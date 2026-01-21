Окупанти стріляють по своїх через хаос у взаємодії між підрозділами на Харківщині, - 16 корпус ЗСУ

На Харківщині російські окупанти відкривають вогонь по своїх через хаос у комунікації між підрозділами військ РФ.

Про це повідомив 16-й армійський корпус ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Дружній" вогонь

"Командування противника 82 мсп 69 мсд 6А (район Синельникове) не спроможне налагодити взаємодію між підрозділами та визначити зони відповідальності. Це призводить до хаосу й випадків "дружнього" вогню — під час одночасного висування бійців 1 та 3 батальйонів на одну і ту ж позицію зафіксовано двох "300-х", - йдеться в повідомленні.

У корпусі зазначили, що 1 МСБ окупантів перебуває під постійними ударами артилерії та БПЛА: штурмові групи дезорієнтовані, плутають маршрути, кидають поранених і відкривають вогонь по власних дронах.

Ураження ворог

Воїни Сил оборони знешкодили 70 військових РФ, знищили чи пошкодили 88 одиниць ворожого озброєння та військової техніки.

Зокрема, йдеться про:

6 одиниць автомобільної техніки;

5 одиниць спеціальної техніки;

1 одиниця броньованої техніки;

73 безпілотних літальних апаратів.

3 арт системи;

уражено 35 укриттів для ворожого особового складу (6 знищено).

