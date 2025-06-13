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Новости Удары Израиля по Сектору Газа
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Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа

голосование Генассамблеи ООН

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному, безусловному и постоянному прекращению огня в секторе Газа. За документ проголосовали 149 стран из 193, тогда как США, Израиль и еще 10 государств выступили против, а 19 воздержались.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Резолюция также требует освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС, возвращения палестинских заключенных, находящихся в израильском заключении, а также полного вывода израильских войск из Газы. В тексте осуждается использование голода как метода войны и блокирование гуманитарной помощи.

Представитель Израиля в ООН Данни Данон раскритиковал текст, назвав его "кровавой клеветой" и заявил, что принятие резолюции без оговорки освобождения заложников демонстрирует, что похищение гражданских работает как стратегия.

В свою очередь, и.о. представителя США при ООН Дороти Ши заявила, что резолюция "не освобождает заложников, не улучшает ситуацию для мирного населения в Газе и не приближает к перемирию", назвав ее показательным жестом, подрывающим авторитет ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тысячи палестинцев ограбили продуктовый склад ООН в Газе, погибли люди

Решение было принято во время чрезвычайной сессии Генассамблеи после того, как США наложили вето на аналогичную резолюцию в Совете Безопасности на прошлой неделе, мотивируя это тем, что документ повредит мирному процессу.

Несмотря на то, что решения Генассамблеи ООН не имеют обязательной силы, они отражают подавляющее мнение международного сообщества. В отличие от Совета Безопасности, в Генассамблее ни одна страна не имеет права вето.

Автор: 

Газа (57) ООН (4195) резолюция ООН (27)


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Топ комментарии
+15
Цікаво.

А можна так з РФ? Ні? А чому?

Ну то засуньте собі ту резолюцію у дупу і дайте Ізраїлю самому наводити лад.
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13.06.2025 01:26 Ответить
+10
нема такої нації "палестинці", бот...
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13.06.2025 02:51 Ответить
+9
Країна "палестина" та народ "палестинці" були народжені у 60-х роках у надрах Міжнародного Відділу ЦК КПРС, конкретний розробник ідеї відомий - Євгеній Примаков.
До створення Держави Ізраїль, за часів Туреччини, ця територія умовно називалася "Палестина" та всі єврейські жителі її - палестинці. Араби були просто араби. Під час створення Ізраїлю було три версії назви нової держави - Іудея, Ізраїль, Палестина. Перемогла думка Бен Гуріона, а Голда Мейір наполягала на Палестині, як на звичному вже звучанні
Але це все є у Вікіпедії, хто хоче, той прочитає.
Пишу не тобі, ти з тарганами у твоїй хворій голові все одно цього не зрозумієш (точніше, розумієш, але не сприймаєш). Просто щоб інші читачі не повелися на твою провокаційну брехню.
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13.06.2025 05:23 Ответить
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Цікаво.

А можна так з РФ? Ні? А чому?

