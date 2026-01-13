Новини
Куба відкинула заяви Трампа про домовленості зі США

Кубане веде переговори з США

Куба заявила про відсутність будь-яких переговорів зі Сполученими Штатами після публічних заяв і погроз президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві президента Куби Мігеля Діас-Канеля, оприлюдненій у соціальній мережі Х.

За словами кубинського лідера, контакти між Гаваною та Вашингтоном обмежуються виключно технічними питаннями, пов’язаними з міграцією, і не мають політичного характеру.

Позиція Куби щодо заяв Трампа

"Жодних переговорів з урядом США не ведеться, за винятком технічних контактів у сфері міграції", — зазначив Мігель Діас-Канель.

Він також підкреслив, що Куба є незалежною державою і не приймає ультиматумів або тиску з боку інших країн. За словами президента, рішення у сфері внутрішньої та зовнішньої політики ухвалюються виключно кубинською владою.

Реакція МЗС Куби та додаткові заяви

Глава кубинського  МЗС Бруно Родрігес зазначив, що країна має повне право самостійно визначати свої зовнішньоекономічні зв’язки, зокрема в енергетичній сфері.

Діас-Канель також розкритикував нову міграційну політику адміністрації Трампа. Йдеться про рішення США припинити дію низки міграційних програм для кризових країн, серед яких опинилася і Куба. За словами кубинського президента, такі кроки мають негативні гуманітарні наслідки.

Топ коментарі
Так там панував американський капітал. Але за цей час краіна завдяки йому процвітала і розвивалась. Період Кубинської республіки (1902-1959) характеризувався стрімким технологічним та медичним розвитком, завдяки чому країна стала регіональним лідером у Латинській Америці та впровадила низку світових інновацій. Про що звісно комуняки не хотіли ніколи згадувати...
Так , наприклад:
Медицина та охорона здоров'я: 1907 рік - у Гавані вперше в Латинській Америці (включно з Іспанією) відкрито рентгенологічне відділення. Ерадикація жовтої лихоманки та віспи: Куба стала першою країною у світі, яка повністю викорінила ці хвороби (випереджаючи США) завдяки методам епідеміолога Карлоса Фінлея.Визнання ролі комарів: Саме на Кубі було вперше науково доведено (через теорію Фінлея), що жовту лихоманку переносять комарі Aedes aegypti, що змінило світову медицину.Тропічна медицина: Гавана вважається місцем народження тропічної медицини завдяки відкриттям Фінлея та ранньому створенню спеціалізованих дослідницьких центрів.Рівень смертності та лікарів: Станом на 1958 рік Куба посідала перше місце в Латинській Америці за найнижчим рівнем дитячої смертності .ООН визнає Кубу країною з одними з найкращих медичних показників у світі й найкращими в Латинській Америці та Іспанії. На Кубі був один кваліфікований лікар на 957 жителів.
Техніка та зв'язок: 1906 рік - Гавана - перше місто у світі, де запроваджено телефонний зв'язок із прямим набором (без оператора, із дисковими телефонами).1922 - друга країна у світі, яка відкрила радіостанцію, і перша у світі, що передала по радіо концерт і регулярні новини. 1928 року на Кубі вже було 68 радіостанцій, 43 з яких - у Гавані. За цим показником Куба посідала четверте місце у світі після США, Канади й СРСР та перше місце у світі за кількістю радіостанцій на душу населення й на таку малу територію.!!! Куба - перша країна у світі, що випустила радіовиставу й стала родоначальницею радіосеріалів, а згодом - телесеріалів. Тому Кубу вважають батьківщиною телесеріалів.Куба стає найбільшою латиноамериканською країною за обсягами експорту радіосеріалів і сценаріїв
Телебачення: Куба була першою в Латинській Америці, хто розпочав телемовлення (1950 рік).і другою країною у світі, що відкрила телевізійну станцію й студію. Куба стає телевізійним центром Латинської Америки, а Гавана - центром шоу-бізнесу регіону (нині цей центр - Маямі). У 1958 році вона стала другою країною у світі (після США !!!), що впровадила кольорове телебачення. й масовий продаж кольорових телевізорів (у багатьох домах вони працюють і досі). Кількість ТБ-приймачів: До кінця 1950-х років країна посідала 9-те місце у світі за кількістю телевізорів та 4-те за кількістю телеканалів. ....1957 рік - Гавана - друге місто у світі, де відкрився 3D-кінотеатр і кінотеатр-мультизал. Гавана мала найбільшу кількість кінозалів у світі - 358 - випереджаючи на той час Нью-Йорк, Париж, Лондон та всі інші міста.!!!

