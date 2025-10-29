Україна вперше не підтримала в ООН щорічну резолюцію Куби проти ембарго США

Україна вперше проголосувала проти щорічної резолюції на Генасамблеї ООН щодо зняття ембарго США з Куби.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Україна виступила проти

Серед причин рішення України проголосувати проти такі:

громадяни Куби беруть участь у війні, яку розпочала РФ проти України, на стороні Росії як найманці;

Росія використовує Кубу для обходу санкцій, запроваджених з метою змусити її припинити повномасштабне вторгнення.

"Це не про кубинський народ — це про протидію авторитарній експансії. Кубинський режим має змінити свою руйнівну політику", - додав Єрмак.

Про що резолюція

Усього 7 країн проголосували проти зняття ембарго з Куби. Це США, Україна, Аргентина, Угорщина, Ізраїль, Парагвай та Північна Македонія. 165 країн проголосували за резолюцію про зняття ембарго, 12 — утримались.

Вперше США наклали ембарго на продаж зброї Кубі у 1958 році, за часів режиму Фульхенсіо Батисти.

А 1960 року, майже через два роки після того, як кубинська революція повалила режим Батісти, США наклали ембарго на експорт на Кубу, за винятком продуктів харчування і медикаментів, після того, як Гавана без компенсації націоналізувала американські нафтопереробні заводи, що належали Вашингтону.

Після цього ембарго розширили й воно охопило майже весь експорт.

Починаючи з 1992 року Куба щорічно виносить на голосування в ООН резолюцію із закликом до США скасувати ембарго, і її переважно підтримує більшість країн світу.

