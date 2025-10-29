Україна вперше не підтримала в ООН щорічну резолюцію Куби проти ембарго США
Україна вперше проголосувала проти щорічної резолюції на Генасамблеї ООН щодо зняття ембарго США з Куби.
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.
Україна виступила проти
Серед причин рішення України проголосувати проти такі:
- громадяни Куби беруть участь у війні, яку розпочала РФ проти України, на стороні Росії як найманці;
- Росія використовує Кубу для обходу санкцій, запроваджених з метою змусити її припинити повномасштабне вторгнення.
"Це не про кубинський народ — це про протидію авторитарній експансії. Кубинський режим має змінити свою руйнівну політику", - додав Єрмак.
Про що резолюція
Усього 7 країн проголосували проти зняття ембарго з Куби. Це США, Україна, Аргентина, Угорщина, Ізраїль, Парагвай та Північна Македонія. 165 країн проголосували за резолюцію про зняття ембарго, 12 — утримались.
Вперше США наклали ембарго на продаж зброї Кубі у 1958 році, за часів режиму Фульхенсіо Батисти.
А 1960 року, майже через два роки після того, як кубинська революція повалила режим Батісти, США наклали ембарго на експорт на Кубу, за винятком продуктів харчування і медикаментів, після того, як Гавана без компенсації націоналізувала американські нафтопереробні заводи, що належали Вашингтону.
Після цього ембарго розширили й воно охопило майже весь експорт.
Починаючи з 1992 року Куба щорічно виносить на голосування в ООН резолюцію із закликом до США скасувати ембарго, і її переважно підтримує більшість країн світу.
- це все , що потрібно знати про вплив "більшості країн світу" ...
параша клала на оон.
піндосія кладе на оон.
а, ви грайтеся, ніщеброди, в резолюції!
це ж, скільки вільного бабла гуляє......
П.С - війна не 3 роки , а вже скоро 12 буде !
Хоча могло би бути по іншому?!-риторичне питання
Давненько цього поца не було чути.
Після зустрічі зі студентами, Андрюша пройшов курс реабілітації, де він зачитував, що було написано на картонках протестувальників, та на ляльках показував лікарю-психологу, що з ним хотіли зробити студенти.
Але ж саме на народи завжди впливають всі санкції та ембарго. Народи бідніють і живуть в злиднях. Режими як купались в багатстві, так і купаються.
на Кубі, в Ірані, в КНДР, на Маскавабаді
Тому санкції їм тільки на користь.
Може хоч так порозумнішають.
Странно почему сша дают этим глистам деньги ...