Трамп говорит о создании беспошлинной зоны в Украине, - Уиткофф

Стив Уиткофф рассказал, что Дональд Трамп предложил Украине зону свободной торговли без тарифов.

Об этом он заявил во время дискуссии на форуме в Давосе, информирует Цензор.НЕТ.



"Президент говорил о зоне свободной торговли с Украиной (беспошлинная зона), что, по моему мнению, коренным образом изменит правила игры. Вы увидите, как промышленность будет входить в этот регион в огромных масштабах.

Только представьте: вы получаете возможность опередить конкурентов, потому что не платите пошлины при отправке товаров в Соединенные Штаты", - сказал он.

Что предшествовало?

Ранее издание Bloomberg сообщало, что Уиткофф и Кушнер могут вскоре посетить Москву для встречи с Путиным.

Известно, что ранее Уиткофф и Кушнер в Давосе провели переговоры с посланцем Путина.

Впоследствии Уиткофф сообщил, что 22 января встретится с Путиным. В Кремле также подтвердили встречу.

