Куба отвергла заявления Трампа о договоренностях с США
Куба заявила об отсутствии каких-либо переговоров с Соединенными Штатами после публичных заявлений и угроз президента США Дональда Трампа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, обнародованном в социальной сети Х.
По словам кубинского лидера, контакты между Гаваной и Вашингтоном ограничиваются исключительно техническими вопросами, связанными с миграцией, и не носят политического характера.
Позиция Кубы относительно заявлений Трампа
"Никаких переговоров с правительством США не ведется, за исключением технических контактов в сфере миграции", - отметил Мигель Диас-Канель.
Он также подчеркнул, что Куба является независимым государством и не принимает ультиматумов или давления со стороны других стран. По словам президента, решения в сфере внутренней и внешней политики принимаются исключительно кубинскими властями.
Реакция МИД Кубы и дополнительные заявления
Глава кубинского МИД Бруно Родригес отметил, что страна имеет полное право самостоятельно определять свои внешнеэкономические связи, в частности - в энергетической сфере.
Диас-Канель также раскритиковал новую миграционную политику администрации Трампа. Речь идет о решении США остановить действие ряда миграционных программ для кризисных стран, среди которых оказалась и Куба. По словам кубинского президента, такие шаги имеют негативные гуманитарные последствия.
- Ранее президент США Дональд Трамп выступил с угрозами в адрес Кубы, подчеркнув, что на остров больше не поставляются "нефть и деньги", а также призвал "заключить соглашение, пока не поздно".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Та й по тому.
У 2016 році президент США Обама відвідав Кубу з дводенним державним візитом, що є першим офіційним візитом глави Білого дому з 1928 року.
У цьому контексті кубинська тема виглядає не як окремий епізод, а як частина більш широкої стратегічної лінії Вашингтона в Латинській Америці.
Фактично ми спостерігаємо реалізацію оновленої версії доктрини Монро, в якій Сполучені Штати розглядають Західну півкулю як зону свого виняткового впливу.
При цьому поняття суверенітету все частіше трактують умовно: якщо влада в тій чи іншій країні не визнається Вашингтоном, вона оголошується «нелегітимною», а дії проти неї - допустимими.
Так , наприклад:
Медицина та охорона здоров'я: 1907 рік - у Гавані вперше в Латинській Америці (включно з Іспанією) відкрито рентгенологічне відділення. Ерадикація жовтої лихоманки та віспи: Куба стала першою країною у світі, яка повністю викорінила ці хвороби (випереджаючи США) завдяки методам епідеміолога Карлоса Фінлея.Визнання ролі комарів: Саме на Кубі було вперше науково доведено (через теорію Фінлея), що жовту лихоманку переносять комарі Aedes aegypti, що змінило світову медицину.Тропічна медицина: Гавана вважається місцем народження тропічної медицини завдяки відкриттям Фінлея та ранньому створенню спеціалізованих дослідницьких центрів.Рівень смертності та лікарів: Станом на 1958 рік Куба посідала перше місце в Латинській Америці за найнижчим рівнем дитячої смертності .ООН визнає Кубу країною з одними з найкращих медичних показників у світі й найкращими в Латинській Америці та Іспанії. На Кубі був один кваліфікований лікар на 957 жителів.
Техніка та зв'язок: 1906 рік - Гавана - перше місто у світі, де запроваджено телефонний зв'язок із прямим набором (без оператора, із дисковими телефонами).1922 - друга країна у світі, яка відкрила радіостанцію, і перша у світі, що передала по радіо концерт і регулярні новини. 1928 року на Кубі вже було 68 радіостанцій, 43 з яких - у Гавані. За цим показником Куба посідала четверте місце у світі після США, Канади й СРСР та перше місце у світі за кількістю радіостанцій на душу населення й на таку малу територію.!!! Куба - перша країна у світі, що випустила радіовиставу й стала родоначальницею радіосеріалів, а згодом - телесеріалів. Тому Кубу вважають батьківщиною телесеріалів.Куба стає найбільшою латиноамериканською країною за обсягами експорту радіосеріалів і сценаріїв
Телебачення: Куба була першою в Латинській Америці, хто розпочав телемовлення (1950 рік).і другою країною у світі, що відкрила телевізійну станцію й студію. Куба стає телевізійним центром Латинської Америки, а Гавана - центром шоу-бізнесу регіону (нині цей центр - Маямі). У 1958 році вона стала другою країною у світі (після США !!!), що впровадила кольорове телебачення. й масовий продаж кольорових телевізорів (у багатьох домах вони працюють і досі). Кількість ТБ-приймачів: До кінця 1950-х років країна посідала 9-те місце у світі за кількістю телевізорів та 4-те за кількістю телеканалів. ....1957 рік - Гавана - друге місто у світі, де відкрився 3D-кінотеатр і кінотеатр-мультизал. Гавана мала найбільшу кількість кінозалів у світі - 358 - випереджаючи на той час Нью-Йорк, Париж, Лондон та всі інші міста.!!!
