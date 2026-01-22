Администрация Трампа ищет союзников внутри кубинского правительства для свержения режима, - WSJ

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность свержения коммунистического режима на Кубе уже до конца года и ищет контакты среди представителей действующей кубинской власти.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, в Белом доме считают, что кубинская экономика находится на грани коллапса, а власть коммунистов стала особенно уязвимой после потери ключевого союзника - венесуэльского лидера Николаса Мадуро. В США воспринимают захват Мадуро и дальнейшие уступки его окружения как предупреждение для Гаваны.

Американские чиновники пока не имеют четкого плана свержения режима, который находится у власти почти 70 лет. В то же время на встречах с кубинскими эмигрантами и общественными организациями в Майами и Вашингтоне США пытаются найти представителей нынешней власти Кубы, готовых к сделке.

Как отмечает WSJ, США не угрожают Кубе прямым применением силы, однако операция против Мадуро рассматривается командой Трампа как неявная угроза для кубинского руководства. Вашингтон также подчеркивает критическое состояние экономики острова, который страдает от нехватки товаров первой необходимости, лекарств и регулярных отключений электроэнергии.

Основой экономики Кубы долгое время оставалась субсидируемая венесуэльская нефть. В США рассматривают возможность заблокировать эти поставки, что, по оценкам американских чиновников, может привести к полной остановке экономики острова в течение нескольких недель.

В то же время в команде Трампа признают риск гуманитарного кризиса и нестабильности. Бывший чиновник администрации Обамы Рикардо Суньига отметил, что кубинский режим гораздо более устойчив, чем венесуэльский, и пока не имеет очевидных слабых звеньев внутри.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель ранее заявлял, что Гавана не примет "капитуляции или соглашения, основанного на принуждении или запугивании".