Культура,Національна ідентичність: Період позначився розквітом кубинської культури, що поєднала іспанські та африканські традиції, а також розвитком літератури, музики та мистецтва, що сформували ******* обличчя країни.

Суспільство: 1937 рік - Куба першою в Латинській Америці ухвалила закон про 8-годинний робочий день і мінімальну заробітну плату. 1940 - перший у світі президент-мулат (від чорношкірої матері та батька-мулата), обраний абсолютною більшістю кубинців. При цьому на Кубі тоді, як і зараз, більшість населення - білі. Цим президентом став майбутній диктатор Фульхенсіо Батіста ,,1940 - на Кубі прийнято найпрогресивнішу в Іберо-Америці (включно з Іспанією та Португалією) конституцію, серед її досягнень: уперше в Латинській Америці встановлено рівні у всьому права між чоловіками й жінками, між расами тощо. В Іспанії жінки отримали рівні з чоловіками права лише в 1976 році.
Інфраструктура та транспорт: Куба побудувала першу залізницю в Іспанській імперії (включно з метрополією) ще до 1902 року, а в республіканський період створила одну з найгустіших мереж залізниць та доріг у регіоні.Центральне шосе (Carretera Central): Побудоване в 1920-х роках, воно стало однією з ************* та найдовших доріг у Латинській Америці на той час. 1900 рік - на Кубі з'являються перші в Латинській Америці автомобілі. Першою жінкою-водієм в Америці та Іспанії стала кубинка. 1929 - заснована авіакомпанія Cubana de Aviación, одна з перших комерційних авіакомпаній світу. !!! 1958 рік - друга країна Латинської Америки за кількістю автомобілів (160 000, тобто один автомобіль на 38 кубинців). Перше місце в регіоні за кількістю електроприладів у домівках кубинців. Перше місце у світі за довжиною залізниць на квадратний кілометр і за кількістю радіоприймачів (один на двох осіб). 1957 рік - найбільш електрифікована країна Латинської Америки, із найвищою кількістю електрифікованих житлових будинків (83%) і помешкань із туалетом та всіма зручностями (80%). Ці показники були одними з найвищих у світі.!!!
Будівництво: 1952 - перший у світі житловий будинок із бетону зведено в Гавані (будівля El Focsa) Куба була лідером регіону у виробництві ******** будматеріалів (цементу та плитки), що дозволило Гавані стати архітектурною перлиною Карибського басейну.
Цукрова промисловість і сільске господарство: Куба стала світовим лідером у виробництві цукру. Завдяки значним інвестиціям та модернізації технологій, виробництво зросло з 1 млн тонн у 1900-х до понад 5 млн тонн у 1925 році. 954 - Куба - країна з найбільшою кількістю великої рогатої худоби на душу населення у світі. Водночас Куба - третя у світі країна за споживанням м'яса на душу населення (після Аргентини та Уругваю).
Рівень доходів: З 1915 по 1959 рік кубинське песо (peso cubano) - єдина валюта у світі, яка за 44 роки знецінилася щодо долара США лише на 1 цент. !!! З 1950 по 1958 рік Куба посідала друге або третє місце за доходами населення в Іберо-Америці, випереджаючи Італію й більш ніж удвічі - Іспанію. Попри невелику територію та лише 6,5 млн населення, у 1958 році Куба займала 29-те місце серед економік світу - далеко попереду всіх країн Латинської Америки, Іспанії, Італії та Португалії ...1958 рік - за даними Міжнародної організації праці, за середньою зарплатою робітників Куба - на восьмому місці у світі (після США, Канади, Швеції, Швейцарії, Нової Зеландії, Данії й Норвегії), а за доходами селян - на сьомому. Рівень безробіття був одним із найнижчих у світі - 7,07%. Загальна кількість працюючого населення Куби у 1958 році - 2 204 000 осіб.
