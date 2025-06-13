Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному, безусловному и постоянному прекращению огня в секторе Газа. За документ проголосовали 149 стран из 193, тогда как США, Израиль и еще 10 государств выступили против, а 19 воздержались.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Резолюция также требует освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС, возвращения палестинских заключенных, находящихся в израильском заключении, а также полного вывода израильских войск из Газы. В тексте осуждается использование голода как метода войны и блокирование гуманитарной помощи.

Представитель Израиля в ООН Данни Данон раскритиковал текст, назвав его "кровавой клеветой" и заявил, что принятие резолюции без оговорки освобождения заложников демонстрирует, что похищение гражданских работает как стратегия.

В свою очередь, и.о. представителя США при ООН Дороти Ши заявила, что резолюция "не освобождает заложников, не улучшает ситуацию для мирного населения в Газе и не приближает к перемирию", назвав ее показательным жестом, подрывающим авторитет ООН.

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Решение было принято во время чрезвычайной сессии Генассамблеи после того, как США наложили вето на аналогичную резолюцию в Совете Безопасности на прошлой неделе, мотивируя это тем, что документ повредит мирному процессу.

Несмотря на то, что решения Генассамблеи ООН не имеют обязательной силы, они отражают подавляющее мнение международного сообщества. В отличие от Совета Безопасности, в Генассамблее ни одна страна не имеет права вето.