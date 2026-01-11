Куба різко відповіла на заклик Трампа укласти угоду
Президент Куби Мігель Діас-Канель жорстко відреагував на заклик президента США Дональда Трампа укласти угоду з Вашингтоном, заявивши, що ніхто не має права диктувати Гавані її дії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.
Кубинська влада наголошує, що країна залишається суверенною та незалежною, а будь-який зовнішній тиск з боку США є неприйнятним.
Реакція Гавани на заяви Трампа
Президент Куби підкреслив, що держава самостійно ухвалює рішення у зовнішній та внутрішній політиці й не підкоряється ультиматумам.
"Куба — вільна, незалежна та суверенна країна. Ніхто не диктує нам, що робити", — заявив Мігель Діас-Канель у відповідь на слова Трампа про необхідність укласти угоду зі США "поки не пізно".
Він також додав, що ті, хто перетворює все на бізнес, включно з людськими життями, не мають морального права висувати вимоги Кубі.
Позиція МЗС Куби та енергетичне питання
У Міністерстві закордонних справ Куби наголосили, що країна має повне право імпортувати паливо з будь-яких ринків без зовнішнього втручання. Глава МЗС Бруно Родрігес окремо зазначив, що Куба ніколи не отримувала фінансової чи матеріальної винагороди за надання безпекових послуг іншим державам.
За даними кубинської сторони, Венесуела залишається основним постачальником нафти для країни. Торік венесуельські поставки покрили близько половини потреб Куби в цій сировині.
- Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявляв, що Гавана більше не отримуватиме нафту й фінансові ресурси від Каракаса.
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А коли винищують тепло САМЕ ПІД ЧАС морозів, розтрілюють військовополонених, викрадають дітей, скидують авіабомбу там де сотні дітей - ЦЕ ГЕНОЦИД.
Кубинскому Зеленскому Кремль шлет Двушки
Для поддержания штанов
И дешевой коммунистической пропаганды
Цветущую страну ,которая могла купаться в прекрасной жизни
Кремль с кубинскими козлами типа Кастро и его последователями
Довел до ручки
Че Гевары ********....