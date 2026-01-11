Трамп не против принять Нобелевскую премию мира от лидера оппозиции Венесуэлы Мачадо: комитет ответил, что это невозможно

Норвежский Нобелевский комитет и Норвежский Нобелевский институт на фоне дискуссии о вероятности передачи Нобелевской премии мира президенту США Дональду Трампу заявили, что премия не может быть передана от одного лица другому.

Передать премию невозможно

"Нобелевская премия не может быть ни отменена, ни передана другим лицам. После объявления лауреатов решение остается в силе навсегда", - заявили Норвежский Нобелевский комитет и Норвежский Нобелевский институт.

Мачадо может отдать награду Трампу

Накануне лауреат Нобелевской премии мира 2025 года, лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо высказала предложение передать награду президенту США Дональду Трампу.

В беседе с Fox New в начале недели Мачадо заявила, что вручение премии Трампу было бы актом благодарности венесуэльского народа за отстранение от власти диктатора Николаса Мадуро.

В свою очередь Трамп сообщил 8 января, что встретится с Мачадо в Вашингтоне на следующей неделе, и добавил, что она намерена вручить ему свою Нобелевскую премию мира.

"Я понимаю, что она хочет это сделать. Это была бы большая честь", - цитируют его СМИ.

