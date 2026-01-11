Трамп выступил с угрозами Кубе: "Заключите соглашение, пока не поздно!"
Президент США Дональд Трамп выступил с угрозами в адрес Кубы, подчеркнув, что на остров больше не поставляются "нефть и деньги", а также призвал "заключить соглашение, пока не поздно".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.
Венесуэла
Куба много лет жила за счет большого количества нефти и денег из Венесуэлы. Взамен Куба предоставляла "услуги безопасности" двум последним венесуэльским диктаторам, но больше не будет!", - говорится в сообщении.
Трамп подчеркнул, что "большинство этих кубинцев мертвы от нападения США", а Венесуэла больше "не нуждается в защите от бандитов и вымогателей, которые держали их в заложниках годами".
"Заключите соглашение!"
"Венесуэла теперь имеет Соединенные Штаты Америки, самую мощную армию в мире (безусловно!), чтобы защитить себя, и мы ее защитим", - подчеркнул Трамп.
Также он заявил, что больше ни нефти, ни денег на Кубу не поступит.
Я настойчиво советую им – заключите соглашение, пока не поздно!", – добавил Трамп.
