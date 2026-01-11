Трамп не против принять Нобелевскую премию мира от лидера оппозиции Венесуэлы Мачадо: комитет ответил, что это невозможно
Норвежский Нобелевский комитет и Норвежский Нобелевский институт на фоне дискуссии о вероятности передачи Нобелевской премии мира президенту США Дональду Трампу заявили, что премия не может быть передана от одного лица другому.
Об этом пишет The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ.
Передать премию невозможно
"Нобелевская премия не может быть ни отменена, ни передана другим лицам. После объявления лауреатов решение остается в силе навсегда", - заявили Норвежский Нобелевский комитет и Норвежский Нобелевский институт.
Мачадо может отдать награду Трампу
Накануне лауреат Нобелевской премии мира 2025 года, лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо высказала предложение передать награду президенту США Дональду Трампу.
В беседе с Fox New в начале недели Мачадо заявила, что вручение премии Трампу было бы актом благодарности венесуэльского народа за отстранение от власти диктатора Николаса Мадуро.
В свою очередь Трамп сообщил 8 января, что встретится с Мачадо в Вашингтоне на следующей неделе, и добавил, что она намерена вручить ему свою Нобелевскую премию мира.
"Я понимаю, что она хочет это сделать. Это была бы большая честь", - цитируют его СМИ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
фашизд...
Це так глобаліські смі хочуть Трампа виставити дурнем...
Джерело: https://censor.net/ua/n3594825
"У розмові з Fox New на початку тижня Мачадо заявила, що вручення премії Трампу було б актом вдячності венесуельського народу за усунення від влади диктатора Ніколаса Мадуро."
Джерело: https://censor.net/ua/n3594825
НобелівськуМачадівську премію миру
трохи поношена, але без царапин.
дешево.
блєстящіє прєдмєти для носіння на обидвох сторонах грудей - безкоштовно,
як додаток для старих пердунів
гени у Фредовича, ніц не вдієш
.
.
Как отмечают источники издания, сторонники жесткой линии в политике США настолько воодушевлены успехом операции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что хотят быстро захватить Гренландию, прежде чем расия или китай якобы предпримут какие-либо действия. Однако такой радикальный шаг вызвал бы противоречия в отношениях США с премьером Британии Киром Стармером и фактически привел бы к распаду НАТО.
Не нравятся мне эти шаги трампа. Мне кажется это ему кремль приказывает захватить Гренландию, чтобы развалить НАТО. А значит оставить Украину безпомощной перед болотным зверем...
----------------------------------------------------------
Значит Трамп, в его понимании, просто купит у Мачадо Нобелевскую премию.
И объявит это - лучшей его сделкой в жизни.
А тех, кто будет возражать, обложит пошлинами 500% и запишет во враги США.
Ще одна причина - глибока заздрість до Барака Обами, який отримав премію миру.
Обаму удостоїли премії через кілька місяців після вступу на посаду президента США, фактично авансом.
Але багато сподівань, пов'язаних з мирними ініціативами Обами, не виправдалися.
Але лобіювання, як правило, є контрпродуктивним та має скоріше негативний, ніж позитивний ефект, кажуть в Нобелівському комітеті.
Заява 5 січня пролунала після того, як Трамп публічно відхилив ідею призначення Мачадо тимчасовим лідером Венесуели.
За даними газети The Washington Post (WP), це сталося через те, що Мачадо не поступилася Трампу Нобелівською премією миру.
"Якби вона відмовилася і сказала: 'Я не можу прийняти її, тому що вона належить Дональду Трампу', вона сьогодні була б президентом Венесуели", - сказав джерело WP.
А чому неможливо, хай приймає так і назвіть:"Нобелівська премія миру трампонутому від Мачадо" тім паче що він сам казав, що на нього міжнародне право не діє