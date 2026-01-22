Мое послание Путину: война в Украине должна закончиться, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что его послание российскому диктатору Владимиру Путину заключается в том, что война в Украине должна закончиться.
Об этом он сказал журналистам в Давосе 22 января, информирует Цензор.НЕТ.
Сообщение для Путина
О послании Путину лидер США заявил после встречи с Владимиром Зеленским.
"Война должна закончиться. Вот и все. .. Много людей погибло. В прошлом месяце погибли 30 000 человек, 30 000 — преимущественно солдаты. И это действительно война, которая должна закончиться", - подчеркнул Трамп.
Он также подтвердил, что завтра состоится встреча американской делегации с Путиным в Москве.
"Все хотят, чтобы война закончилась", - добавил Трамп.
Что предшествовало?
- 22 января на полях саммита в Давосе президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидером США Дональдом Трампом.
Топ комментарии
+13 Віталій Залізняк
показать весь комментарий22.01.2026 16:09 Ответить Ссылка
+9 Begemot Pepa
показать весь комментарий22.01.2026 16:15 Ответить Ссылка
+8 Wild MadDog
показать весь комментарий22.01.2026 16:10 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ТОМАГАВКИ будуть?
.
це, типу:
ікру всю з'їли. давай щось ще! кур'єрів, холуя віткофа та зятя кушніра висилаю.
і, да.
укри, поки впираються. і європейці впираються.
але, я бамбасом та гренландією давлю, як можу.
Придурок …
А поки що вся метушня Трампа - це переливання з пустого в порожнє.
(тобто саме те, що й потрібно ху#лу)
На солдатів тупіну начхати, треба пригрозити упіймати тупіна як мадуро)
Властелин тайги : не-а
Властелин мира: вот и все... теперь к вопросу как нам от вас защитить Гренландию...
потяг, стій! раз, два!
Де правда?
Українці, вони такі всі невдячні. Мені подзвонив Путін і каже: ти уявляєш, Дональд, що вони зробили? Ленін придумав їхню країну, а вони знесли всі пам'ятники йому! Ось які вони невдячні. Зеленський також невдячний, він коли приїжджав, а він приїхав навіть без краватки, я йому подарував червону бейсболку Make America Great Again, ну як подарував, продав за п'ятнадцять баксів за знижкою, це хороша ціна, міг би взяти дві, так що ви думаєте, він її вдягнув на наступну зустріч? Ні, він її взагалі вдома забув! Я йому кажу: Володимире, в тебе нема карт. Які карти в тебе є? Нафта, газ, діаманти... до речі, діаманти непогана річ, я вам скажу. Я завжди купую діаманти і вам всім рекомендую. За час мого президентства кожен американець зможе придбати діамант. Так я йому кажу: які карти? Він каже: тільки рідкісноземельні метали. Нема в тебе карт! Бо оці метали, вони ж рідкісні. Ну добре, кажу, давай мені твої метали, і будемо дружити. Так він замість підписати угоду почав чіплятися до букв, слів, речень. Замість дружити зі мною, розумієте? Ось такі вони невдячні, українці. Сонний Джо дав їм мільярди, спав і давав, спав і давав, а я сказав: такого не буде. Але я все одно запросив Зеленського у Раду миру. І Путіна запросив. Тому що ці двоє, вони дуже не ******* одне одного. Тому й воюють. А ми сядемо за одним столом, покладемо карти, роздамо фішки, і вони примиряться. Вип'ємо шампанського... до речі, треба не забути поставити мита 1000%, бо цей француз не хоче зі мною дружити, але він скоро втратить владу, а я не втрачу. Справжній лідер своєї країни ніколи не втрачає владу. Ось мій друг Путін ніколи не втрачає владу. А шампанське треба купити до того, як мита запровадити. І акції треба продати до падіння. До того, як стати великим миротворцем, я був великим бізнесменом. Я вам зараз відкрию секрет бізнесу. Купуй дешево, продавай дорого. Це головний принцип, запам'ятайте. Ось ми беремо венесуельську нафту дешево, продаємо дорого. А в Зеленського навіть нафти нема, тільки ці метали рідкісні, тобто їх ще шукати треба. Тому в нього нема карт. А в Путіна є. Мені глобус спеціально подарували. Відкриваєш, а там всередині шампанське, ще без мита. Але я закриваю, і що я бачу. Що Росія величезна. А Україна крихітна. А Естонію