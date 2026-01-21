Окупанти стріляють по своїх через хаос у взаємодії між підрозділами на Харківщині, - 16 корпус ЗСУ
На Харківщині російські окупанти відкривають вогонь по своїх через хаос у комунікації між підрозділами військ РФ.
Про це повідомив 16-й армійський корпус ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Дружній" вогонь
"Командування противника 82 мсп 69 мсд 6А (район Синельникове) не спроможне налагодити взаємодію між підрозділами та визначити зони відповідальності. Це призводить до хаосу й випадків "дружнього" вогню — під час одночасного висування бійців 1 та 3 батальйонів на одну і ту ж позицію зафіксовано двох "300-х", - йдеться в повідомленні.
У корпусі зазначили, що 1 МСБ окупантів перебуває під постійними ударами артилерії та БПЛА: штурмові групи дезорієнтовані, плутають маршрути, кидають поранених і відкривають вогонь по власних дронах.
Ураження ворог
Воїни Сил оборони знешкодили 70 військових РФ, знищили чи пошкодили 88 одиниць ворожого озброєння та військової техніки.
Зокрема, йдеться про:
- 6 одиниць автомобільної техніки;
- 5 одиниць спеціальної техніки;
- 1 одиниця броньованої техніки;
- 73 безпілотних літальних апаратів.
- 3 арт системи;
- уражено 35 укриттів для ворожого особового складу (6 знищено).
