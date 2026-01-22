Росіян заманюють на війну пропозиціями працювати на неіснуючій "Луганській АЕС", - ЦПД

У російських онлайн-сервісах із працевлаштування поширюються оголошення про набір "охоронців" на "Луганську АЕС", якої в реальності не існує.

В оголошеннях пропонують стандартні для контрактної служби умови: високу щомісячну оплату та великі одноразові виплати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр протидії дезінформації.

В оголошеннях зазначається, що "робота" підходить для студентів, пенсіонерів, людей віком понад 45 років та з порушеннями здоров’я. Такі "вакансії" навмисно подаються як цивільна робота і орієнтовані на максимально широке коло осіб.

Під час спілкування із "роботодавцями" з’ясовується, що йдеться не про охорону об’єктів, а про контрактну службу з направленням "туди, куди накаже держава", включно з окупованими територіями та зонами бойових дій. Посилання на "секретність обʼєкта" і "війну" використовуються для приховування реальних умов.

"Цей випадок демонструє відверте шахрайство у вербувальних схемах росії для продовження війни проти України. Людей заманюють обіцянками роботи на неіснуючому об’єкті, а насправді відправляють на передову в Україні. Використання назви "АЕС" покликане створити ілюзію "мирної" та "безпечної" роботи на захищеному стратегічному об’єкті", - пишуть у ЦПД.

