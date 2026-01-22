В Давосе началась встреча Зеленского и Трампа. ВИДЕО

В Давосе стартовала встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Встреча проходит в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Детали повестки дня и темы переговоров пока не раскрываются.

