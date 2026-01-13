Куба відкинула заяви Трампа про домовленості зі США
Куба заявила про відсутність будь-яких переговорів зі Сполученими Штатами після публічних заяв і погроз президента США Дональда Трампа.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві президента Куби Мігеля Діас-Канеля, оприлюдненій у соціальній мережі Х.
За словами кубинського лідера, контакти між Гаваною та Вашингтоном обмежуються виключно технічними питаннями, пов’язаними з міграцією, і не мають політичного характеру.
Позиція Куби щодо заяв Трампа
"Жодних переговорів з урядом США не ведеться, за винятком технічних контактів у сфері міграції", — зазначив Мігель Діас-Канель.
Він також підкреслив, що Куба є незалежною державою і не приймає ультиматумів або тиску з боку інших країн. За словами президента, рішення у сфері внутрішньої та зовнішньої політики ухвалюються виключно кубинською владою.
Реакція МЗС Куби та додаткові заяви
Глава кубинського МЗС Бруно Родрігес зазначив, що країна має повне право самостійно визначати свої зовнішньоекономічні зв’язки, зокрема в енергетичній сфері.
Діас-Канель також розкритикував нову міграційну політику адміністрації Трампа. Йдеться про рішення США припинити дію низки міграційних програм для кризових країн, серед яких опинилася і Куба. За словами кубинського президента, такі кроки мають негативні гуманітарні наслідки.
- Раніше президент США Дональд Трамп виступив із погрозами на адресу Куби, наголосивши, що на острів більше не постачаються "нафта та гроші", а також закликав "укласти угоду, поки не пізно".
У 2016 році президент США Обама відвідав Кубу з дводенним державним візитом, що є першим офіційним візитом глави Білого дому з 1928 року.
У цьому контексті кубинська тема виглядає не як окремий епізод, а як частина більш широкої стратегічної лінії Вашингтона в Латинській Америці.
Фактично ми спостерігаємо реалізацію оновленої версії доктрини Монро, в якій Сполучені Штати розглядають Західну півкулю як зону свого виняткового впливу.
При цьому поняття суверенітету все частіше трактують умовно: якщо влада в тій чи іншій країні не визнається Вашингтоном, вона оголошується «нелегітимною», а дії проти неї - допустимими.
Так , наприклад:
Медицина та охорона здоров'я: 1907 рік - у Гавані вперше в Латинській Америці (включно з Іспанією) відкрито рентгенологічне відділення. Ерадикація жовтої лихоманки та віспи: Куба стала першою країною у світі, яка повністю викорінила ці хвороби (випереджаючи США) завдяки методам епідеміолога Карлоса Фінлея.Визнання ролі комарів: Саме на Кубі було вперше науково доведено (через теорію Фінлея), що жовту лихоманку переносять комарі Aedes aegypti, що змінило світову медицину.Тропічна медицина: Гавана вважається місцем народження тропічної медицини завдяки відкриттям Фінлея та ранньому створенню спеціалізованих дослідницьких центрів.Рівень смертності та лікарів: Станом на 1958 рік Куба посідала перше місце в Латинській Америці за найнижчим рівнем дитячої смертності .ООН визнає Кубу країною з одними з найкращих медичних показників у світі й найкращими в Латинській Америці та Іспанії. На Кубі був один кваліфікований лікар на 957 жителів.
Техніка та зв'язок: 1906 рік - Гавана - перше місто у світі, де запроваджено телефонний зв'язок із прямим набором (без оператора, із дисковими телефонами).1922 - друга країна у світі, яка відкрила радіостанцію, і перша у світі, що передала по радіо концерт і регулярні новини. 1928 року на Кубі вже було 68 радіостанцій, 43 з яких - у Гавані. За цим показником Куба посідала четверте місце у світі після США, Канади й СРСР та перше місце у світі за кількістю радіостанцій на душу населення й на таку малу територію.!!! Куба - перша країна у світі, що випустила радіовиставу й стала родоначальницею радіосеріалів, а згодом - телесеріалів. Тому Кубу вважають батьківщиною телесеріалів.Куба стає найбільшою латиноамериканською країною за обсягами експорту радіосеріалів і сценаріїв
Телебачення: Куба була першою в Латинській Америці, хто розпочав телемовлення (1950 рік).і другою країною у світі, що відкрила телевізійну станцію й студію. Куба стає телевізійним центром Латинської Америки, а Гавана - центром шоу-бізнесу регіону (нині цей центр - Маямі). У 1958 році вона стала другою країною у світі (після США !!!), що впровадила кольорове телебачення. й масовий продаж кольорових телевізорів (у багатьох домах вони працюють і досі). Кількість ТБ-приймачів: До кінця 1950-х років країна посідала 9-те місце у світі за кількістю телевізорів та 4-те за кількістю телеканалів. ....1957 рік - Гавана - друге місто у світі, де відкрився 3D-кінотеатр і кінотеатр-мультизал. Гавана мала найбільшу кількість кінозалів у світі - 358 - випереджаючи на той час Нью-Йорк, Париж, Лондон та всі інші міста.!!!
