Администрация Трампа ищет союзников внутри кубинского правительства для свержения режима, - WSJ
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность свержения коммунистического режима на Кубе уже до конца года и ищет контакты среди представителей действующей кубинской власти.
Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.
По данным издания, в Белом доме считают, что кубинская экономика находится на грани коллапса, а власть коммунистов стала особенно уязвимой после потери ключевого союзника - венесуэльского лидера Николаса Мадуро. В США воспринимают захват Мадуро и дальнейшие уступки его окружения как предупреждение для Гаваны.
Американские чиновники пока не имеют четкого плана свержения режима, который находится у власти почти 70 лет. В то же время на встречах с кубинскими эмигрантами и общественными организациями в Майами и Вашингтоне США пытаются найти представителей нынешней власти Кубы, готовых к сделке.
Как отмечает WSJ, США не угрожают Кубе прямым применением силы, однако операция против Мадуро рассматривается командой Трампа как неявная угроза для кубинского руководства. Вашингтон также подчеркивает критическое состояние экономики острова, который страдает от нехватки товаров первой необходимости, лекарств и регулярных отключений электроэнергии.
Основой экономики Кубы долгое время оставалась субсидируемая венесуэльская нефть. В США рассматривают возможность заблокировать эти поставки, что, по оценкам американских чиновников, может привести к полной остановке экономики острова в течение нескольких недель.
В то же время в команде Трампа признают риск гуманитарного кризиса и нестабильности. Бывший чиновник администрации Обамы Рикардо Суньига отметил, что кубинский режим гораздо более устойчив, чем венесуэльский, и пока не имеет очевидных слабых звеньев внутри.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель ранее заявлял, что Гавана не примет "капитуляции или соглашения, основанного на принуждении или запугивании".
Что предшествовало?
- Ранее президент США Дональд Трамп выступил с угрозами в адрес Кубы, подчеркнув, что на остров больше не поставляются "нефть и деньги", а также призвал "заключить соглашение, пока не поздно".
Куба заявила об отсутствии каких-либо переговоров с Соединенными Штатами после публичных заявлений и угроз президента США Дональда Трампа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
в каракас за чотири години.
а, на кубу сцикують?
чи там, досі хрущов з тухлямі, лякає?
і оставте вже тих гренландців в спокої, вони жили без американців, живуть і далі так жити хочюуть
слони то на північ то на південь - рухаються коротше,,,