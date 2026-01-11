РУС
Трамп не против принять Нобелевскую премию мира от лидера оппозиции Венесуэлы Мачадо: комитет ответил, что это невозможно

Нобелевская премия мира не подлежит передаче: официальный ответ комитета на заявление Трампа

Норвежский Нобелевский комитет и Норвежский Нобелевский институт на фоне дискуссии о вероятности передачи Нобелевской премии мира президенту США Дональду Трампу заявили, что премия не может быть передана от одного лица другому.

Об этом пишет The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ.

Передать премию невозможно

"Нобелевская премия не может быть ни отменена, ни передана другим лицам. После объявления лауреатов решение остается в силе навсегда", - заявили Норвежский Нобелевский комитет и Норвежский Нобелевский институт.

Мачадо может отдать награду Трампу 

Накануне лауреат Нобелевской премии мира 2025 года, лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо высказала предложение передать награду президенту США Дональду Трампу.

В беседе с Fox New в начале недели Мачадо заявила, что вручение премии Трампу было бы актом благодарности венесуэльского народа за отстранение от власти диктатора Николаса Мадуро.

В свою очередь Трамп сообщил 8 января, что встретится с Мачадо в Вашингтоне на следующей неделе, и добавил, что она намерена вручить ему свою Нобелевскую премию мира.

"Я понимаю, что она хочет это сделать. Это была бы большая честь", - цитируют его СМИ.

Топ комментарии
+19
€бать він зациклений на тій Нобелівській премії.🤦‍♂️
11.01.2026 02:31 Ответить
+18
Продається Нобелька за мир.
трохи поношена, але без царапин.
дешево.

блєстящіє прєдмєти для носіння на обидвох сторонах грудей - безкоштовно,
як додаток для старих пердунів

11.01.2026 02:36 Ответить
+15
Він довбойоб, весь світ має це зрозуміти...
11.01.2026 02:44 Ответить
€бать він зациклений на тій Нобелівській премії.🤦‍♂️
11.01.2026 02:31 Ответить
маніакальний фетіфашизд...
11.01.2026 05:50 Ответить
То в чому проблема? Попросити циган з лівого берега, або з Закарпаття, то вони дістануть Премію Миру разом з лауреатами, які зі сльозами радості добровільно вручать їх діду для сугріву душі та втіхи для серця, аби тільки пішов з поста Президента.
11.01.2026 07:43 Ответить
Чергова маніпуляція від грантожерів.......Мачадо у Вашингтоні наступного тижня має намір вручити йому СВОЮ Нобелівську премію миру.....СВОЮ чувак....
Це так глобаліські смі хочуть Трампа виставити дурнем...
11.01.2026 08:23 Ответить
"Нобелівська премія не може бути ані скасована, ані передана іншим особам. Після оголошення лауреатів рішення залишається в силі назавжди",- заявили Норвезький Нобелівський комітет і Норвезький Нобелівський інститут."

Джерело: https://censor.net/ua/n3594825
11.01.2026 08:35 Ответить
🤣🤣🤣не зрозуміла й досі... Мачадо вручить СВОЮ премію ...це жарт від Трампа
11.01.2026 08:39 Ответить
Як ви визначили що це жарт?
11.01.2026 08:44 Ответить
🤣🤣🤣зрозуміло,,,скачем далі
11.01.2026 08:50 Ответить
Мачадо також жартувала?

"У розмові з Fox New на початку тижня Мачадо заявила, що вручення премії Трампу було б актом вдячності венесуельського народу за усунення від влади диктатора Ніколаса Мадуро."

Джерело: https://censor.net/ua/n3594825
11.01.2026 08:47 Ответить
Мабуть слід пояснити - Нобелівську Мачадівську премію миру
11.01.2026 08:45 Ответить
Лідерка опозиції Венесуели вдячна Трампу за те шо він позбавив її країну від диктатора..
11.01.2026 08:49 Ответить
ДІДО ГЕТЬ МОЗГИ ВТРАТИВ....це серйозно він поїхав кукухою взагалі
11.01.2026 02:36 Ответить
Тобто на тлі всього що робив і ****** той уйобок ще залишались якісь сумніви? О_О
11.01.2026 04:04 Ответить
Це просто констатація. Все більше схиляюсь до думки, що вони з х....лом з однієї пісочниці
11.01.2026 06:41 Ответить
Скоріше з однієї палати
11.01.2026 08:05 Ответить
Продається Нобелька за мир.
трохи поношена, але без царапин.
дешево.