Культура,Національна ідентичність: Період позначився розквітом кубинської культури, що поєднала іспанські та африканські традиції, а також розвитком літератури, музики та мистецтва, що сформували ******* обличчя країни.
Суспільство: 1937 рік - Куба першою в Латинській Америці ухвалила закон про 8-годинний робочий день і мінімальну заробітну плату. 1940 - перший у світі президент-мулат (від чорношкірої матері та батька-мулата), обраний абсолютною більшістю кубинців. При цьому на Кубі тоді, як і зараз, більшість населення - білі. Цим президентом став майбутній диктатор Фульхенсіо Батіста ,,1940 - на Кубі прийнято найпрогресивнішу в Іберо-Америці (включно з Іспанією та Португалією) конституцію, серед її досягнень: уперше в Латинській Америці встановлено рівні у всьому права між чоловіками й жінками, між расами тощо. В Іспанії жінки отримали рівні з чоловіками права лише в 1976 році.
Інфраструктура та транспорт: Куба побудувала першу залізницю в Іспанській імперії (включно з метрополією) ще до 1902 року, а в республіканський період створила одну з найгустіших мереж залізниць та доріг у регіоні.Центральне шосе (Carretera Central): Побудоване в 1920-х роках, воно стало однією з ************* та найдовших доріг у Латинській Америці на той час. 1900 рік - на Кубі з'являються перші в Латинській Америці автомобілі. Першою жінкою-водієм в Америці та Іспанії стала кубинка. 1929 - заснована авіакомпанія Cubana de Aviación, одна з перших комерційних авіакомпаній світу. !!! 1958 рік - друга країна Латинської Америки за кількістю автомобілів (160 000, тобто один автомобіль на 38 кубинців). Перше місце в регіоні за кількістю електроприладів у домівках кубинців. Перше місце у світі за довжиною залізниць на квадратний кілометр і за кількістю радіоприймачів (один на двох осіб). 1957 рік - найбільш електрифікована країна Латинської Америки, із найвищою кількістю електрифікованих житлових будинків (83%) і помешкань із туалетом та всіма зручностями (80%). Ці показники були одними з найвищих у світі.!!!
Будівництво: 1952 - перший у світі житловий будинок із бетону зведено в Гавані (будівля El Focsa) Куба була лідером регіону у виробництві ******** будматеріалів (цементу та плитки), що дозволило Гавані стати архітектурною перлиною Карибського басейну.
Цукрова промисловість і сільске господарство: Куба стала світовим лідером у виробництві цукру. Завдяки значним інвестиціям та модернізації технологій, виробництво зросло з 1 млн тонн у 1900-х до понад 5 млн тонн у 1925 році. 954 - Куба - країна з найбільшою кількістю великої рогатої худоби на душу населення у світі. Водночас Куба - третя у світі країна за споживанням м'яса на душу населення (після Аргентини та Уругваю).
Рівень доходів: З 1915 по 1959 рік кубинське песо (peso cubano) - єдина валюта у світі, яка за 44 роки знецінилася щодо долара США лише на 1 цент. !!! З 1950 по 1958 рік Куба посідала друге або третє місце за доходами населення в Іберо-Америці, випереджаючи Італію й більш ніж удвічі - Іспанію. Попри невелику територію та лише 6,5 млн населення, у 1958 році Куба займала 29-те місце серед економік світу - далеко попереду всіх країн Латинської Америки, Іспанії, Італії та Португалії ...1958 рік - за даними Міжнародної організації праці, за середньою зарплатою робітників Куба - на восьмому місці у світі (після США, Канади, Швеції, Швейцарії, Нової Зеландії, Данії й Норвегії), а за доходами селян - на сьомому. Рівень безробіття був одним із найнижчих у світі - 7,07%. Загальна кількість працюючого населення Куби у 1958 році - 2 204 000 осіб.
До кінця 1950-х років Куба мала один із найвищих показників доходу на душу населення в Латинській Америці ($353 у 1958 році), що було порівнянно з рівнем Ірландії чи Фінляндії того часу. !!! Тільки вдумайтесь в це !!!!!!
Туризм та інфраструктура: У 1920-х роках почався стрімкий розвиток туризму, будівництво розкішних готелів та казино, особливо в Гавані. Гавана була головним туристичним центром Карибського моря, приймаючи більше відвідувачів, ніж будь-яке інше місто регіону. Це було улюбленим місцем відпочинку американців і не тільки...
