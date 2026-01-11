Куба резко ответила на призыв Трампа заключить соглашение
Президент Кубы Мигель Диас-Канель жестко отреагировал на призыв президента США Дональда Трампа заключить соглашение с Вашингтоном, заявив, что никто не имеет права диктовать Гаване ее действия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наDW.
Кубинские власти подчеркивают, что страна остается суверенной и независимой, а любое внешнее давление со стороны США неприемлемо.
Реакция Гаваны на заявления Трампа
Президент Кубы подчеркнул, что государство самостоятельно принимает решения во внешней и внутренней политике и не подчиняется ультиматумам.
"Куба - свободная, независимая и суверенная страна. Никто не диктует нам, что делать", - заявил Мигель Диас-Канель в ответ на слова Трампа о необходимости заключить соглашение с США "пока не поздно".
Он также добавил, что те, кто превращает все в бизнес, включая человеческие жизни, не имеют морального права выдвигать требования Кубе.
Позиция МИД Кубы и энергетический вопрос
В Министерстве иностранных дел Кубы подчеркнули, что страна имеет полное право импортировать топливо с любых рынков без внешнего вмешательства. Глава МИД Бруно Родригес отдельно отметил, что Куба никогда не получала финансового или материального вознаграждения за предоставление услуг безопасности другим государствам.
По данным кубинской стороны, Венесуэла остается основным поставщиком нефти для страны. В прошлом году венесуэльские поставки покрыли около половины потребностей Кубы в этом сырье.
- Напомним, ранее Дональд Трамп заявлял, что Гавана больше не будет получать нефть и финансовые ресурсы от Каракаса.
В останні роки економічна криза різко загострилася через американську блокаду, що діє з 1962 року.
Вашингтон продовжує закручувати гайки.
Росія, яка довгий час була найближчим партнером Куби, через воєнні дії в Україні опинилася зобов'язаною зовнішньополітичними та економічними зобов'язаннями, і багато проєктів призупинено.
Китай, навпаки, використовує утворену нішу і все більше інвестує в інфраструктурні проєкти: від енергетики та портів до телекомунікацій.
До мережі підключено вісім сонячних електростанцій. До кінця року нові парки повинні будуть виробляти близько 1100 мегават - цього майже достатньо, щоб покрити щоденний дефіцит електроенергії.
До 2028 року планується збільшити потужність до 2000 мегават, що відповідає приблизно двом третинам поточних потреб у енергії.
Громадянам США він не хамив.