До кінця 1950-х років Куба мала один із найвищих показників доходу на душу населення в Латинській Америці ($353 у 1958 році), що було порівнянно з рівнем Ірландії чи Фінляндії того часу. !!! Тільки вдумайтесь в це !!!!!!
Туризм та інфраструктура: У 1920-х роках почався стрімкий розвиток туризму, будівництво розкішних готелів та казино, особливо в Гавані. Гавана була головним туристичним центром Карибського моря, приймаючи більше відвідувачів, ніж будь-яке інше місто регіону. Це було улюбленим місцем відпочинку американців і не тільки...
.Окрім цього, до 1958 року Куба була країною з найкращим дорожнім покриттям у Латинській Америці, з найбільшою кількістю супермаркетів, із ************* аеропортом (Гавана), з найбільшими іноземними інвестиціями. Готелі, бари, ресторани, казіно, чудові пляжі і чудові показники по усім напрямкам єкономічного і соціального розвитку - краіна розвивалась і росла і була суцільним тропічним раем, Поки туди не приперлися голозаді комуняки і не перетворили цей квітучий край на суцільні жебрацькі руіни....По іншому вони і не могли. ЗРОБИЛИ ТАК САМО , ЯК РОБЛЯТЬ ЗАРАЗ УСЮДИ І КАЦАПИ ДЕ ТІЛЬКИ ВСУНУТЬ СВОГО НОСА. ПРИНЦИП ЗАЛИШИВСЯ ТОЙ САМИЙ: МИ НЕ ЖИВЕМО НОРМАЛЬНО, І ВАМ НЕ ДАМО....
Щось мені підказує, що у якості американської цукровниці Куба була цікавіщою ніж у якості комуністичної дупи.
так отож. і так скрізь, де при владі комуняки і кацапські холуї..
Та то нічого. Зараз хтось з підлабузників діда напише законопроект про анексію Куби.
Та й по тому.
13.01.2026 01:09 Відповісти
Ну так, до вагонів потужності ще далеко
13.01.2026 01:29 Відповісти
США сприяли здобуттю Кубою незалежності: під час війни з Іспанією кубинські партизани зустріли американців як визволителів. І справді, Куба першою з територій, захоплених у Іспанії в 1898 році, отримала незалежність. Однак Поправка Платта (1901 рік) фактично перетворила молоду республіку на залежну від США територію. До соціалістичної революції на Кубі панував американський капітал, за що країну називали «американська цукровниця».
13.01.2026 01:10 Відповісти
У 1960 році Сполучені Штати наклали торгове ембарго на Кубу, а у 1961 році розірвали дипломатичні відносини після того, як на острові була встановлена однопартійна політична система з керівною та спрямовуючою роллю Комуністичної партії.
13.01.2026 01:11 Відповісти
Барак Обама і голова Державної ради Куби Рауль Кастро оголосили про початок відновлення дипломатичних відносин, перерваних у 1961 році.

У 2016 році президент США Обама відвідав Кубу з дводенним державним візитом, що є першим офіційним візитом глави Білого дому з 1928 року.
13.01.2026 01:14 Відповісти
Заяви Трампа та Марко Рубіо про можливу «допомогу» Кубі пролунали на тлі збройної операції США у Венесуелі.
У цьому контексті кубинська тема виглядає не як окремий епізод, а як частина більш широкої стратегічної лінії Вашингтона в Латинській Америці.