блєстящіє прєдмєти для носіння на обидвох сторонах грудей - безкоштовно,
як додаток для старих пердунів

11.01.2026 02:36 Ответить
Нє біта нєкрашена прабєґ нє скручєний?
11.01.2026 03:43 Ответить
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС К ТРАМПУ !!! ЧТО ЗНАЧИТ ПУТИН УБИВАЕТ СЛИШКОМ МНОГО ЛЮДЕЙ !!!??? ТО ЕСТЬ МОЖНО УБИВАТЬ МЕНЬШЕ !!!???
11.01.2026 02:37 Ответить
"А сейчас мы будем немножко убивайть"

гени у Фредовича, ніц не вдієш

.
11.01.2026 02:42 Ответить
Можна ... але йому пофігу - що означають життя дикунів ?
11.01.2026 02:51 Ответить
Да просто замани її до себе і дай молотком по голові да забери собі ту премію ''миру''. Шизоїд кончений. Може варто запропонувати ***** нобелівську премію міру, тоді буде шанс що Тромб ***** прикінчить?
11.01.2026 02:40 Ответить
як варіант тьотку-опозиціонерку "бритвой по горлу і в колодец"

.
11.01.2026 02:44 Ответить
Можна і на інших лауреатів нобелівки пополювати і забрати в них премію. Можна даже почати з Обами. Все одно йому незаслужено дали нобелівку. А потім почати забирати нобелівки і у математиків, літераторів і тд щоб зібрати весь комплект поясів і стати чемпіоном галактики і млєчного шляху по нобелівці
11.01.2026 02:56 Ответить
Він довбойоб, весь світ має це зрозуміти...
11.01.2026 02:44 Ответить
Ідіоти на це ведуться🤣🤣🤣🤣
11.01.2026 08:25 Ответить
Пігулку йому дайте - хай заспокоїться
11.01.2026 02:49 Ответить
Вангую що скоро Тромб захопить Норвегію і заставить нобелівський комітет вручати йому нобелівську премію щотижня і щоб всі перед перед рижим Обмудком стояли на колінах і хлопали йому і витирали сьози радості як в півніній кореї
11.01.2026 02:49 Ответить
І обов'язково робили два "ку"...
11.01.2026 08:48 Ответить
Яку таку премію миру, якщо він своїми діями тільки розпалює світову війну?
11.01.2026 02:50 Ответить
СМИ: Трамп начал подготовку к захвату Гренландии.
Как отмечают источники издания, сторонники жесткой линии в политике США настолько воодушевлены успехом операции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что хотят быстро захватить Гренландию, прежде чем расия или китай якобы предпримут какие-либо действия. Однако такой радикальный шаг вызвал бы противоречия в отношениях США с премьером Британии Киром Стармером и фактически привел бы к распаду НАТО.
Не нравятся мне эти шаги трампа. Мне кажется это ему кремль приказывает захватить Гренландию, чтобы развалить НАТО. А значит оставить Украину безпомощной перед болотным зверем...
11.01.2026 02:53 Ответить
Господи, який дурдом. Просто дурдом.
11.01.2026 09:11 Ответить
Не думав, що таке колись скажу: Зеленський - кандидат в клоуни.
11.01.2026 03:40 Ответить
Ось хто справжній про.
11.01.2026 04:03 Ответить
Скажеш це у темі про Зеленського.
11.01.2026 08:34 Ответить
В 6 палате возле окна. Там всем выдают
11.01.2026 04:04 Ответить
Чим би дитя не бавилось, лиш би не плакало... Геть чисто ******** старий пердун
11.01.2026 04:22 Ответить
Ще раз кажу: - Дуже небезпечно...і може загрожувати життю цілої планети той факт, коли до влади приходять недіагностовані осоБини...
11.01.2026 05:23 Ответить
Варто вигадати премію спеціально для трампа за зупинення воєн з якоюсь цікавою назвою щоб старомувручити і орден на груди з закруткою на спині
11.01.2026 05:36 Ответить
...і пінка під сраку
11.01.2026 05:46 Ответить
кому там нобелівку не вручають - математикам?... треба ще заборонити трампам...
11.01.2026 05:52 Ответить
комітет відповів, що це неможливо
----------------------------------------------------------
Значит Трамп, в его понимании, просто купит у Мачадо Нобелевскую премию.
И объявит это - лучшей его сделкой в жизни.
А тех, кто будет возражать, обложит пошлинами 500% и запишет во враги США.
11.01.2026 05:55 Ответить
Та дайте йому вже ту Нобелівку... може він і на пенсію тоді піде
11.01.2026 06:05 Ответить
11.01.2026 06:17 Ответить
Трамп марнославний і завжди шукає визнання.
Ще одна причина - глибока заздрість до Барака Обами, який отримав премію миру.

