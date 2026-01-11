РУС
Новости Трамп угрожает Кубе
3 002 10

Куба резко ответила на призыв Трампа заключить соглашение

Куба отреагировала на слова Трампа о заключении соглашения

Президент Кубы Мигель Диас-Канель жестко отреагировал на призыв президента США Дональда Трампа заключить соглашение с Вашингтоном, заявив, что никто не имеет права диктовать Гаване ее действия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наDW.

Кубинские власти подчеркивают, что страна остается суверенной и независимой, а любое внешнее давление со стороны США неприемлемо. 

Читайте также: Украина закрывает посольство на Кубе и понижает с ней уровень дипломатических отношений, - Сибига

Реакция Гаваны на заявления Трампа

Президент Кубы подчеркнул, что государство самостоятельно принимает решения во внешней и внутренней политике и не подчиняется ультиматумам.

"Куба - свободная, независимая и суверенная страна. Никто не диктует нам, что делать", - заявил Мигель Диас-Канель в ответ на слова Трампа о необходимости заключить соглашение с США "пока не поздно".

Он также добавил, что те, кто превращает все в бизнес, включая человеческие жизни, не имеют морального права выдвигать требования Кубе.

Читайте: Трамп выступил с угрозами Кубе: "Заключите соглашение, пока не поздно!"

Позиция МИД Кубы и энергетический вопрос

В Министерстве иностранных дел Кубы подчеркнули, что страна имеет полное право импортировать топливо с любых рынков без внешнего вмешательства. Глава МИД Бруно Родригес отдельно отметил, что Куба никогда не получала финансового или материального вознаграждения за предоставление услуг безопасности другим государствам.

По данным кубинской стороны, Венесуэла остается основным поставщиком нефти для страны. В прошлом году венесуэльские поставки покрыли около половины потребностей Кубы в этом сырье.

  • Напомним, ранее Дональд Трамп заявлял, что Гавана больше не будет получать нефть и финансовые ресурсы от Каракаса.

Читайте также: Трамп не против принять Нобелевскую премию мира от лидера оппозиции Венесуэлы Мачадо: комитет ответил, что это невозможно

Куба (122) США (28941) Трамп Дональд (7432)