Фактично ми спостерігаємо реалізацію оновленої версії доктрини Монро, в якій Сполучені Штати розглядають Західну півкулю як зону свого виняткового впливу.

При цьому поняття суверенітету все частіше трактують умовно: якщо влада в тій чи іншій країні не визнається Вашингтоном, вона оголошується «нелегітимною», а дії проти неї - допустимими.
13.01.2026 01:19 Відповісти
А треба було робити відразу штатом.
britannica.com/event/Cuban-Revolution

Кубинська революція була спричинена в першу чергу соціально-економічною нерівністю, політичною корупцією та впливом радикальних ідеологій.
Більшість багатства була зосереджена в руках малої еліти, тоді як більшість населення жила у бідності.
 Цю нерівність поглиблювала домінування іноземних корпорацій, особливо американських, у кубинській економіці. Уряд Фульгенсіо Батісти, який захопив владу в результаті військового перевороту у 1952 році, широко сприймався як корумпований і нелегітимний.
Режим Батісти характеризувався масштабною цензурою, політичними репресіями та порушеннями прав людини.
Його уряд також тісно співпрацював зі Сполученими Штатами, що багато кубинців сприймали як форму неоколоніалізму.
Відсутність політичної свободи та сприйнята нелегітимність режиму Батісти створювали атмосферу незадоволення, сприятливу для революції. Нарешті, вплив радикальних ідеологій, особливо марксизму, відіграв вирішальну роль у Кубинській революції.
На початку 1950-х років кубинська економіка повністю залежала від одного продукту - цукрової тростини (її частка в кубинському експорті становила 80,1 %).
У найважчому становищі перебували робітники, зайняті на цукрових плантаціях і заводах, які могли знайти роботу лише у сезон збору цукрової тростини, що тривав 3-4 місяці на рік, а також селяни-орендарі та пайовики - їхніх доходів не вистачало ні на повноцінне харчування, ні на житло.
80 % сільського населення Куби проживало в халупах і куренях, а через хронічне недоїдання та антисанітарію постійно страждало від таких хвороб, як туберкульоз і тропічна лихоманка.
Тим часом система охорони здоров'я в країні фактично відсутня - у країні було всього 7200 лікарів і 28236 лікарняних ліжок, з яких відповідно 63 % та 51 % припадали на столицю, а з 336 лікарень і клінік 239 були приватними, причому лише 47 з них розташовані у сільській місцевості, внаслідок чого доступу до медичної допомоги не мали 86,4 % населення.
У 1958 році безробіття на Кубі досягло (за офіційними даними) 40 %, причому офіційна статистика не враховувала як безробітних вище згаданих сільськогосподарських робітників, 65 % з яких могли знайти роботу лише на 3-4 місяці на рік. Через високий рівень конкуренції за робочі місця на промислових підприємствах з'явилася практика їх купівлі-продажу - влаштуватися на підприємство можна було лише купивши робоче місце у свого попередника (ціна могла доходити до тисячі доларів), а при звільненні з роботи місце, навпаки, можна було продати. При цьому, оскільки у безробітних, як правило, не було грошей на купівлю місць, вони були змушені брати гроші у лихварів і, крім тяжких умов праці за маленьку зарплату, опинялися ще й у борговій кабалі.
Збідніння широких верств населення та посилення залежності країни від іноземців разом із надзвичайно високим рівнем безробіття заклали основу для соціального вибуху та повалення Батісти.
ну повалили Батісту і зараз що, завдяки Марксу процвітають? чи у ще більшому гімні живуть? на куй ти тут це ліпиш? таке враження, що ти за тих комуняків топиш...
Я це пишу, щоб було розуміння - чому була Кубинська революція.
А як там "комунякі" під санкціями нагосподарювали - це вже інша історія. Зробили б США Кубу своїм штатом - кубинці б жили по людські.
ти краще напиши чому зараз немає кубинської революції. не думаю, що зараз кубинці при комуняках живуть краще, ніж як жили не при комуняках..
