітання України після капітуляції?
22.01.2026 12:43 Відповісти
Серйозно, американські компанії там були завжди, просто тепер повернуть собі те що вкрав в них ще режим Чавеса.
22.01.2026 13:25 Відповісти
Так ви праві....Попри усунення Мадуро ситуація у Венесуелі залишається вкрай нестабільною. Хоча формально нова влада намагається налагодити діалог із США, існують вагомі причини, чому танкери продовжують тікати від блокади, а нафтові гіганти не поспішають інвестувати. Ну по поперше: значна частина державного апарату та військових Венесуели все ще досі лояльна до попереднього режиму або діє автономно, і там триває справжне двовладдя. Виконувачка обов'язків президента Делсі Родрігес хоча і офіційно декларує готовність до діалогу, але водночас називає арешт Мадуро ,,викраденням'' і заявляє що іі краіна ніколи не буде американською колонією....Тобто в краіні ще панує хаос і криза влади і повна юридична невизначенність. По друге: Танкери тікають з двух причин: 1. Контрабандні зобов'язання. Частина нафти ще раніше вже була оплачена або заставлена за боргами перед росією, Китаєм та Іраном ще до зміни влади. Оператори цих суден зараз намагаються вивезти свій вантаж, поки перехідний період не призвів до повної втрати контролю над цими ресурсами. 2. Блокада Трампа: Через те , що Трамп оголосив ,,повну блокаду'' будь-яких підсанкційних танкерів у грудні 2025 року, І США почали активно захоплювати судна (станом на 21 січня затримано вже щонайменше сім танкерів), це і змушує інші кораблі маневрувати та тікати. По-третє: І хоча Трамп публічно і закликав нафтових гігантів інвестувати 100 мільярдів доларів у відновлення інфраструктури Венесуели, керівники компаній (зокрема Exxon Mobil та ConocoPhillips) ставляться до цього дуже скептично з кількох основних причин. Це високий ризик повторної націоналізації, зруйнована інфраструктура та санкційні бар'єри...Нещодавно Генеральний директор Exxon Mobil Даррен Вудс прямо заявив, що країна є ,,непридатною для інвестування'', оскільки компанія вже двічі втрачала там активи через захоплення їх владою. До того ж нафтова галузь Венесуели перебуває зараз в жахливому стані після десятиліть безгосподарності. Експерти вважають, що обіцяне Трампом швидке зростання видобутку технічно неможливе в короткі терміни. Компаніям потрібні тверді юридичні гарантії та нове законодавство про надра, а не просто пусті слова і запевнення Трампа. Бо попри політичну підтримку Білого дому, багато санкційних обмежень ще й досі формально діють, що створює комплаєнс-ризики для великого бізнесу. Таким чином і вимальовується картина,коли великий бізнес поки що не вірить у стабільність нового режиму, і вимагає і чекає чітких гарантій, а тіньовий флот намагається врятувати і вивезти залишки активів старого режиму під захистом російського прапора, а інші підсанкційні судна просто намагаються уникнути затримання і арешту навіть тікаючи пустими і без вантажу....
22.01.2026 14:12 Відповісти
чим рубіо не тей?
22.01.2026 12:09 Відповісти
о блін понесло адміністрацію
22.01.2026 12:11 Відповісти
Рубіо всіх купить, щоб помститися. Це його святий обовʼязок перед предками.
22.01.2026 12:11 Відповісти
афігєть!
в каракас за чотири години.
а, на кубу сцикують?
чи там, досі хрущов з тухлямі, лякає?
22.01.2026 12:18 Відповісти
Ну, це справа добра, як шо вийде. А як шо вийде як у Венесуєлі то там, на Кубі, свято місто пусте не буде.
22.01.2026 12:18 Відповісти
Вийде як в ірані. Тромб скаже виходьте на протести і захоплюйте владу, допомога вже в дорозі. Люди вийдуть а їх з кулеметів розстріляють і на тому все закінчиться. І кілька десятиліть вже ніхто на протести виходити не буде.
22.01.2026 12:22 Відповісти
В Ірані вийшло те що Трамп ляпнув перед тим як порадитися з військовими. А потім виявилося що можлива підготовку потребуе більше часу.
22.01.2026 12:26 Відповісти
Хто тобі сказав що в Україні буде по іншому? Тромб зараз ляпає давайте підписуйте капітуляцію і завтра буде мір і процвітання. А потім скаже що я не знав що так буде бо військові його не попереджали? Це називається недоговороздатність і шизофенія якщо президент не дотримується слова і угод і не радиться і не слухає своїх військових перед тим як щось комусь пообіцяти чи підписати. А військові кажуть що через пару років у рашистів буде армія більша, сильніша і технологічніша ніж була до війни з Україною.
22.01.2026 12:39 Відповісти
Кажуть чисто для того щоб уряд збільшував фінансування армії.
22.01.2026 13:23 Відповісти
да да давайте на кубу
і оставте вже тих гренландців в спокої, вони жили без американців, живуть і далі так жити хочюуть
слони то на північ то на південь - рухаються коротше,,,
22.01.2026 12:34 Відповісти
Нобелівський лауреат миру повного циклу: створив конфлікт, порішав конфлікт, підписав пісділ, напісділ.
22.01.2026 12:44 Відповісти
Діскобомбулятор треба
31.01.2026 10:54 Відповісти
 
 