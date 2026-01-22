Росіян заманюють на війну пропозиціями працювати на неіснуючій "Луганській АЕС", - ЦПД

У російських онлайн-сервісах із працевлаштування поширюються оголошення про набір "охоронців" на "Луганську АЕС", якої в реальності не існує.

В оголошеннях пропонують стандартні для контрактної служби умови: високу щомісячну оплату та великі одноразові виплати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Мобілізація РФ

В оголошеннях зазначається, що "робота" підходить для студентів, пенсіонерів, людей віком понад 45 років та з порушеннями здоров’я. Такі "вакансії" навмисно подаються як цивільна робота і орієнтовані на максимально широке коло осіб.

Під час спілкування із "роботодавцями" з’ясовується, що йдеться не про охорону об’єктів, а про контрактну службу з направленням "туди, куди накаже держава", включно з окупованими територіями та зонами бойових дій. Посилання на "секретність обʼєкта" і "війну" використовуються для приховування реальних умов.

"Цей випадок демонструє відверте шахрайство у вербувальних схемах росії для продовження війни проти України. Людей заманюють обіцянками роботи на неіснуючому об’єкті, а насправді відправляють на передову в Україні. Використання назви "АЕС" покликане створити ілюзію "мирної" та "безпечної" роботи на захищеному стратегічному об’єкті", - пишуть у ЦПД.

рузкіе НЕ люди. Вони не мають психіки і нічого людського. От якщо виходити із цього то нормальні ЛЮДИ б просто тримались від них подалі і не читали чи не їздили туди і точно б там не жиои
22.01.2026 15:49 Відповісти
Ну, і відгукнуться відповідні "кадри", які навіть в Інтернеті пошукати не здатні.
22.01.2026 15:52 Відповісти
так саме такі їм і потрібні!
22.01.2026 19:19 Відповісти
Ще можна заманювати на роботу в донецьки аеропорт або луганське метро.
22.01.2026 15:56 Відповісти
Я одного не второпав. Так заманювали чи триндили і примушували? Як кажуть в Одесі, то є дві великі різниці.
22.01.2026 16:09 Відповісти
Ось і чудово. Тепер Адам отримає ще й орден за Луганську АЕС.
22.01.2026 16:30 Відповісти
Дай Б-г шоб посмертно...
22.01.2026 17:01 Відповісти
прям как у нас на офисы
22.01.2026 16:54 Відповісти
 
 