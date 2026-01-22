В Давосе началась встреча Зеленского и Трампа. ВИДЕО
В Давосе стартовала встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
Встреча проходит в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Детали повестки дня и темы переговоров пока не раскрываются.
бросайте все!
терміново включайте бидло марафон!!!
замріть та сциться кип'ятком!!!
зараз, фіг його знає....
Ти ж ***, насмердів тут в 2024-му, коли агував за цей пердь!
ви що не слідкуєте за подіями?
україна буде вільніше вільної, економічно перерозвиненою.
трамп пообіцяв.
віткоф їде до київа, повечеряти.
от клінт іствуд, оце охоронець!
Зустріч президентів України та США завершилася о 15:10, повідомив журналістам речник Зеленського Никифоров. Вона тривала близько години.
За словами Никифорова, наприкінці президенти трохи поспілкувалися віч-на-віч.
Правда завтра зранку ми побачиму п"ятничкого Донні й в залежності якої яєшнею його нагодували він може вже й в очах адольфа алоїзича ***** бачити люте волання миру !!!