.Окрім цього, до 1958 року Куба була країною з найкращим дорожнім покриттям у Латинській Америці, з найбільшою кількістю супермаркетів, із ************* аеропортом (Гавана), з найбільшими іноземними інвестиціями. Готелі, бари, ресторани, казіно, чудові пляжі і чудові показники по усім напрямкам єкономічного і соціального розвитку - краіна розвивалась і росла і була суцільним тропічним раем, Поки туди не приперлися голозаді комуняки і не перетворили цей квітучий край на суцільні жебрацькі руіни....По іншому вони і не могли. ЗРОБИЛИ ТАК САМО , ЯК РОБЛЯТЬ ЗАРАЗ УСЮДИ І КАЦАПИ ДЕ ТІЛЬКИ ВСУНУТЬ СВОГО НОСА. ПРИНЦИП ЗАЛИШИВСЯ ТОЙ САМИЙ: МИ НЕ ЖИВЕМО НОРМАЛЬНО, І ВАМ НЕ ДАМО....
Кубинська революція була спричинена в першу чергу соціально-економічною нерівністю, політичною корупцією та впливом радикальних ідеологій.
Більшість багатства була зосереджена в руках малої еліти, тоді як більшість населення жила у бідності.
Цю нерівність поглиблювала домінування іноземних корпорацій, особливо американських, у кубинській економіці. Уряд Фульгенсіо Батісти, який захопив владу в результаті військового перевороту у 1952 році, широко сприймався як корумпований і нелегітимний.
Режим Батісти характеризувався масштабною цензурою, політичними репресіями та порушеннями прав людини.
Його уряд також тісно співпрацював зі Сполученими Штатами, що багато кубинців сприймали як форму неоколоніалізму.
Відсутність політичної свободи та сприйнята нелегітимність режиму Батісти створювали атмосферу незадоволення, сприятливу для революції. Нарешті, вплив радикальних ідеологій, особливо марксизму, відіграв вирішальну роль у Кубинській революції.
У найважчому становищі перебували робітники, зайняті на цукрових плантаціях і заводах, які могли знайти роботу лише у сезон збору цукрової тростини, що тривав 3-4 місяці на рік, а також селяни-орендарі та пайовики - їхніх доходів не вистачало ні на повноцінне харчування, ні на житло.
80 % сільського населення Куби проживало в халупах і куренях, а через хронічне недоїдання та антисанітарію постійно страждало від таких хвороб, як туберкульоз і тропічна лихоманка.
Тим часом система охорони здоров'я в країні фактично відсутня - у країні було всього 7200 лікарів і 28236 лікарняних ліжок, з яких відповідно 63 % та 51 % припадали на столицю, а з 336 лікарень і клінік 239 були приватними, причому лише 47 з них розташовані у сільській місцевості, внаслідок чого доступу до медичної допомоги не мали 86,4 % населення.
Збідніння широких верств населення та посилення залежності країни від іноземців разом із надзвичайно високим рівнем безробіття заклали основу для соціального вибуху та повалення Батісти.
А до кубинських злиднів після 1961, крім місцевої влади, добряче приложилися і США із санкціями і блокадою.
Ще будучи студентом в союзі я був в Королівстві Марокко і "гурьба малих дітей і всі з простягнутою рукою" там також не давала проходу на кожному кроці.
Насправді західні історики, політологи та економісти, які нe трампісти (a трампістів мало) саме зараз дуже інтенсивно використовують саме цю термінологію.
Освіжіть свою методичку часів "Холодної Війни".
P.S Я б свою методичку обновив згідно вашій пораді, та проблема в тому,, що в мене іі немає... на відміну від вас.... Знаєте , якось немає необхідності, Обходжуся по старинці досі і без неі....Бо у мене достатньо своіх власних знань, життевого досвіду, та переконань, щоб донести свою думку якось без сторонніх шаблонів і штампів....
Мне набили раны на спине,
Я дрожу боками у воды.
Я согласен бегать в табуне -
Но не под седлом и без узды!
Іран (1979 рік - Ісламська революція) Це взагалі класичний приклад революції в умовах,,економічного дива''.Завдяки нафтовому буму 1970-х Іран переживав неймовірне економічне зростання. Рівень життя стрімко зростав, проводилася масштабна модернізація (Біла революція). Суспільство не встигало за швидкою вестернізацією, що призвело до конфлікту цінностей. Революцію вчинили не голодні люди, а ті, хто відчував загрозу своїй релігійним та культурним поглядам.
