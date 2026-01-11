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Новини Трамп погрожує Кубі
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Трамп виступив із погрозами Кубі: "Укладіть угоду, доки не пізно!"

Трамп пригрозив Кубі

Президент США Дональд Трамп виступив із погрозами на адресу Куби, наголосивши, що на острів більше не постачаються "нафта та гроші", а також закликав "укласти угоду, поки не пізно".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп написав у власній соцмережі Truth Social.

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Венесуела

Куба багато років жила за рахунок великої кількості нафти та грошей з Венесуели. Натомість Куба надавала "послуги безпеки" двом останнім венесуельським диктаторам, але більше не буде!" – йдеться в дописі.

Трамп наголосив, що "більшість цих кубинців мертві від нападу США", а Венесуела більше "не потребує захисту від бандитів та вимагачів, які тримали їх у заручниках роками".

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Трамп пригрозив Кубі

"Укладіть угоду!"

"Венесуела тепер має Сполучені Штати Америки, найпотужнішу армію у світі (безумовно!), щоб захистити себе, і ми її захистимо", - наголосив Трамп.

Також він заявив, що більше ані нафти, ані грошей на Кубу не надійде.

Я наполегливо раджу їм - укладіть угоду, доки не пізно!" - додав Трамп.

Також читайте: Трамп про угоду щодо Гренландії: Якщо не зробимо це легким шляхом, то зробимо складним

Автор: 

Куба (113) Трамп Дональд (9092)
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Топ коментарі
+20
Давно пора задавить это змеиное кубло социализма коммунизма. Которая подпитывалась террористическими идеями со времён пархатого Троцкого Бронштейна. Весь терроризм латинской Америки тянется с Кубы. Угроза третьей мировой с ядерным оружием-когда совок поставил свои ракеты на Кубу. А чего стоит слезливый романтичный образ Че Гевары. Бандита и террориста с той же Гаваны. Кстати против нас воюют многие кубинцы. Так что Донни Фредович -******* Кубу в хлам. А я поставлю свечечку за твоё здоровье)
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11.01.2026 17:11 Відповісти
+10
Тросниковым сахаром кубинцы от Трампа таки не откупятся.
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11.01.2026 16:57 Відповісти
+9
він навіть *** свого вже задавити не зможе.
Якщо США проводять десь успішну операцію - то тільки означає що діда і на гарматний постріл до неї не підпускали.
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11.01.2026 17:06 Відповісти

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