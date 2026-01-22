РУС
Новости Встреча Трампа и Зеленского
В Давосе началась встреча Зеленского и Трампа. ВИДЕО

В Давосе стартовала встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Встреча проходит в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Детали повестки дня и темы переговоров пока не раскрываются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Давосе с участием Трампа создали международный "Совет мира". ВИДЕО

Зеленский Владимир (23480) Трамп Дональд (7579)
Топ комментарии
+8
та, молодого пустопорожнього ніщо!
22.01.2026 14:48 Ответить
+6
епохальна подія за останні дев'ять тисяч років!!!!
бросайте все!
терміново включайте бидло марафон!!!
замріть та сциться кип'ятком!!!
22.01.2026 14:41 Ответить
+5
22.01.2026 14:54 Ответить
Ричи як лев!
22.01.2026 14:39 Ответить
Термин "https://www.google.com/search?q=%D0%9B%D0%B5%D0%B2+%D0%93%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2&oq=%D0%BB%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCjIxMTEzajBqMTWoAgmwAgHxBVdqHdn9diwj&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfBasMsFAqsD42-dJLDd2vOxGQIn-2YsnJ05_CrAzoPJg4JDQNaLqxnF2oZafP3Q_krHlywazZousY9dW5D2aF91tpb7ELSIGZjvtRjhBt6-deZgg670smKlBCpE5iCvvHyvXLrT7-dbo4GpQh7eeBwqA0ffRf4z6BQmFJupn8Fd-nRrMXgRTnIgg6FWEPxLBcSub_AiYEmhuq1i2uSQY7aXo0HqprDJT7eWUp01YdOsktyuOps0wXrrNrJRSrp-RgcufKMUIJryNLKWgxP_dOsz8SuqmllsTKyGIWh9KrjU_A&csui=3&ved=2ahUKEwiQtqPxlZ-SAxVcT1UIHSjSA3YQgK4QegQIARAB Лев Глистов" (Leo Vermis) не является научным названием конкретного животного или вида глиста; вероятнее всего, это искаженное название ветеринарного препарата "Левамизол" (Levamisole)
22.01.2026 14:44 Ответить
Боже! Дай терпіння витримати старого дементного бабуїна!!!
22.01.2026 14:39 Ответить
та, молодого пустопорожнього ніщо!
22.01.2026 14:48 Ответить
епохальна подія за останні дев'ять тисяч років!!!!
бросайте все!
терміново включайте бидло марафон!!!
замріть та сциться кип'ятком!!!
22.01.2026 14:41 Ответить
Як неочікувано, потужно, незламно. Але що на виході?
22.01.2026 14:43 Ответить
Скоро увидим …
22.01.2026 14:52 Ответить
раніше, на виході очікував дєрьмак.
зараз, фіг його знає....
22.01.2026 14:53 Ответить
22.01.2026 14:54 Ответить
Ну-ну...
Ти ж ***, насмердів тут в 2024-му, коли агував за цей пердь!
22.01.2026 15:00 Ответить
22.01.2026 15:09 Ответить
- Діду ,а що таке потужно ? - Це коли не тільки кашлянув ,а ще й перднув і навіть трохі всравсі )
22.01.2026 15:03 Ответить
Роялем по митам чи митами по роялю?
22.01.2026 14:49 Ответить
ну, як?
ви що не слідкуєте за подіями?
україна буде вільніше вільної, економічно перерозвиненою.
трамп пообіцяв.
віткоф їде до київа, повечеряти.
22.01.2026 14:56 Ответить
рашку в Давосі предстравляє Трамп.
22.01.2026 14:51 Ответить
Ціла рота охорони в зеленьського. Могли б поміняти хлопців на фронті
22.01.2026 14:53 Ответить
якісь перелякані троєщинські пацики у чорному, з бірками на грудях.
от клінт іствуд, оце охоронець!
22.01.2026 14:58 Ответить
кевін костнер
22.01.2026 15:10 Ответить
Це неймовірна, чудова, конструктивна, прекрасна зустріч. Відбувається значне просування до миру, але немає козирів але якби Я був тоді президентом то ......(див. попереднє)
22.01.2026 14:53 Ответить
22.01.2026 15:17 Ответить
Небезпечно: 8-кратний-плюс миротворець піде на всі тяжкі, тільки б відтягнути і відвернути увагу від документів Епштейна.
22.01.2026 14:55 Ответить
22.01.2026 15:14 Ответить
https://t.me/suspilnenews/61668 Суспiльне:
Зустріч президентів України та США завершилася о 15:10, повідомив журналістам речник Зеленського Никифоров. Вона тривала близько години.

За словами Никифорова, наприкінці президенти трохи поспілкувалися віч-на-віч.
22.01.2026 15:24 Ответить
Он же уже раз ВОСЕМЬ!! с Трампом встречался. ***** не вылазит из-за границы.)))))
22.01.2026 15:26 Ответить
Незламний потужняк цього разу хоч щось схоже на костюм одягнув...
22.01.2026 15:32 Ответить
Ну йсе сьогодні у вечорі ми почуймо - четвергового трампа : з його погрозами надати ЗСУ "Томагавки" й запевненнями , що хто-то а він не Байден й ніколи не омбежував використання американської зброї - бий по мацкві скільки завгодно ....

Правда завтра зранку ми побачиму п"ятничкого Донні й в залежності якої яєшнею його нагодували він може вже й в очах адольфа алоїзича ***** бачити люте волання миру !!!
22.01.2026 15:33 Ответить
 
 