Культура,Національна ідентичність: Період позначився розквітом кубинської культури, що поєднала іспанські та африканські традиції, а також розвитком літератури, музики та мистецтва, що сформували ******* обличчя країни.
Суспільство: 1937 рік - Куба першою в Латинській Америці ухвалила закон про 8-годинний робочий день і мінімальну заробітну плату. 1940 - перший у світі президент-мулат (від чорношкірої матері та батька-мулата), обраний абсолютною більшістю кубинців. При цьому на Кубі тоді, як і зараз, більшість населення - білі. Цим президентом став майбутній диктатор Фульхенсіо Батіста ,,1940 - на Кубі прийнято найпрогресивнішу в Іберо-Америці (включно з Іспанією та Португалією) конституцію, серед її досягнень: уперше в Латинській Америці встановлено рівні у всьому права між чоловіками й жінками, між расами тощо. В Іспанії жінки отримали рівні з чоловіками права лише в 1976 році.
Інфраструктура та транспорт: Куба побудувала першу залізницю в Іспанській імперії (включно з метрополією) ще до 1902 року, а в республіканський період створила одну з найгустіших мереж залізниць та доріг у регіоні.Центральне шосе (Carretera Central): Побудоване в 1920-х роках, воно стало однією з ************* та найдовших доріг у Латинській Америці на той час. 1900 рік - на Кубі з'являються перші в Латинській Америці автомобілі. Першою жінкою-водієм в Америці та Іспанії стала кубинка. 1929 - заснована авіакомпанія Cubana de Aviación, одна з перших комерційних авіакомпаній світу. !!! 1958 рік - друга країна Латинської Америки за кількістю автомобілів (160 000, тобто один автомобіль на 38 кубинців). Перше місце в регіоні за кількістю електроприладів у домівках кубинців. Перше місце у світі за довжиною залізниць на квадратний кілометр і за кількістю радіоприймачів (один на двох осіб). 1957 рік - найбільш електрифікована країна Латинської Америки, із найвищою кількістю електрифікованих житлових будинків (83%) і помешкань із туалетом та всіма зручностями (80%). Ці показники були одними з найвищих у світі.!!!
Будівництво: 1952 - перший у світі житловий будинок із бетону зведено в Гавані (будівля El Focsa) Куба була лідером регіону у виробництві ******** будматеріалів (цементу та плитки), що дозволило Гавані стати архітектурною перлиною Карибського басейну.
Цукрова промисловість і сільске господарство: Куба стала світовим лідером у виробництві цукру. Завдяки значним інвестиціям та модернізації технологій, виробництво зросло з 1 млн тонн у 1900-х до понад 5 млн тонн у 1925 році. 954 - Куба - країна з найбільшою кількістю великої рогатої худоби на душу населення у світі. Водночас Куба - третя у світі країна за споживанням м'яса на душу населення (після Аргентини та Уругваю).
Рівень доходів: З 1915 по 1959 рік кубинське песо (peso cubano) - єдина валюта у світі, яка за 44 роки знецінилася щодо долара США лише на 1 цент. !!! З 1950 по 1958 рік Куба посідала друге або третє місце за доходами населення в Іберо-Америці, випереджаючи Італію й більш ніж удвічі - Іспанію. Попри невелику територію та лише 6,5 млн населення, у 1958 році Куба займала 29-те місце серед економік світу - далеко попереду всіх країн Латинської Америки, Іспанії, Італії та Португалії ...1958 рік - за даними Міжнародної організації праці, за середньою зарплатою робітників Куба - на восьмому місці у світі (після США, Канади, Швеції, Швейцарії, Нової Зеландії, Данії й Норвегії), а за доходами селян - на сьомому. Рівень безробіття був одним із найнижчих у світі - 7,07%. Загальна кількість працюючого населення Куби у 1958 році - 2 204 000 осіб.