Цікаво, а де ти відкопав цю стару методичку комуністичного політагітатора часів махрового совка? Бо твій опис причин Кубінськоі революціі звучить ну просто як цитата з радянського підручника історії...... Ти фокусуєшся лише на помилках старого режиму і "справедливому гніві", але повністю ігноруєш те, що революціонери обіцяли демократію, а натомість збудували ще жорсткішу диктатуру. Коли ти виправдовуєш переворот лише соціальною нерівністю, ти мимоволі повторюєш тези кубинської держпропаганди, яка виправдовує 60 років несвободи "поганим Батістою"..... Твій допис- це просто класичний і христоматійний приклад того, як працює пропаганда: брати реальні проблеми (корупцію, вплив США) і використовувати їх для виправдання тоталітарного режиму. Ти пишеш про "відсутність свобод" при Батісті, але забуваєш сказати, що після революції свобод стало ще менше, а репресії - масштабнішими. Без цього контексту твій текст виглядає як спроба відбілити Кастро. А ти сам часом бува не є прихильником комуністичноі ідеоологіі? Бо щось твій текст звучить дуже так компліментарно до комуністичного руху. Ти використовуєш терміни на кшталт "неоколоніалізм" та "іноземні корпорації" - це мова комуністичних ідеологів, а не незалежних істориків. Справжня історія складніша: Куба до 1959 року дійсно була однією з найбагатших країн Латинської Америки, а революція не просто "виправила нерівність", вона знищила приватну власність і вигнала з країни мільйони людей, а тих хто залишився перетворила на жебраків у злиднях.... До 1959 року Куба дійсно займала одне з перших місць у Латинській Америці за рівнем доходів на душу населення, кількістю лікарів та розвитком інфраструктури, а комуністична пропаганда ж навпаки нам малює картину "суцільних злиднів". Кастро спочатку обіцяв відновити конституцію 1940 року та провести вільні вибори, але як тільки захопив владу - встановив особисту диктатуру. Теза про "неоколоніалізм США" ігнорує той факт, що після революції Куба стала повністю фінансово та політично залежною від СРСР, перетворившись квітучу краіну на плацдарм для радянських ракет.Твій текст пояснює лише комуністичну точки зору, чому люди були незадоволені, але він ідеалізує саму революцію, замовчуючи, що ліки насправді виявилися набагато гіршими за саму хворобу.....p/s До речі мій батько багато чого розповідав мені про Кубу тих часів. Бо він був в перших рядах радянських військ які туди таємно завозились і висаджувались. І він ще встиг побачити на власні очі рівень життя кубінців коли вони жили під американцями. Бо не встигли комуняки ще все зруйнувати те що ще залишилось від американців і життя ще по інерціі продовжувалось. Я йому тоді не вірив, казав що такого не може бути, бо офіціальна пропаганда тоді нам брехала те саме що й ти тут порозписував . Вже пізніше , коли з другоі половини 80-х і до початку 90-х я сам був багато разів в різних куточках Куби , я був просто шокований тим рівнем бідності і злиднів в якому жили люди при Кастро і його режимі Бо в магазинах не було навіть звичайного мила і одеколону а хліб був усюди по карточкам крім столиці Гавани) Вже не кажучи про все інше.... БУВ ШОКОВАНИЙ ТОМУ ЩО ОЧИКУВАВ ПОБАЧИТИ ТАМ КВІТУЧУ КРАІНУ ЯК ОПИСУВАЛА НАМ НАША ПРОПАГАНДА, А ПОБАЧИВ СТРАШЕННУ ЗЛИДНОТУ.....Я ніколи не забуду як в містечку ******** мене на вулиці оточила гурьба малих дітей і всі з простягнутою рукою просили : Карамеля, карамеля.... (Як з'ясувалось хтось з наших іх вже пригощав цукерками Дюшес. Довелось і мені повертатись до своіх шукати ті цукерки і теж іми пригощати ту малечу. ПІдходили навіть дорослі і теж просили цукерки- пояснювали що не для себе просить- у нього є діти вдома, він ім віднесе) А ТИ І ДАЛІ ПРОДОВЖУЙ ПОСТИТИ ДОПИСИ З АРХІВНИХ КОМУНЯЦКИХ МЕТОДИЧОК І РОЗПОВІДАТИ ЯК БІДНО ЖИЛИ КУБІНЦІ ПІД АМЕРИКАНЦЯМИ, І ЯК ІХ ОЩАСТЛИВИЛИ І ЗРОБИЛИ БАГАТИМИ СОВЄТИ....
Я це писав тому, що в "раю" революцію ніхто не робить, до цього людей потрібно довести.
А до кубинських злиднів після 1961, крім місцевої влади, добряче приложилися і США із санкціями і блокадою.

