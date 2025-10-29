Україна закриває посольство на Кубі та знижує з нею рівень дипломатичних відносин, - Сибіга

Україна закриває своє посольство в Гавані на Кубі та знижує з нею рівень дипломатичних відносин. Причиною такого рішення стала підтримка кубинської влади Росії у війні проти України.

Про це в соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

Чому Україна не підтримала резолюцію Куби в ООН?

Сибіга нагадав, що 29 жовтня Україна проголосувала проти резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Необхідність припинення американської блокади Куби".

Він пояснив, що такий крок має серйозні підстави.

"Ми пам'ятаємо побажання кубинського президента "успіхів" Путіну в його агресивній війні проти України. Ми його добре чули. Цього року ми вирішили закрити наше посольство в Гавані й знизити рівень наших дипломатичних відносин. Наш голос не спрямований проти кубинського народу - ми поважаємо його право жити в процвітанні",- заявив очільник зовнішньополітичного відомства.

Читайте також: Куба заперечує, що її громадяни воюють проти України у складі армії РФ

Кубинські найманці в армії РФ

Сибіга зазначив, що голос України проти резолюції спрямований проти бездіяльності кубинської влади у відповідь на масовий призов кубинських громадян до російської окупаційної армії.

За словами міністра, тисячі з них підписали контракти, поповнивши лави солдатів, які беруть безпосередню участь у бойових діях на українській землі.

"Небажання Гавани зупинити масове залучення своїх громадян до війни Росії проти України є співучастю в агресії і має бути засуджене найрішучішим чином. Україна завжди буде протидіяти такій практиці та захищатиме цілі та принципи Статуту ООН", - додав Сибіга.

Раніше повідомлялося про те, що Сполучені Штати повідомили про участь близько п’яти тисяч кубинців у війні проти України на боці Росії.

Міністерство закордонних справ Куби своєю чергою заперечувало звинувачення США щодо участі країни у війні проти України на боці РФ.

Дивіться також: Колумбійські найманці РФ страчують цивільних українців: "Ліквідувати всіх: жінок та дітей". АУДIО