УКР
Новини
2 661 31

Україна вперше не підтримала в ООН щорічну резолюцію Куби проти ембарго США

Україна вперше проголосувала проти щорічної резолюції на Генасамблеї ООН щодо зняття ембарго США з Куби.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

Україна виступила проти

Серед причин рішення України проголосувати проти такі:

  • громадяни Куби беруть участь у війні, яку розпочала РФ проти України, на стороні Росії як найманці;
  • Росія використовує Кубу для обходу санкцій, запроваджених з метою змусити її припинити повномасштабне вторгнення.

"Це не про кубинський народ — це про протидію авторитарній експансії. Кубинський режим має змінити свою руйнівну політику", - додав Єрмак.

Про що резолюція

Усього 7 країн проголосували проти зняття ембарго з Куби. Це США, Україна, Аргентина, Угорщина, Ізраїль, Парагвай та Північна Македонія. 165 країн проголосували за резолюцію про зняття ембарго, 12 — утримались.

Україна проголосувала проти резолюції ООН щодо Куби

Вперше США наклали ембарго на продаж зброї Кубі у 1958 році, за часів режиму Фульхенсіо Батисти.

А 1960 року, майже через два роки після того, як кубинська революція повалила режим Батісти, США наклали ембарго на експорт на Кубу, за винятком продуктів харчування і медикаментів, після того, як Гавана без компенсації націоналізувала американські нафтопереробні заводи, що належали Вашингтону.

Після цього ембарго розширили й воно охопило майже весь експорт.

Починаючи з 1992 року Куба щорічно виносить на голосування в ООН резолюцію із закликом до США скасувати ембарго, і її переважно підтримує більшість країн світу.

Автор: 

+9
з 1992 року Куба щорічно виносить на голосування в ООН резолюцію із закликом до США скасувати ембарго, і її переважно підтримує більшість країн світу ...Джерело: https://censor.net/ua/n3582346
- це все , що потрібно знати про вплив "більшості країн світу" ...
29.10.2025 19:18 Відповісти
+8
Офісний Єрмак яким боком до резолюції
29.10.2025 19:26 Відповісти
+6
Єрмачок виліз нагора.
Давненько цього поца не було чути.

Після зустрічі зі студентами, Андрюша пройшов курс реабілітації, де він зачитував, що було написано на картонках протестувальників, та на ляльках показував лікарю-психологу, що з ним хотіли зробити студенти.
29.10.2025 19:34 Відповісти
оон, така собі оон!
параша клала на оон.
піндосія кладе на оон.
а, ви грайтеся, ніщеброди, в резолюції!
це ж, скільки вільного бабла гуляє......
29.10.2025 19:22 Відповісти
А "піндосія" це хто?
29.10.2025 19:37 Відповісти
а, воно тобі треба?
29.10.2025 19:57 Відповісти
в ООН можуть дрочити один одному - просто параша
29.10.2025 19:25 Відповісти
Представники України в ООН затверджуються в ОП
29.10.2025 19:28 Відповісти
це дядя який крутить на бую буратіну
29.10.2025 19:30 Відповісти
Цей дядя багато на себе ковдри потягнув
29.10.2025 19:33 Відповісти
так схоже це йому дозволяють ..буратіно воно ж неадекватне і тупе
29.10.2025 19:34 Відповісти
Значить,три рки війни в оон голосували проти США,а допомогу просили не в куби,а знову таки в США...
29.10.2025 19:31 Відповісти
Они голосовали по инерции как привыкли при совдепии.
29.10.2025 19:40 Відповісти
100% - бо вони там , ще з тих часів , так і залишились ...
П.С - війна не 3 роки , а вже скоро 12 буде !
29.10.2025 19:42 Відповісти
ну що тут казати. беззаперечно тільки одне-колись була ініційована організація сильними для обслуговування і легітимації інтересів сильних. І вони цим користуются. Всі інше нажаль мішура.

Хоча могло би бути по іншому?!-риторичне питання
29.10.2025 19:31 Відповісти
Нормально. Сподіваюся скоро і по Ізраїлю з'явиться власна думка і врахування інтересів країни, а не тому що так сказали.
29.10.2025 19:36 Відповісти
Цілком справедливо.
29.10.2025 19:37 Відповісти
А дєрмак яким боком?У нас президента немає?І,до речі,прлсто утриматися не варіант був?
29.10.2025 19:38 Відповісти
Спочатку. А для Куби утриматися від постачання найманців і сприяння обходу санкцій - не варіант?
29.10.2025 19:42 Відповісти
А вони постачають офіційно чи просто не заважають рашці вербувати через нет?
29.10.2025 20:16 Відповісти
"Це не про кубинський народ - це про протидію авторитарній експансії. Кубинський режим має змінити свою руйнівну політику"

Але ж саме на народи завжди впливають всі санкції та ембарго. Народи бідніють і живуть в злиднях. Режими як купались в багатстві, так і купаються.
29.10.2025 19:39 Відповісти
Народи мають таке керівництво яке заслуговують @
на Кубі, в Ірані, в КНДР, на Маскавабаді
Тому санкції їм тільки на користь.
Може хоч так порозумнішають.
29.10.2025 19:46 Відповісти
Про українців те ж саме скажеш? По-твоєму, українці заслуговують на війну, яку допустили недолугі керівники?
29.10.2025 19:51 Відповісти
Ригорович , як там погода в Білорусі ...?
29.10.2025 19:53 Відповісти
Пусть штурмуют Монкада, школьный городок.
29.10.2025 19:49 Відповісти
навіть зеленим паршивим тварям-ворам іноді і совість треба мати!
29.10.2025 19:45 Відповісти
Правильно. Куба - це прищ.
29.10.2025 19:48 Відповісти
ООН это филиал интернационала!! Совдепия ..
Странно почему сша дают этим глистам деньги ...
29.10.2025 20:03 Відповісти
А, яким боком ФСБ-не бидло дєрмак?
29.10.2025 20:24 Відповісти
 
 