Ще будучи студентом в союзі я був в Королівстві Марокко і "гурьба малих дітей і всі з простягнутою рукою" там також не давала проходу на кожному кроці.
Терміни на кшталт "неоколоніалізм" та "іноземні(американські) корпорації" - це мова комуністичних ідеологів (з вашої методички).
Насправді західні історики, політологи та економісти, які нe трампісти (a трампістів мало) саме зараз дуже інтенсивно використовують саме цю термінологію.
Не треба приплітати західних чи американських єкономістів-політологів з марксистсько-комуністичними поглядами і ідеологією до істориків. Жодний поважаючий себе історик не буде опускатися до такоі комунячоі термінологіі.. Бо термін «неоколоніалізм» тривалий час вважався частиною марксистської або радянської пропаганди. Тому справжні професійні історики намагаються уникати цих політичних термінів як емоційних ярликів. Замість того, щоб просто назвати щось «неоколоніальним», дослідники описують конкретні механізми: кредитну залежність, нерівні торгові договори або культурну гегемонію і тп і тд Якщо люди бачили ці терміни в тексті, це вказувало на те, що історик, ймовірно, дотримувався критичного погляду на глобалізацію та західний вплив. капітал і таке інше. Тому що б не наражатися на конфлікт на почві різних політичних поглядів при опису тих чи інших історичних подій вони іх як правило уникають......І ці терміни стосовно Куби- до чого тут вони мають взагалі якесь значення, хто і як іх називає? Можна називати все це як завгодно, якщо це за підсумком принесло Кубі тільки процвітання та розвиток - то по великому рахунку хіба не все одно?
Взагалі то, зараз чемпіоном в термінології на всіх мовах світу (і на заході у аналітиків) є вираз "Американський імперіалізм".

Освіжіть свою методичку часів "Холодної Війни".
Це таке вже в вашій методичці пишуть? Невже вже нову отримали? А ви точно впевнені що вона нова? Бо здається що вас таки знову дурять...Або ваша методичка не нова, або іі інформація дійсно застаріла....... Бо хоча термін "американський імперіалізм" і є визнаним і використовується в глобальному політичному дискурсі, особливо критиками, він не є універсальною "чемпіонською" термінологією, яка домінує зараз на всіх мовах світу чи серед всіх аналітиків. Існує багато інших , альтернативних та більш поширених термінів, що відображають різні точки зору на світову роль США. І в основному, в західній аналітиці для опису глобальної ролі США використовуються інші терміни, такі як "гегемонія США", "ліберальний світовий порядок", "глобальне лідерство" або "м'яка сила"......
P.S Я б свою методичку обновив згідно вашій пораді, та проблема в тому,, що в мене іі немає... на відміну від вас.... Знаєте , якось немає необхідності, Обходжуся по старинці досі і без неі....Бо у мене достатньо своіх власних знань, життевого досвіду, та переконань, щоб донести свою думку якось без сторонніх шаблонів і штампів....
проблема в тому, що в мене іі також немає.
Владимир Высоцкий - Бег иноходца



Мне набили раны на спине,

Я дрожу боками у воды.

