Куба отвергла заявления Трампа о договоренностях с США

Куба заявила об отсутствии каких-либо переговоров с Соединенными Штатами после публичных заявлений и угроз президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, обнародованном в социальной сети Х.

По словам кубинского лидера, контакты между Гаваной и Вашингтоном ограничиваются исключительно техническими вопросами, связанными с миграцией, и не носят политического характера.

Позиция Кубы относительно заявлений Трампа

"Никаких переговоров с правительством США не ведется, за исключением технических контактов в сфере миграции", - отметил Мигель Диас-Канель.

Он также подчеркнул, что Куба является независимым государством и не принимает ультиматумов или давления со стороны других стран. По словам президента, решения в сфере внутренней и внешней политики принимаются исключительно кубинскими властями.

Реакция МИД Кубы и дополнительные заявления

Глава кубинского МИД Бруно Родригес отметил, что страна имеет полное право самостоятельно определять свои внешнеэкономические связи, в частности - в энергетической сфере.

Диас-Канель также раскритиковал новую миграционную политику администрации Трампа. Речь идет о решении США остановить действие ряда миграционных программ для кризисных стран, среди которых оказалась и Куба. По словам кубинского президента, такие шаги имеют негативные гуманитарные последствия.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с угрозами в адрес Кубы, подчеркнув, что на остров больше не поставляются "нефть и деньги", а также призвал "заключить соглашение, пока не поздно".

