Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному, безусловному и постоянному прекращению огня в секторе Газа. За документ проголосовали 149 стран из 193, тогда как США, Израиль и еще 10 государств выступили против, а 19 воздержались.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Резолюция также требует освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС, возвращения палестинских заключенных, находящихся в израильском заключении, а также полного вывода израильских войск из Газы. В тексте осуждается использование голода как метода войны и блокирование гуманитарной помощи.
Представитель Израиля в ООН Данни Данон раскритиковал текст, назвав его "кровавой клеветой" и заявил, что принятие резолюции без оговорки освобождения заложников демонстрирует, что похищение гражданских работает как стратегия.
В свою очередь, и.о. представителя США при ООН Дороти Ши заявила, что резолюция "не освобождает заложников, не улучшает ситуацию для мирного населения в Газе и не приближает к перемирию", назвав ее показательным жестом, подрывающим авторитет ООН.
Решение было принято во время чрезвычайной сессии Генассамблеи после того, как США наложили вето на аналогичную резолюцию в Совете Безопасности на прошлой неделе, мотивируя это тем, что документ повредит мирному процессу.
Несмотря на то, что решения Генассамблеи ООН не имеют обязательной силы, они отражают подавляющее мнение международного сообщества. В отличие от Совета Безопасности, в Генассамблее ни одна страна не имеет права вето.
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А можна так з РФ? Ні? А чому?
Ну то засуньте собі ту резолюцію у дупу і дайте Ізраїлю самому наводити лад.
ми самі під геноцидом, як можна не розуміти инший народ який винищують?
невже аж так сильно мізки засраті єврейською пропагандою?
обидві нації що євреї що палестинці срать хотіли на долю українців але євреї могли б реально допомогти нам а не ставати на бік нашого ворога.
виродки.
До створення Держави Ізраїль, за часів Туреччини, ця територія умовно називалася "Палестина" та всі єврейські жителі її - палестинці. Араби були просто араби. Під час створення Ізраїлю було три версії назви нової держави - Іудея, Ізраїль, Палестина. Перемогла думка Бен Гуріона, а Голда Мейір наполягала на Палестині, як на звичному вже звучанні
Але це все є у Вікіпедії, хто хоче, той прочитає.
Пишу не тобі, ти з тарганами у твоїй хворій голові все одно цього не зрозумієш (точніше, розумієш, але не сприймаєш). Просто щоб інші читачі не повелися на твою провокаційну брехню.
Але правдою від цього вона бути не перестигає
"Я буду вам Богом, а ви мені Народом"
Коротше, віднови методичку.
- А *****?!
"Нація - це більш широке політичне та культурне поняття, ніж народ. Нація - це сукупність людей, об'єднаних спільними інтересами, мовою, культурою, історією та територією. Народ - це сукупність людей, що мають спільне етнічне походження та мову".
Та "сукупність людей", яка в біблейські часм іменувалася "філістимлянами", були саме НАРОДОМ (бо в ті часи "націй" не існувало). І "філістимляни" не мали державності - тому й не мали спільних інтересів. Це був кочовий народ (як і євреї, в ті часи).
У ******** "палестинців" існує окрема "палестинська мова"? Чим культура арабів, які проживають на території "Палестини", відрізняється від культури арабів Лівану чи Єгипту?
Я тут лише вказав на те, що біблейські "філістимляни" та ******* "палестинці" - різні народи, за своїм етнічним походженням. І не більше... А ти і сюди, "свої 5 копійок пхаєш"... Аби тільки "висраться" під моїм коментарем...
Ми називали "народ моря" "фінікійцями", а римляни - "пунійцями"... Ми себе, колись, іменували "руськими", а турки й татари називали нас "уруси"... Ми говоримо "Київ", а в середньовічних арабських джерелах він іменується "Кіоба"... Ми говоримо "Львів", а німці кажуть "Лемберг". Австрійці кажуть "Віен", а ми кажемо "Відень"...
Достатньо "дохідливо" я пояснив?
У статті-відповіді Кемп спитав критиків, а що тут не так? Чуваки, давайте конкретно! У відповідь почув тишу.
Так ми - "семіти", чи ні? Ми - родичі ******** "палестинцям", чи ні?
Ми вже родичі ірокезам чи ні?
Пелесет, це ті ж "пелешет", тобто палестинці, народ вторгненя, від слова "пліша" - вторгнення. Прийшлий "народ моря", звідкись із півночі, чи ******* Греція чи Балкани.
Літера "ש" читається подвійно, або шин(שׁ) - ш, або(שׂ) син - с.
Треба не мародерити допомогу від союзників і не вибирати zeплісняву у владу!
здохни
Україна має підписати перемир'я з полишенням людей під владою терористів, а от Ізраїль - нє, воюєм, бо не повернуть заручників.
Такі милі подвійні стандарти...
Цеж так просто - ТИЦЬ у кнопуц і фсьооо...