я взагалі не знайшов. Попросив, мені принесли збільшувальне скло. Я всю Африку ретельно переглянув -- нема там тієї Естонії. Тобто вона там є, але вона така маленька, розумієте, що я навіть зі збільшувальним склом її на карті Африки не знайшов. І це при тому, що в мене прекрасний зір. Нещодавно мене окулісти оглядали, Епштейн і Файнштейн... ні, Епштейн це про інше... значить, оці двоє кажуть, у вас, пане президенте, зір як у орла. В жодного американського президента такого зору нема. І нюх так само. В мене нюх на хороші угоди. Я все життя укладаю найкращі угоди. Але, я вам скажу, щоб укласти найкращу угоду, одного нюху замало. Треба ще друге правило бізнесу. Я вам всі свої секрети видаю. Слухайте друге. Ніколи не відступати. Побачив вигідну угоду, нанюхав -- вимагай свого і не відступай. Ніколи не відступай. От зараз мені потрібна Гренландія. І я не відступлюся. Я не розумію, чому вони не хочуть віддати мені цей шматок льоду. Там, кажуть, живе лише дванадцять людей, вони туди припливли на човні нещодавно, так це нічого не доводить. Вони би туди ніколи не висадилися, якби я був тоді президентом. Так от, ці гренландці, ми їм дамо по квартирі на Манхеттені кожному. Замість шматка льоду. От ви би де жили -- на Манхеттені чи на шматку льоду? Ви знаєте, коли ви живете на Манхеттені, і якщо ви так вже любите лід, ви можете його просто замовити, доставка до дверей. А ми там будемо бурити. Бури, крихітко, бури! Там більше рідкісноземельних металів, ніж у Путіна. І тим більше ніж у Зеленського. А в цій Франції загалом нічого нема, крім шампанського. Просто якщо ми не заберемо Гренландію, це зробить Австралія, ви розумієте? А вони всі невдячні. Найбільш невдячні українці. Але Азербайджан також невдячний. Я припинив їхню війну з Камбоджею. Мені Путін подзвонив, каже: як ти зміг? Ще ніхто в історії не зміг припинити війну Азербайджану з Камбоджею. А я зміг. А ці норвежці не захотіли дати мені Нобелівську премію. Добре, хоч ця дівчина з Венесуели мені її передала. Вона хороша дівчина, але в неї нема карт. Тож загалом, вдячні люди існують. За останні два тижні мені передали величезну кількість медалей, грамот і кубків. Ось це вдячні люди. На їхньому тлі українці виглядають зовсім невдячними, просто як французи, навіть ще більше. Тому що сонний Джо всім давав гроші: українцям, французам, албанцям... так можна загалом Америку без грошей залишити. Тому нам потрібна Гренландія. Вони би там всі говорили німецькою, якби не ми. Я їм кажу: наша західна півкуля, а ваша східна, розбирайтесь там самі. А в нашу лізти зась. А нас від вас відділяє великий красивий океан. А вони там у себе влаштували велику війну, розумієте? Ну як так можна. Путін мені подзвонив, каже, я хочу миру. І я йому вірю. Так і каже: я хочу весь мир. Ну, там якісь проблеми перекладу, ця російська мова така складна, але я не вникав в деталі. Головне, що він хоче миру. Він же просто каже: віддайте мені це, оце й оце, і буде мир. А вони не віддають, розумієте? Ну як так можна. Замість укласти хорошу угоду, потім разом сидіти в Раді миру і пити шампанське, куплене без мита, вони воюють. А я закінчив вісім війн і хочу закінчити дев'яту. Бо тоді вже ніхто не зможе сказати, що я не заслужив Нобелівську премію миру. Вони хотіли дати мені замість цього Нобелівську премію по фізиці. Але я сказав -- ні, мені треба оту. Ви ж пам'ятаєте друге правило: ніколи не відступай. Мені потрібна Гренландія та Нобелівська премія миру. Фізика також непогано, але мир краще. У мене розум дуже гострий. Нещодавно мене психіатри оглядали, Епштейн і Файнштейн... ні, Епштейн це про інше... значить, оці двоє кажуть, у вас, пане президенте, розум такий гострий, що порізатися можна. Тому я точно знаю, як зробити Америку великою. Ви на карту дивилися? Додаємо Канаду і Гренландію -- і ви бачите, Америка така велика, як ніколи не бувала. Ні за Вашингтона, ні за Лінкольна. Тому що я завжди виконую свої обіцянки. Дякую вам за увагу до цього питання!
https://spektrnews.in.ua/news/na-prohannya-rad-osluhach-v---valer-y-pekar/183432#gsc.tab=0 Законспектував, переклав Валерій Пекар