Я согласен бегать в табуне -

Но не под седлом и без узды!
Ви стверджує що в "раю" революцію ніхто не робить? Тобто ви вважаетє що нібито революції стаються лише у «пеклі»? Маю з вами абсолютно не погодитись. Існує такий собі «парадокс Токвіля»: який і пояснює ,що революції часто відбуваються не тоді, коли стає гірше, а коли умови життя покращуються, але очікування населення зростають швидше за реальні реформи... Ось вам загальновідомі історичні приклади країн, де на момент переворотів або революцій економіка була стабільною або зростала і народ жив дуже і дуже я б сказав непогано: Російська імперія (1917 рік) Попри труднощі Першої світової війни, Росія демонструвала значні темпи зростання до її початку.Протягом 1890-1913 років Росія мала одні з найвищих темпів промислового росту у світі. У 1913 році країна була найбільшим експортером зерна.Лютнева революція почалася через логістичні збої (по суті із за черг за хлібом у Петрограді !!!), а не через загальнодержавний колапс економіки. Подальший жовтневий переворот був звичайним силовим захопленням влади радикальною меншістю (більшовиками) у момент слабкості демократичних інститутів. Як жили люди у царській росіі, які в них були зарплати і які були ціни - інфи багато в неті- я не бути іх тут повторювати. Навіть швидкий іх перегляд дасть вам розуміння того що люди жили тоді яб сказав дійсно гарно і краіна швидким темпапи розвивалася.Тим не менш озброєна меншість нав'язала цілій краіні своє ,,бачення" і тим що неосвіченні люди сподівались ще на щось краще....і бажання отримати щось на шару- ви ж пам'ятає ті гасла: ,,Земля крестьянам а Фабрики робочим" Хоча наші комунячі пропагондони як і про Кубу теж розказують байки що нещасний народ тоді жебракував і жив у злиднях а економіка була у занепаді...
Іран (1979 рік - Ісламська революція) Це взагалі класичний приклад революції в умовах,,економічного дива''.Завдяки нафтовому буму 1970-х Іран переживав неймовірне економічне зростання. Рівень життя стрімко зростав, проводилася масштабна модернізація (Біла революція). Суспільство не встигало за швидкою вестернізацією, що призвело до конфлікту цінностей. Революцію вчинили не голодні люди, а ті, хто відчував загрозу своїй релігійним та культурним поглядам.
Франція (Травень 1968 року) Це ще один цікавий приклад. Цей період, відомий як «Славне тридцятиріччя» - час безпрецедентного економічного зростання Франціі. Панує повна зайнятість, високі зарплати, доступність товарів. Аж ні - на тобі революція! То була студентська революція яка як не дивно відбулася через іх ,,нудьгу'' та консерватизм уряду Де Голля. Те основне гасло студентів ,,Ми не хочемо вмирати від нудьги" просто ідеально ілюструє, що ситий шлунок не є запобіжником від бунту.
Лівія (2011 рік) Лівія мала найвищий Індекс людського розвитку в Африці, безкоштовну медицину та освіту.Вважалось за вдачу потрапити туди на заробітки не тільки для громадян сусідніх Африканських краін а навіть і для громадян з колишнього совка і краін СНГ. Там працювало до речі у 90-х і у 2000-х за контрактом багато наших лікарів і медперсоналу. Навіть наші військові льотчики там служили за приватними контрактами...Але як бачимо, наявність богатих ресурсів, стабільна економіка і високі зарплати і роозвиток, не гарантують лояльності громадян, якщо в країні відсутні канали для політичної участі та панує диктатура однієї родини....
