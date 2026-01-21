Ворог найбільше штурмує на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб
Протягом 20 січня на передовій зафіксовано 110 бойових зіткнень Сил оборони із російськими окупантами.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Удари РФ по Україні
Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 5 ракетних та 74 авіаційних ударів, застосував 39 ракет й скинув 184 керовані авіабомби. Крім цього, було залучено для ураження 7754 дронів-камікадзе та здійснено 3814 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 44 – із реактивних систем залпового вогню.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Білопілля Сумської області; Великомихайлівка Дніпропетровської області; Гуляйполе, Залізничне, Лугівське, Воздвиженка, Гірке, Гуляйпільське, Святопетрівка, Верхня Терса, Барвінівка, Різдвянка Запорізької області.
Ураження ворога
Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та один пункт управління БпЛА.
Бойові дії
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 82 обстріли.
На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 11 ворожих атак, в районі Вовчанська та у бік населених пунктів Ізбицьке, Графське, Кругле, Нестерне, Чугунівка.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у бік Піщаного та Петропавлівки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у бік населених пунктів Твердохлібове, Ставки, Діброва та Ольгівка.
На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника в районі Дронівки.
На Краматорському напрямку українські підрозділи відбили одну атаку противника у бік Бондарного.
На Костянтинівському напрямку противник здійснив 14 атак у районах населених пунктів Предтечине, Іванопілля, Плещіївка, Щербинівка та у бік Іллінівки, Степанівки, Берестка, Новопавлівки, Софіївки.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне у бік Новопавлівки.
На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив одну атаку у напрямку Нового Запоріжжя.
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили дев’ять атак росіян в районі Гуляйполя та у напрямках Добропілля й Зеленого.
На Оріхівському напрямку відбулося два боєзіткнення в районах Степногірська та Приморського.
На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
У центральній частині Куп'янська ЗСУ продовжують контрдії. На нових кадрах українські бійці зачищають забудову вздовж вулиці Конституції.
Російські війська роблять спроби підтягнути у місто сили через північну околицю, переміщаючись вздовж річки Оскіл.
Бойова робота продовжується."