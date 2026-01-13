Куба відкинула заяви Трампа про домовленості зі США

Куба заявила про відсутність будь-яких переговорів зі Сполученими Штатами після публічних заяв і погроз президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві президента Куби Мігеля Діас-Канеля, оприлюдненій у соціальній мережі Х.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами кубинського лідера, контакти між Гаваною та Вашингтоном обмежуються виключно технічними питаннями, пов’язаними з міграцією, і не мають політичного характеру.

Позиція Куби щодо заяв Трампа

"Жодних переговорів з урядом США не ведеться, за винятком технічних контактів у сфері міграції", — зазначив Мігель Діас-Канель.

Він також підкреслив, що Куба є незалежною державою і не приймає ультиматумів або тиску з боку інших країн. За словами президента, рішення у сфері внутрішньої та зовнішньої політики ухвалюються виключно кубинською владою.

Реакція МЗС Куби та додаткові заяви

Глава кубинського МЗС Бруно Родрігес зазначив, що країна має повне право самостійно визначати свої зовнішньоекономічні зв’язки, зокрема в енергетичній сфері.

Діас-Канель також розкритикував нову міграційну політику адміністрації Трампа. Йдеться про рішення США припинити дію низки міграційних програм для кризових країн, серед яких опинилася і Куба. За словами кубинського президента, такі кроки мають негативні гуманітарні наслідки.

Раніше президент США Дональд Трамп виступив із погрозами на адресу Куби, наголосивши, що на острів більше не постачаються "нафта та гроші", а також закликав "укласти угоду, поки не пізно".

