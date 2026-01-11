Трамп не проти прийняти Нобелівську премію миру від лідерки опозиції Венесуели Мачадо: комітет відповів, що це неможливо

Норвезький Нобелівський комітет і Норвезький Нобелівський інститут на тлі дискусії про ймовірність передачі Нобелівської премії миру президенту США Дональду Трампу заявили, що премія не може бути передана від однієї особи до іншої.

Про це пише The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Передати премію неможливо

"Нобелівська премія не може бути ані скасована, ані передана іншим особам. Після оголошення лауреатів рішення залишається в силі назавжди",- заявили Норвезький Нобелівський комітет і Норвезький Нобелівський інститут.

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Мачадо може віддати нагороду Трампу

Напередодні лауреатка Нобелівської премії миру 2025 року, лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо висловила пропозицію передати нагороду президентові США Дональду Трампу.

У розмові з Fox New на початку тижня Мачадо заявила, що вручення премії Трампу було б актом вдячності венесуельського народу за усунення від влади диктатора Ніколаса Мадуро.

Своєю чергою Трамп повідомив 8 січня, що зустрінеться з Мачадо у Вашингтоні наступного тижня, і додав, що вона має намір вручити йому свою Нобелівську премію миру.

"Я розумію, що вона хоче цього зробити. Це була б велика честь",- цитують його ЗМІ.

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