До кінця 1950-х років Куба мала один із найвищих показників доходу на душу населення в Латинській Америці ($353 у 1958 році), що було порівнянно з рівнем Ірландії чи Фінляндії того часу. !!! Тільки вдумайтесь в це !!!!!!
Туризм та інфраструктура: У 1920-х роках почався стрімкий розвиток туризму, будівництво розкішних готелів та казино, особливо в Гавані. Гавана була головним туристичним центром Карибського моря, приймаючи більше відвідувачів, ніж будь-яке інше місто регіону. Це було улюбленим місцем відпочинку американців і не тільки...
.Окрім цього, до 1958 року Куба була країною з найкращим дорожнім покриттям у Латинській Америці, з найбільшою кількістю супермаркетів, із ************* аеропортом (Гавана), з найбільшими іноземними інвестиціями. Готелі, бари, ресторани, казіно, чудові пляжі і чудові показники по усім напрямкам єкономічного і соціального розвитку - краіна розвивалась і росла і була суцільним тропічним раем, Поки туди не приперлися голозаді комуняки і не перетворили цей квітучий край на суцільні жебрацькі руіни....По іншому вони і не могли. ЗРОБИЛИ ТАК САМО , ЯК РОБЛЯТЬ ЗАРАЗ УСЮДИ І КАЦАПИ ДЕ ТІЛЬКИ ВСУНУТЬ СВОГО НОСА. ПРИНЦИП ЗАЛИШИВСЯ ТОЙ САМИЙ: МИ НЕ ЖИВЕМО НОРМАЛЬНО, І ВАМ НЕ ДАМО....
Кубинська революція була спричинена в першу чергу соціально-економічною нерівністю, політичною корупцією та впливом радикальних ідеологій.
Більшість багатства була зосереджена в руках малої еліти, тоді як більшість населення жила у бідності.
Цю нерівність поглиблювала домінування іноземних корпорацій, особливо американських, у кубинській економіці. Уряд Фульгенсіо Батісти, який захопив владу в результаті військового перевороту у 1952 році, широко сприймався як корумпований і нелегітимний.
Режим Батісти характеризувався масштабною цензурою, політичними репресіями та порушеннями прав людини.
Його уряд також тісно співпрацював зі Сполученими Штатами, що багато кубинців сприймали як форму неоколоніалізму.
Відсутність політичної свободи та сприйнята нелегітимність режиму Батісти створювали атмосферу незадоволення, сприятливу для революції. Нарешті, вплив радикальних ідеологій, особливо марксизму, відіграв вирішальну роль у Кубинській революції.
У найважчому становищі перебували робітники, зайняті на цукрових плантаціях і заводах, які могли знайти роботу лише у сезон збору цукрової тростини, що тривав 3-4 місяці на рік, а також селяни-орендарі та пайовики - їхніх доходів не вистачало ні на повноцінне харчування, ні на житло.
80 % сільського населення Куби проживало в халупах і куренях, а через хронічне недоїдання та антисанітарію постійно страждало від таких хвороб, як туберкульоз і тропічна лихоманка.
Тим часом система охорони здоров'я в країні фактично відсутня - у країні було всього 7200 лікарів і 28236 лікарняних ліжок, з яких відповідно 63 % та 51 % припадали на столицю, а з 336 лікарень і клінік 239 були приватними, причому лише 47 з них розташовані у сільській місцевості, внаслідок чого доступу до медичної допомоги не мали 86,4 % населення.
Збідніння широких верств населення та посилення залежності країни від іноземців разом із надзвичайно високим рівнем безробіття заклали основу для соціального вибуху та повалення Батісти.
На тебе ніхто не напав як на Україну,з тобою хотять поговорити,а ти чмо як себе ведеш,тиж провокуєш,а тому що знаєш що тебе прикриють твої сявки як ти, раша і китай
"Індекс піци" різко виріс на 1000%, а гей-бари спорожніли. Тож, схоже, що Міністерство війни США до чогось готується.
Також, за даними моніторингових каналів, сьогодні у США зафіксовано зліт стратегічних бомбардувальників В-52Н.
Зашкал "Індексу піци" означає, що співробітники Мінвійни США посилено над чимось працюють.
Перед захопленням Мадуро цей індекс зріс лише на 700%."