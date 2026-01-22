Россиян заманивают на войну предложениями работать на несуществующей "Луганской АЭС", - ЦПД
В российских онлайн-сервисах по трудоустройству распространяются объявления о наборе "охранников" на "Луганскую АЭС", которой в реальности не существует.
В объявлениях предлагают стандартные для контрактной службы условия: высокую ежемесячную оплату и крупные единовременные выплаты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Мобилизация РФ
В объявлениях отмечается, что "работа" подходит для студентов, пенсионеров, людей старше 45 лет и с нарушениями здоровья. Такие "вакансии" намеренно подаются как гражданская работа и ориентированы на максимально широкий круг лиц.
При общении с "работодателями" выясняется, что речь идет не об охране объектов, а о контрактной службе с направлением "туда, куда прикажет государство", включая оккупированные территории и зоны боевых действий. Ссылки на "секретность объекта" и "войну" используются для сокрытия реальных условий.
"Этот случай демонстрирует откровенное мошенничество в вербовочных схемах России для продолжения войны против Украины. Людей заманивают обещаниями работы на несуществующем объекте, а на самом деле отправляют на передовую в Украине. Использование названия "АЭС" призвано создать иллюзию "мирной" и "безопасной" работы на защищенном стратегическом объекте", - пишут в ЦПД.
