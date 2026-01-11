РУС
Новости Трамп угрожает Кубе
1 009 8

Трамп выступил с угрозами Кубе: "Заключите соглашение, пока не поздно!"

Трамп пригрозил Кубе

Президент США Дональд Трамп выступил с угрозами в адрес Кубы, подчеркнув, что на остров больше не поставляются "нефть и деньги", а также призвал "заключить соглашение, пока не поздно".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.

Венесуэла

Куба много лет жила за счет большого количества нефти и денег из Венесуэлы. Взамен Куба предоставляла "услуги безопасности" двум последним венесуэльским диктаторам, но больше не будет!", - говорится в сообщении.

Трамп подчеркнул, что "большинство этих кубинцев мертвы от нападения США", а Венесуэла больше "не нуждается в защите от бандитов и вымогателей, которые держали их в заложниках годами".

Трамп пригрозил Кубе

"Заключите соглашение!"

"Венесуэла теперь имеет Соединенные Штаты Америки, самую мощную армию в мире (безусловно!), чтобы защитить себя, и мы ее защитим", - подчеркнул Трамп.

Также он заявил, что больше ни нефти, ни денег на Кубу не поступит.

Я настойчиво советую им – заключите соглашение, пока не поздно!", – добавил Трамп.

Куба (122) Трамп Дональд (7432)
Головне, щоб його друзі продавали ресурси Куби та інших країн світу.
11.01.2026 16:56 Ответить
от zелемський з трампушою підпишуть угоду на 800 мрд. то вже й спокійніще нам буде..
11.01.2026 16:57 Ответить
Тросниковым сахаром кубинцы от Трампа таки не откупятся.
11.01.2026 16:57 Ответить
Кубу я можу задавити однією лівою - Трамп
11.01.2026 16:58 Ответить
він навіть *** свого вже задавити не зможе.
Якщо США проводять десь успішну операцію - то тільки означає що діда і на гарматний постріл до неї не підпускали.
11.01.2026 17:06 Ответить
буде цікаво 🤔
11.01.2026 17:03 Ответить
Куба Трампу -Vete a la mierda.
11.01.2026 17:03 Ответить
А яку угоду він має на увазі? Ні, я не страждаю піітетом щодо кубинських комуністів, фіделя кастро і його наступників. Але про яку угоду йде мова? Чи не про ту, коли Куба була американським траходромом?
11.01.2026 17:10 Ответить
 
 