Обаму удостоїли премії через кілька місяців після вступу на посаду президента США, фактично авансом.
Але багато сподівань, пов'язаних з мирними ініціативами Обами, не виправдалися.
11.01.2026 06:22 Ответить
Трамп дуже хоче отримати Нобелівську премію миру, і дуже інтенсивно це лобіює.
Але лобіювання, як правило, є контрпродуктивним та має скоріше негативний, ніж позитивний ефект, кажуть в Нобелівському комітеті.
11.01.2026 06:33 Ответить
Мачадо присвятила премію Трампу, а також народові Венесуели, незабаром після того, як про нагороду було оголошено.
Заява 5 січня пролунала після того, як Трамп публічно відхилив ідею призначення Мачадо тимчасовим лідером Венесуели.
За даними газети The Washington Post (WP), це сталося через те, що Мачадо не поступилася Трампу Нобелівською премією миру.
"Якби вона відмовилася і сказала: 'Я не можу прийняти її, тому що вона належить Дональду Трампу', вона сьогодні була б президентом Венесуели", - сказав джерело WP.
11.01.2026 06:51 Ответить
Немає слів!.. Дід реально хворий!!!
11.01.2026 07:29 Ответить
вранці Томагавки , ввечері Нобель
11.01.2026 06:36 Ответить
та закажіть йому з алієкспрес ту залізяку, хай вгамується
11.01.2026 06:54 Ответить
Повна клініка нарцисизму.
11.01.2026 07:01 Ответить
Нарешті зрозуміла вислів "що мале, що старе". Сподіваюсь, що не всім уготована така участь!
11.01.2026 07:23 Ответить
Ото Нобель дивується: такі страсті навколо його премії!
11.01.2026 07:28 Ответить
"Колхозный сторож Иван Кузьмич в защиту мира поднял кирпич (або "Москвич")
11.01.2026 07:38 Ответить
Передайте Трампу, что пока он не нейтрализует кремлевских террористов, не видать ему Нобеля, как своих ушей...
11.01.2026 07:39 Ответить
Дайте йому вже сельодки
11.01.2026 07:47 Ответить
Та дайте вже дитині цукерку - нехай не плаче
11.01.2026 07:49 Ответить
Трамп не проти прийняти Нобелівську премію миру від лідерки опозиції Венесуели Мачадо
А чому неможливо, хай приймає так і назвіть:"Нобелівська премія миру трампонутому від Мачадо" тім паче що він сам казав, що на нього міжнародне право не діє
11.01.2026 07:58 Ответить
Це вже навіть не рівень дитсадка. Це вже яма в підвалі дитсадка. От дайте мені Нобелівську премію і пи₴дець. А то ножкою тупну. Оце президент США. Потужно.🤦
11.01.2026 08:01 Ответить
Розбомбити ту Норвегії, а на комітет нацькувати дельту, вивезти в айову , заставити їх щоб відібрали в Мачадо премію і з вибаченнями віддали трампу.І всіх справ то. А да , забув добавити це ж все заради мирного миру в усьому світі ,щоб не злити ***** і щоб зняти ті кляті санкції з Венесуели.
11.01.2026 08:10 Ответить
Вручіть йому премію від всесвітньої асоціації психіатрів "Пацієнт року". Нехай тішиться.
11.01.2026 08:14 Ответить
Світ потроху зводять з здорового глузду витівки владних неадекватів.
11.01.2026 08:17 Ответить
І замінити статую Свободи на статую Трампа )
11.01.2026 08:19 Ответить
У вигляді величезного фалоса з головою трампа.
11.01.2026 08:38 Ответить
Чудова ідея, Трумп буде в захваті
11.01.2026 08:53 Ответить
За Норвегию переживаю...
11.01.2026 08:33 Ответить
Ганьба на весь світ, коли в президенти вибирають ось таке. Але США не п'є чого боятися, там стійкі дві палати парламенту, правоохоронна система і суди. А в Україні все це твори ь одна людина, якій не п'є перешкод від парламенту, уряду, правоохоронців, судів. Тільки в нього не бажання отримати ''нобілівську пресію'', а отримати залишки України для себе і свого оточення.
11.01.2026 08:33 Ответить
Увесь світ уже сміється над тією американською *стійкою* системою та *демократією*.
11.01.2026 08:41 Ответить
Світу би краще за собою дивитися.
11.01.2026 09:13 Ответить
вже рік як у штатах нема а ні закону, а ні демокрії. Сраною керують такі ж нікчеми, як у нас, та примхі ********* дідугана. Такеж саме *****, як путлер, тільки піндосівське
11.01.2026 09:00 Ответить
Да намалюйте йому цю премію, як в якомусь дурдомі.
11.01.2026 08:49 Ответить
То дід ще Адамчика не бачив у всєй красотє при регаліях.Ще й тіх цяцьок захоче...
11.01.2026 08:59 Ответить
пенек выжил с ума
11.01.2026 09:14 Ответить
 
 