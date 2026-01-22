Трамп говорит о создании беспошлинной зоны в Украине, - Уиткофф
Стив Уиткофф рассказал, что Дональд Трамп предложил Украине зону свободной торговли без тарифов.
Об этом он заявил во время дискуссии на форуме в Давосе, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
"Президент говорил о зоне свободной торговли с Украиной (беспошлинная зона), что, по моему мнению, коренным образом изменит правила игры. Вы увидите, как промышленность будет входить в этот регион в огромных масштабах.
Только представьте: вы получаете возможность опередить конкурентов, потому что не платите пошлины при отправке товаров в Соединенные Штаты", - сказал он.
Что предшествовало?
- Ранее издание Bloomberg сообщало, что Уиткофф и Кушнер могут вскоре посетить Москву для встречи с Путиным.
- Известно, что ранее Уиткофф и Кушнер в Давосе провели переговоры с посланцем Путина.
- Впоследствии Уиткофф сообщил, что 22 января встретится с Путиным. В Кремле также подтвердили встречу.
