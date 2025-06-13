Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо негайного припинення вогню в секторі Гази

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію із закликом до негайного, безумовного та постійного припинення вогню в секторі Гази. За документ проголосували 149 країн із 193, тоді як США, Ізраїль та ще 10 держав виступили проти, а 19 утримались.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Резолюція також вимагає звільнення заручників, утримуваних ХАМАС, повернення палестинських в’язнів, які перебувають в ізраїльському ув’язненні, а також повного виведення ізраїльських військ із Гази. У тексті засуджується використання голоду як методу війни та блокування гуманітарної допомоги.

Представник Ізраїлю в ООН Данні Данон розкритикував текст, назвавши його "кривавим наклепом" і заявив, що ухвалення резолюції без обумовлення звільнення заручників демонструє, що викрадення цивільних працює як стратегія.

Своєю чергою, в.о. представниці США при ООН Дороті Ші заявила, що резолюція "не звільняє заручників, не покращує ситуацію для мирного населення в Газі і не наближає до перемир’я", назвавши її показовим жестом, що підриває авторитет ООН.

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Рішення було ухвалене під час надзвичайної сесії Генасамблеї після того, як США наклали вето на аналогічну резолюцію в Раді Безпеки минулого тижня, мотивуючи це тим, що документ зашкодить мирному процесу.

Попри те, що рішення Генасамблеї ООН не мають обов’язкової сили, вони відображають переважну думку міжнародної спільноти. На відміну від Ради Безпеки, в Генасамблеї жодна країна не має права вето.