+3
В Венесуелі вже повалив режим обмудок рижий? Чи тільки викрав Мадуро а режим залишився тей самий. Тепер та мавпа яка віддала Тромбу нобелівську премію міру нехай поїде в свою Венесуелу де її роздеруть і почеплять замість прапора. Тоді побачить приніс Тромб мір в Венесуелу чи ні
22.01.2026 12:07 Ответить
+3
Вийде як в ірані. Тромб скаже виходьте на протести і захоплюйте владу, допомога вже в дорозі. Люди вийдуть а їх з кулеметів розстріляють і на тому все закінчиться. І кілька десятиліть вже ніхто на протести виходити не буде.
22.01.2026 12:22 Ответить
+2
Іранським протестувальникам яким Тромб обіцяв захист і рішучу допомогу вже допоміг повалити режим? Тепер про іран вже ніхто і не згадує. Зате іранский режим добиває залишки опозиції які Тромб допоміг їм виявити. Тепер Тромб ще кубинців хоче підставити під ніж.
22.01.2026 12:19 Ответить
Формально тепер режим Венесуелли відкритий до справ праці з США, головною перешкодою був Мадуро.
22.01.2026 12:23 Ответить
Серйозно? Чому тоді венесуельські і кацапські танкери продовжують прориватися через блокаду і тікають від америкосів? Чому американські нафтові компанії наближені до Тромба відмовилися знову заходити в Венесуелу, не дивлячись що Тромб їх запевнив що все буде ОК? Може вони щось більше знають і про ситуацію і про гарантії Тромба ніж ти чи ті хто вірить в мір і процвітання України після капітуляції?
22.01.2026 12:43 Ответить
Серйозно, американські компанії там були завжди, просто тепер повернуть собі те що вкрав в них ще режим Чавеса.
22.01.2026 13:25 Ответить
Так ви праві....Попри усунення Мадуро ситуація у Венесуелі залишається вкрай нестабільною. Хоча формально нова влада намагається налагодити діалог із США, існують вагомі причини, чому танкери продовжують тікати від блокади, а нафтові гіганти не поспішають інвестувати. Ну по поперше: значна частина державного апарату та військових Венесуели все ще досі лояльна до попереднього режиму або діє автономно, і там триває справжне двовладдя. Виконувачка обов'язків президента Делсі Родрігес хоча і офіційно декларує готовність до діалогу, але водночас називає арешт Мадуро ,,викраденням'' і заявляє що іі краіна ніколи не буде американською колонією....Тобто в краіні ще панує хаос і криза влади і повна юридична невизначенність. По друге: Танкери тікають з двух причин: 1. Контрабандні зобов'язання. Частина нафти ще раніше вже була оплачена або заставлена за боргами перед росією, Китаєм та Іраном ще до зміни влади. Оператори цих суден зараз намагаються вивезти свій вантаж, поки перехідний період не призвів до повної втрати контролю над цими ресурсами. 2. Блокада Трампа: Через те , що Трамп оголосив ,,повну блокаду'' будь-яких підсанкційних танкерів у грудні 2025 року, І США почали активно захоплювати судна (станом на 21 січня затримано вже щонайменше сім танкерів), це і змушує інші кораблі маневрувати та тікати. По-третє: І хоча Трамп публічно і закликав нафтових гігантів інвестувати 100 мільярдів доларів у відновлення інфраструктури Венесуели, керівники компаній (зокрема Exxon Mobil та ConocoPhillips) ставляться до цього дуже скептично з кількох основних причин. Це високий ризик повторної націоналізації, зруйнована інфраструктура та санкційні бар'єри...Нещодавно Генеральний директор Exxon Mobil Даррен Вудс прямо заявив, що країна є ,,непридатною для інвестування'', оскільки компанія вже двічі втрачала там активи через захоплення їх владою. До того ж нафтова галузь Венесуели перебуває зараз в жахливому стані після десятиліть безгосподарності. Експерти вважають, що обіцяне Трампом швидке зростання видобутку технічно неможливе в короткі терміни. Компаніям потрібні тверді юридичні гарантії та нове законодавство про надра, а не просто пусті слова і запевнення Трампа. Бо попри політичну підтримку Білого дому, багато санкційних обмежень ще й досі формально діють, що створює комплаєнс-ризики для великого бізнесу. Таким чином і вимальовується картина,коли великий бізнес поки що не вірить у стабільність нового режиму, і вимагає і чекає чітких гарантій, а тіньовий флот намагається врятувати і вивезти залишки активів старого режиму під захистом російського прапора, а інші підсанкційні судна просто намагаються уникнути затримання і арешту навіть тікаючи пустими і без вантажу....
22.01.2026 14:12 Ответить
чим рубіо не тей?
22.01.2026 12:09 Ответить
о блін понесло адміністрацію
22.01.2026 12:11 Ответить
Рубіо всіх купить, щоб помститися. Це його святий обовʼязок перед предками.
22.01.2026 12:11 Ответить
афігєть!
в каракас за чотири години.
а, на кубу сцикують?
чи там, досі хрущов з тухлямі, лякає?
22.01.2026 12:18 Ответить
Ну, це справа добра, як шо вийде. А як шо вийде як у Венесуєлі то там, на Кубі, свято місто пусте не буде.
22.01.2026 12:18 Ответить
В Ірані вийшло те що Трамп ляпнув перед тим як порадитися з військовими. А потім виявилося що можлива підготовку потребуе більше часу.
22.01.2026 12:26 Ответить
Хто тобі сказав що в Україні буде по іншому? Тромб зараз ляпає давайте підписуйте капітуляцію і завтра буде мір і процвітання. А потім скаже що я не знав що так буде бо військові його не попереджали? Це називається недоговороздатність і шизофенія якщо президент не дотримується слова і угод і не радиться і не слухає своїх військових перед тим як щось комусь пообіцяти чи підписати. А військові кажуть що через пару років у рашистів буде армія більша, сильніша і технологічніша ніж була до війни з Україною.
22.01.2026 12:39 Ответить
Кажуть чисто для того щоб уряд збільшував фінансування армії.
22.01.2026 13:23 Ответить
да да давайте на кубу
і оставте вже тих гренландців в спокої, вони жили без американців, живуть і далі так жити хочюуть
слони то на північ то на південь - рухаються коротше,,,
22.01.2026 12:34 Ответить
Нобелівський лауреат миру повного циклу: створив конфлікт, порішав конфлікт, підписав пісділ, напісділ.
22.01.2026 12:44 Ответить
Діскобомбулятор треба
31.01.2026 10:54 Ответить
 
 