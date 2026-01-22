Від початку доби зафіксовано 123 боєзіткнення, з них 56 - на Покровському напрямку, - Генштаб

На цей час загальна кількість бойових зіткнень на фронті становить 123. Найбільше ворог штурмує на Покровському і Гуляйпільському напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 22 січня, передає Цензор.НЕТ.

Удари по Україні

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади населених пунктів Рижівка, Рогізне, Волфине Сумської області.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося три ворожі атаки. Крім того, ворог завдав двох авіаударів, скинувши дві керовані бомби та здійснив 34 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, один з яких — із реактивної системи залпового вогню.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося сім бойових зіткнень, ворог атакував у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Вовчанські Хутори та у бік Ізбицького. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбивають атаку ворога у районі населеного пункту Синьківка.

Бої на сході

На Лиманському напрямку сьогодні загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців у районах населених пунктів Мирне, Дробишеве, Колодязі, Зарічне та Ямполівка, два боєзіткнення досі триває.

На Слов’янському напрямку з початку доби противник двічі атакував поблизу населеного пункту Свято-Покровське.

На Краматорському напрямку сьогодні відбулось сім штурмових дій ворога в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Часів Яр та у бік Маркового.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбили 15 ворожих спроб вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Предтечине, Плещіївка, Іванопілля, Яблунівка, Русин Яр та Софіївка, ще три боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку від початку доби російські окупанти здійснили 56 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Іванівка, Дорожнє, Родинське, Сухецьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Дачне та у бік Новопавлівки. У деяких локаціях боєзіткнення наразі тривають.

На Олександрівському напрямку від початку доби наші оборонці зупинили вісім штурмових дій ворожих військ у районах населених пунктів Зелений Гай, Вербове, Степове, Вишневе, Красногірське та у бік Нечаївки.

Бої на півдні

На Гуляйпільському напрямку агресор 20 разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Солодкого, Варварівки, Гуляйполя та у бік Зеленого й Добропілля.

За даними Генштабу, на Оріхівському напрямку наші захисники відбивають атаку противника у районі Плавнів.

На Придніпровському напрямку окупант здійснив одну невдалу спробу просування.