Трамп виступив із погрозами Кубі: "Укладіть угоду, доки не пізно!"
Президент США Дональд Трамп виступив із погрозами на адресу Куби, наголосивши, що на острів більше не постачаються "нафта та гроші", а також закликав "укласти угоду, поки не пізно".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп написав у власній соцмережі Truth Social.
Венесуела
Куба багато років жила за рахунок великої кількості нафти та грошей з Венесуели. Натомість Куба надавала "послуги безпеки" двом останнім венесуельським диктаторам, але більше не буде!" – йдеться в дописі.
Трамп наголосив, що "більшість цих кубинців мертві від нападу США", а Венесуела більше "не потребує захисту від бандитів та вимагачів, які тримали їх у заручниках роками".
"Укладіть угоду!"
"Венесуела тепер має Сполучені Штати Америки, найпотужнішу армію у світі (безумовно!), щоб захистити себе, і ми її захистимо", - наголосив Трамп.
Також він заявив, що більше ані нафти, ані грошей на Кубу не надійде.
Я наполегливо раджу їм - укладіть угоду, доки не пізно!" - додав Трамп.
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