Франція (Травень 1968 року) Це ще один цікавий приклад. Цей період, відомий як «Славне тридцятиріччя» - час безпрецедентного економічного зростання Франціі. Панує повна зайнятість, високі зарплати, доступність товарів. Аж ні - на тобі революція! То була студентська революція яка як не дивно відбулася через іх ,,нудьгу'' та консерватизм уряду Де Голля. Те основне гасло студентів ,,Ми не хочемо вмирати від нудьги" просто ідеально ілюструє, що ситий шлунок не є запобіжником від бунту.
Лівія (2011 рік) Лівія мала найвищий Індекс людського розвитку в Африці, безкоштовну медицину та освіту.Вважалось за вдачу потрапити туди на заробітки не тільки для громадян сусідніх Африканських краін а навіть і для громадян з колишнього совка і краін СНГ. Там працювало до речі у 90-х і у 2000-х за контрактом багато наших лікарів і медперсоналу. Навіть наші військові льотчики там служили за приватними контрактами...Але як бачимо, наявність богатих ресурсів, стабільна економіка і високі зарплати і роозвиток, не гарантують лояльності громадян, якщо в країні відсутні канали для політичної участі та панує диктатура однієї родини....
Куба (1950-ті роки) - спростування міфу про ,,злидні''Так, вона теж у цьому моєму списку. Бо всупереч комуністичним пропагандистам, Куба перед 1959 роком не була ,,зубожілою''. Куба посідала 3-тє місце в Латинській Америці за рівнем доходу на душу населення та мала один із найвищих показників за кількістю лікарів і телевізорів на 1000 осіб у світі на той час.(і це не вигадка і не спирання на спогади і роскази мого батька- про економіку Куби до 1959 року можна дізнатися у відкритих історичних джерелах) Не голод,і зубожіння а корупція режиму Батисти, (а де іі немає) та відсутність політичних свобод та розрив життевого рівня між містом селом були основним поясненням Кастро для організаціі революціі, Та й те що революцію там очолили далеко не селяни-наймити теж про щось говорить.....Ну от навіщо було з усього маху бити цілу краіну головою об стіну і перетворювати усе на жебрацькі руіни тільки із за того що в селі жили не так як у місті - невідомо.....І ваш приклад з Марокко вибачте у цьому не зовсім доречний і вдалий. Марокко ніколи не було заможною краіною як колись була Куба. Порівняння Марокко та Куби кінця 1950-х років показує дві принципово різні траєкторії розвитку. У той час як Куба була однією з найбагатших країн Латинської Америки, і до революції 1959 року демонструвала показники, що наближали її до розвинених країн, Марокко лише починало свій шлях як незалежна держава з набагато нижчим рівнем статків. Але зараз сітуація змінюється навпаки. Марокко перетворилося на стабільну країну з середнім рівнем доходу завдяки інвестиціям у фосфати, туризм та інфраструктуру, але воно ніколи не займало і не займе мабуть ніколи таких високих позицій у світових рейтингах добробуту, які мала Куба до 1959 року І той приклад що за мною на Кубі бігали юрбою діти так само як за вами бігали у Марокко, лише підтверджує той факт до якого рівня бідноти і злиднів довели і опустили комуняки Кубу.......
p/s Так що, Революції - це не завжди про,,хліб'' і не про те що його треба ,,довести до цього" . Це про кризу легітимності влади та кризу очікувань. Коли економіка росте, люди починають вимагати ще чогось більшого, ще більших політичних прав, або якихось змін , бо бачте вони ,,нудьгують" Якщо влада ім цього не дає (як Батиста на Кубі або Шах в Ірані чи Де Голь у Франціі), стається вибух. ..... А Кубу повірьте дійсно шкода. Ми з батьком були одноі думки про це. Бо він там прослужив 3 роки з самого початку інтервенціі, і в Гавані і в Сьен-Фуєгосі, і я там побував пізніше у багатьох містах. Все бачили на власні очі , І бачили зовсім протилежне тому що розповідали нам комунячі пропагандони зі своіх методичок і які ви зараз тут витягнули на світ Божий струхуючи з них нафталіновий пил.... Ця краіна мала і має всі ресурси щоб бути процвітаючою краіною. Сподіваюсь вона колись знову єю стане як колись Ця краіна і іі народ на це заслуговують....
На тебе ніхто не напав як на Україну,з тобою хотять поговорити,а ти чмо як себе ведеш,тиж провокуєш,а тому що знаєш що тебе прикриють твої сявки як ти, раша і китай
"Індекс піци" різко виріс на 1000%, а гей-бари спорожніли. Тож, схоже, що Міністерство війни США до чогось готується.
Також, за даними моніторингових каналів, сьогодні у США зафіксовано зліт стратегічних бомбардувальників В-52Н.
Зашкал "Індексу піци" означає, що співробітники Мінвійни США посилено над чимось працюють.
Перед захопленням Мадуро цей індекс зріс лише на 700%."