Ну то засуньте собі ту резолюцію у дупу і дайте Ізраїлю самому наводити лад.
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13.06.2025 01:26 Ответить
Точно. Треба винищити всіх палестинців з дітьми та забрати ісконниє землі.
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13.06.2025 06:12 Ответить
пішло нах, падло срюське
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13.06.2025 06:39 Ответить
- Потяг, стії! Раз-два!
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13.06.2025 01:31 Ответить
огласітє як ми проголосували
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13.06.2025 01:34 Ответить
Україна теж цю ганьбу підписала, звичайно. А потім пересічні запитуються - чого це нас Трамп не любить?
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13.06.2025 01:40 Ответить
Представниця США, як і вся трампівська команда, на все дивиться через криве дзеркало. У кацапів перебрали досвід.
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13.06.2025 01:49 Ответить
ганьба Україні якщо ми підтримали геноцид палестинців.
ми самі під геноцидом, як можна не розуміти инший народ який винищують?
невже аж так сильно мізки засраті єврейською пропагандою?
обидві нації що євреї що палестинці срать хотіли на долю українців але євреї могли б реально допомогти нам а не ставати на бік нашого ворога.
виродки.
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13.06.2025 01:58 Ответить
нема такої нації "палестинці", бот...
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13.06.2025 02:51 Ответить
Щось знайоме. "Нєт такой націі как украінци!"
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13.06.2025 05:01 Ответить
Країна "палестина" та народ "палестинці" були народжені у 60-х роках у надрах Міжнародного Відділу ЦК КПРС, конкретний розробник ідеї відомий - Євгеній Примаков.
До створення Держави Ізраїль, за часів Туреччини, ця територія умовно називалася "Палестина" та всі єврейські жителі її - палестинці. Араби були просто араби. Під час створення Ізраїлю було три версії назви нової держави - Іудея, Ізраїль, Палестина. Перемогла думка Бен Гуріона, а Голда Мейір наполягала на Палестині, як на звичному вже звучанні
Але це все є у Вікіпедії, хто хоче, той прочитає.
Пишу не тобі, ти з тарганами у твоїй хворій голові все одно цього не зрозумієш (точніше, розумієш, але не сприймаєш). Просто щоб інші читачі не повелися на твою провокаційну брехню.
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13.06.2025 05:23 Ответить
Слухай, рускій, сховай своє генетичне хамство.
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13.06.2025 05:32 Ответить
Правда, вона така, дехто сприймає її за хамство та образи.
Але правдою від цього вона бути не перестигає
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13.06.2025 05:42 Ответить
Ага. А концепт такої країни як Ізраїль був створений дві тисячі років тому а не в кінці 19 століття іудейським німцем
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13.06.2025 06:52 Ответить
Ваня, все ж таки "концепт країни Ізраїль" був створений не 2.000 років тому (2.000 років тому юдеї її вже втратили), а 4.000 років тому, і не іудейським німцем, а Всевишнім.
"Я буду вам Богом, а ви мені Народом"
Коротше, віднови методичку.
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13.06.2025 07:09 Ответить
якщо ти тупе, то це не лікується
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13.06.2025 06:11 Ответить
- Русіш культуріш?
- А *****?!
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13.06.2025 06:53 Ответить
Взагалі-то, такий народ колись був - у біблейські часи... От тільки є нюанс - ці люди не мали ніякого стосунку ні до арабів, ні до ісламу... Араби там з"явилися лише в 5 столітті нашої ери - їх туди привів Мухамед... Привів з території Аравійського півострова, де вони, до того, кочували...
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13.06.2025 05:50 Ответить
дурню не про народ пишуть, а національність, ну ти не можеш щоб свої 5 копійок не всунути, абсолютно недоречних
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13.06.2025 06:14 Ответить
Дурня шукай у дзеркалі...
"Нація - це більш широке політичне та культурне поняття, ніж народ. Нація - це сукупність людей, об'єднаних спільними інтересами, мовою, культурою, історією та територією. Народ - це сукупність людей, що мають спільне етнічне походження та мову".
Та "сукупність людей", яка в біблейські часм іменувалася "філістимлянами", були саме НАРОДОМ (бо в ті часи "націй" не існувало). І "філістимляни" не мали державності - тому й не мали спільних інтересів. Це був кочовий народ (як і євреї, в ті часи).
У ******** "палестинців" існує окрема "палестинська мова"? Чим культура арабів, які проживають на території "Палестини", відрізняється від культури арабів Лівану чи Єгипту?
Я тут лише вказав на те, що біблейські "філістимляни" та ******* "палестинці" - різні народи, за своїм етнічним походженням. І не більше... А ти і сюди, "свої 5 копійок пхаєш"... Аби тільки "висраться" під моїм коментарем...
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13.06.2025 06:39 Ответить
Там ще був народ-загадка, котрий називався пелесет.
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13.06.2025 07:03 Ответить
Цей "народ-загадка" - просто ті самі "філістимляни" - тільки у вимові іншого їх сусіда... А греки Еллади ще називають "інший народ загадку" - "пеласги"... А, насправді, це той самий народ...