Куба (1950-ті роки) - спростування міфу про ,,злидні''Так, вона теж у цьому моєму списку. Бо всупереч комуністичним пропагандистам, Куба перед 1959 роком не була ,,зубожілою''. Куба посідала 3-тє місце в Латинській Америці за рівнем доходу на душу населення та мала один із найвищих показників за кількістю лікарів і телевізорів на 1000 осіб у світі на той час.(і це не вигадка і не спирання на спогади і роскази мого батька- про економіку Куби до 1959 року можна дізнатися у відкритих історичних джерелах) Не голод,і зубожіння а корупція режиму Батисти, (а де іі немає) та відсутність політичних свобод та розрив життевого рівня між містом селом були основним поясненням Кастро для організаціі революціі, Та й те що революцію там очолили далеко не селяни-наймити теж про щось говорить.....Ну от навіщо було з усього маху бити цілу краіну головою об стіну і перетворювати усе на жебрацькі руіни тільки із за того що в селі жили не так як у місті - невідомо.....І ваш приклад з Марокко вибачте у цьому не зовсім доречний і вдалий. Марокко ніколи не було заможною краіною як колись була Куба. Порівняння Марокко та Куби кінця 1950-х років показує дві принципово різні траєкторії розвитку. У той час як Куба була однією з найбагатших країн Латинської Америки, і до революції 1959 року демонструвала показники, що наближали її до розвинених країн, Марокко лише починало свій шлях як незалежна держава з набагато нижчим рівнем статків. Але зараз сітуація змінюється навпаки. Марокко перетворилося на стабільну країну з середнім рівнем доходу завдяки інвестиціям у фосфати, туризм та інфраструктуру, але воно ніколи не займало і не займе мабуть ніколи таких високих позицій у світових рейтингах добробуту, які мала Куба до 1959 року І той приклад що за мною на Кубі бігали юрбою діти так само як за вами бігали у Марокко, лише підтверджує той факт до якого рівня бідноти і злиднів довели і опустили комуняки Кубу.......
p/s Так що, Революції - це не завжди про,,хліб'' і не про те що його треба ,,довести до цього" . Це про кризу легітимності влади та кризу очікувань. Коли економіка росте, люди починають вимагати ще чогось більшого, ще більших політичних прав, або якихось змін , бо бачте вони ,,нудьгують" Якщо влада ім цього не дає (як Батиста на Кубі або Шах в Ірані чи Де Голь у Франціі), стається вибух. ..... А Кубу повірьте дійсно шкода. Ми з батьком були одноі думки про це. Бо він там прослужив 3 роки з самого початку інтервенціі, і в Гавані і в Сьен-Фуєгосі, і я там побував пізніше у багатьох містах. Все бачили на власні очі , І бачили зовсім протилежне тому що розповідали нам комунячі пропагандони зі своіх методичок і які ви зараз тут витягнули на світ Божий струхуючи з них нафталіновий пил.... Ця краіна мала і має всі ресурси щоб бути процвітаючою краіною. Сподіваюсь вона колись знову єю стане як колись Ця краіна і іі народ на це заслуговують....
Нехай бикує на Трампа побільше. Щоб відтягнути його увагу від Гренландії.
Ну настільки відморожені і тупі не люди на землі , замість того щоб якось розмовляти , домовлятись
На тебе ніхто не напав як на Україну,з тобою хотять поговорити,а ти чмо як себе ведеш,тиж провокуєш,а тому що знаєш що тебе прикриють твої сявки як ти, раша і китай
@ (в перекладі):
"Індекс піци" різко виріс на 1000%, а гей-бари спорожніли. Тож, схоже, що Міністерство війни США до чогось готується.
Також, за даними моніторингових каналів, сьогодні у США зафіксовано зліт стратегічних бомбардувальників В-52Н.
Зашкал "Індексу піци" означає, що співробітники Мінвійни США посилено над чимось працюють.
Перед захопленням Мадуро цей індекс зріс лише на 700%."
ху..ло і пиз...юк під час трясіння яйцями в танку танго, домовилися про все, що ми сьогодні бачимо і чуємо...А Куба, це так , для конспірації
