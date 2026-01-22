Россиян заманивают на войну предложениями работать на несуществующей "Луганской АЭС", - ЦПД

В российских онлайн-сервисах по трудоустройству распространяются объявления о наборе "охранников" на "Луганскую АЭС", которой в реальности не существует.

В объявлениях предлагают стандартные для контрактной службы условия: высокую ежемесячную оплату и крупные единовременные выплаты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Мобилизация РФ

В объявлениях отмечается, что "работа" подходит для студентов, пенсионеров, людей старше 45 лет и с нарушениями здоровья. Такие "вакансии" намеренно подаются как гражданская работа и ориентированы на максимально широкий круг лиц.

При общении с "работодателями" выясняется, что речь идет не об охране объектов, а о контрактной службе с направлением "туда, куда прикажет государство", включая оккупированные территории и зоны боевых действий. Ссылки на "секретность объекта" и "войну" используются для сокрытия реальных условий.

"Этот случай демонстрирует откровенное мошенничество в вербовочных схемах России для продолжения войны против Украины. Людей заманивают обещаниями работы на несуществующем объекте, а на самом деле отправляют на передовую в Украине. Использование названия "АЭС" призвано создать иллюзию "мирной" и "безопасной" работы на защищенном стратегическом объекте", - пишут в ЦПД.

рузкіе НЕ люди. Вони не мають психіки і нічого людського. От якщо виходити із цього то нормальні ЛЮДИ б просто тримались від них подалі і не читали чи не їздили туди і точно б там не жиои
22.01.2026 15:49 Ответить
Ну, і відгукнуться відповідні "кадри", які навіть в Інтернеті пошукати не здатні.
22.01.2026 15:52 Ответить
так саме такі їм і потрібні!
22.01.2026 19:19 Ответить
Ще можна заманювати на роботу в донецьки аеропорт або луганське метро.
22.01.2026 15:56 Ответить
Я одного не второпав. Так заманювали чи триндили і примушували? Як кажуть в Одесі, то є дві великі різниці.
22.01.2026 16:09 Ответить
Ось і чудово. Тепер Адам отримає ще й орден за Луганську АЕС.
22.01.2026 16:30 Ответить
Дай Б-г шоб посмертно...
22.01.2026 17:01 Ответить
прям как у нас на офисы
22.01.2026 16:54 Ответить
 
 