Ми називали "народ моря" "фінікійцями", а римляни - "пунійцями"... Ми себе, колись, іменували "руськими", а турки й татари називали нас "уруси"... Ми говоримо "Київ", а в середньовічних арабських джерелах він іменується "Кіоба"... Ми говоримо "Львів", а німці кажуть "Лемберг". Австрійці кажуть "Віен", а ми кажемо "Відень"...
Достатньо "дохідливо" я пояснив?
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13.06.2025 07:19 Ответить
Щодо пеласгів, то є ще https://chas.cv.ua/history/155633-%D1%96-%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%86%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D1%96-%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83-%D1%86%D0%B8%D0%B2.html ньюанси.
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13.06.2025 08:34 Ответить
Те, що ти приводиш, називаючи "ньюансами", є не що інше, як "поверхаххапайство". А навіть якщо це так - тоді виходить, що ми - потомки семітів? Адже тобою тут, перед цим, висувалося ствердження про тотожність біблійних "філістимлян" з ********* "палестинцями"... У тебе "кінці з кінцями не сходяться...".
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13.06.2025 08:53 Ответить
Поверххапайний "Марш титанів" Артура Кемпа ліберали критикували і обпльовували.
У статті-відповіді Кемп спитав критиків, а що тут не так? Чуваки, давайте конкретно! У відповідь почув тишу.
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13.06.2025 08:56 Ответить
Не "петляй"!!! Дай чітку відповідь:
Так ми - "семіти", чи ні? Ми - родичі ******** "палестинцям", чи ні?
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13.06.2025 09:00 Ответить
Українець Іван Даценко був вождем племені ірокезів.
Ми вже родичі ірокезам чи ні?
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13.06.2025 09:12 Ответить
А знаю про полтавчанина Даценка... І знаю про історію його життя... Тут мова про інше: "Не крути хвостом" - дай чітку відповідь на поставлені мною питання... А не веди себе, як одеський єврей - не відповідай питанням на питання...
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13.06.2025 09:17 Ответить
Ну ти чистий дитсадок... Ти публічно задаєш питання, на котре немає абсолютної відповіді навіть у науковців.
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13.06.2025 09:30 Ответить
Точно... Ти мені нагадуєш кацапів - опонентів Віталія Дрібниці (блогера з Білої Церкви, який веде свій блог у "Чатрулетці" "Вокс Верітатіс"). Ті так само, "крутять хвостом" - коли він їм ставить "незручні" питання.
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13.06.2025 09:57 Ответить
Ось порпаєшся ти по тих інтернет-смітниках, як курка, що знайдеш, те й заковтнеш, не розуміючи, що ковтаєш
Пелесет, це ті ж "пелешет", тобто палестинці, народ вторгненя, від слова "пліша" - вторгнення. Прийшлий "народ моря", звідкись із півночі, чи ******* Греція чи Балкани.
Літера "ש" читається подвійно, або шин(שׁ) - ш, або(שׂ) син - с.
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13.06.2025 07:21 Ответить
Рускій, відчепися...
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13.06.2025 08:19 Ответить
так і українців немає. їх придумав ленін та австрійський генштаб. треба їх того, винищити
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13.06.2025 06:13 Ответить
ще один дурень
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13.06.2025 06:15 Ответить
конечно. всі ми дурні. но коли кажуть, що якогось народу чи національності нема і їх треба винищити, це фашизм.
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13.06.2025 06:21 Ответить
А те, що відбулось сьомого жовтня та дало початок цьому всьому як називалось?
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13.06.2025 06:27 Ответить
Ізраїль самотужки відбивається від сотен мільйонів фанатиків, що вони нам винні?
Треба не мародерити допомогу від союзників і не вибирати zeплісняву у владу!
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13.06.2025 06:32 Ответить
ще одна жопівсько-московитська гнида срати вилізла
здохни
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13.06.2025 06:40 Ответить
Яке фантастичне лицемірство у наших американських "друзів".
Україна має підписати перемир'я з полишенням людей під владою терористів, а от Ізраїль - нє, воюєм, бо не повернуть заручників.
Такі милі подвійні стандарти...
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13.06.2025 05:55 Ответить
Ізраіль не залежить ні від думки, ні від зброї США.
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13.06.2025 06:29 Ответить
Коли показуєшь вулиці з меморіальними табличками в Ізраіїлі такому собі "меснику" Шварбурду, українці зазвичай намагаються цього не помічати. Бо невдобно.
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13.06.2025 06:15 Ответить
пздць скільки на форумі гівна московитського срати вилізло...
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13.06.2025 06:42 Ответить
А я з Ізраілем згоден. Що робили мирні палестинці сьомого жовтня на території Ізраіля? Навіщо їм були потрібні заручники? А тепер там скавчать про геноцид.
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13.06.2025 07:34 Ответить
Блін, а чомуб ООНу не проголосувати проти поганої погоди, хвороб, людських злиднів у бідних країнах?
Цеж так просто - ТИЦЬ у кнопуц і фсьооо...
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13.06.2025 08:04 Ответить
И что теперь? и куда они с этой резолюцией?
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13.06.2025 09:21 Ответить
 
 