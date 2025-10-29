РУС
Украина закрывает посольство на Кубе и понижает с ней уровень дипломатических отношений, - Сибига

Украина закрывает свое посольство в Гаване на Кубе и понижает с ней уровень дипломатических отношений. Причиной такого решения стала поддержка кубинскими властями России в войне против Украины.

Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

Почему Украина не поддержала резолюцию Кубы в ООН?

Сыбига напомнил, что 29 октября Украина проголосовала против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Необходимость прекращения американской блокады Кубы".

Он пояснил, что такой шаг имеет серьезные основания.

"Мы помним пожелания кубинского президента "успехов" Путину в его агрессивной войне против Украины. Мы его хорошо слышали. В этом году мы решили закрыть наше посольство в Гаване и понизить уровень наших дипломатических отношений. Наш голос не направлен против кубинского народа - мы уважаем его право жить в процветании", - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Читайте также: Куба отрицает, что ее граждане воюют против Украины в составе армии РФ

Кубинские наемники в армии РФ

Сибига отметил, что голос Украины против резолюции направлен против бездействия кубинских властей в ответ на массовый призыв кубинских граждан в российскую оккупационную армию.

По словам министра, тысячи из них подписали контракты, пополнив ряды солдат, принимающих непосредственное участие в боевых действиях на украинской земле.

"Нежелание Гаваны остановить массовое привлечение своих граждан к войне России против Украины является соучастием в агрессии и должно быть осуждено самым решительным образом. Украина всегда будет противодействовать такой практике и защищать цели и принципы Устава ООН", - добавил Сибига.

  • Ранее сообщалось о том, что Соединенные Штаты сообщили об участии около пяти тысяч кубинцев в войне против Украины на стороне России.
  • Министерство иностранных дел Кубы, в свою очередь, опровергло обвинения США в участии страны в войне против Украины на стороне РФ.

Смотрите также: Колумбийские наемники РФ казнят гражданских украинцев: "Ликвидировать всех: женщин и детей". АУДИО

А з білорусами?
показать весь комментарий
29.10.2025 20:45 Ответить
То другоє, Бульбофюрер до ЗЕбіла як до сина рідного ставиться (сам казав, бачила відео), тому Батька для Янелоха як наставник... враховуючі порушення конституції і узурпацію влади Піськограй йде його шляхом
показать весь комментарий
29.10.2025 21:05 Ответить
Треба терміново придумати якійсь орган для працевлаштування кадрів з посольства куби.
показать весь комментарий
29.10.2025 20:54 Ответить
Розширять посольство наприклад в Іспанії(
показать весь комментарий
29.10.2025 21:29 Ответить
А як щодо ірану? Чому і досі не закрили посольство і не розірвали дипломатичні відносини???
показать весь комментарий
29.10.2025 21:27 Ответить
До речі якось забулося про іран
показать весь комментарий
29.10.2025 21:42 Ответить
 
 