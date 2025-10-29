Украина закрывает посольство на Кубе и понижает с ней уровень дипломатических отношений, - Сибига

Украина закрывает свое посольство в Гаване на Кубе и понижает с ней уровень дипломатических отношений. Причиной такого решения стала поддержка кубинскими властями России в войне против Украины.

Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Почему Украина не поддержала резолюцию Кубы в ООН?

Сыбига напомнил, что 29 октября Украина проголосовала против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Необходимость прекращения американской блокады Кубы".

Он пояснил, что такой шаг имеет серьезные основания.

"Мы помним пожелания кубинского президента "успехов" Путину в его агрессивной войне против Украины. Мы его хорошо слышали. В этом году мы решили закрыть наше посольство в Гаване и понизить уровень наших дипломатических отношений. Наш голос не направлен против кубинского народа - мы уважаем его право жить в процветании", - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Кубинские наемники в армии РФ

Сибига отметил, что голос Украины против резолюции направлен против бездействия кубинских властей в ответ на массовый призыв кубинских граждан в российскую оккупационную армию.

По словам министра, тысячи из них подписали контракты, пополнив ряды солдат, принимающих непосредственное участие в боевых действиях на украинской земле.

"Нежелание Гаваны остановить массовое привлечение своих граждан к войне России против Украины является соучастием в агрессии и должно быть осуждено самым решительным образом. Украина всегда будет противодействовать такой практике и защищать цели и принципы Устава ООН", - добавил Сибига.

Ранее сообщалось о том, что Соединенные Штаты сообщили об участии около пяти тысяч кубинцев в войне против Украины на стороне России.

Министерство иностранных дел Кубы, в свою очередь, опровергло обвинения США в участии страны в войне против Украины на стороне РФ.

